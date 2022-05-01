Палата представителей США приняла законопроект, позволяющий конфисковывать активы иностранцев, полученные за счет поддержки руководства РФ. Этот факт, уверен обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, доказывает, что «священное право частной собственности в США» - не более, чем миф. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Юшков рассказал, как цены на топливо влияют на внутреннюю политику в США © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Вот только пользы Украине это не принесет, считает Корнилов. Он уверен, что киевский режим ничего не получит из тех средств, которые гипотетически могут «отжать» США. При этом у России появятся доказательства избирательной «демократии» Запада.

«Вопрос не в том, как это поможет Украине, а в том, как это разрушает все мифы и легенды, которые мы слышали о Западе», — рассказал он.

Полностью интервью с Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.