Согласно американскому законопроекту, арестованные таким образом активы могут быть направлены на «восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам страны».
Вот только пользы Украине это не принесет, считает Корнилов. Он уверен, что киевский режим ничего не получит из тех средств, которые гипотетически могут «отжать» США. При этом у России появятся доказательства избирательной «демократии» Запада.
«Вопрос не в том, как это поможет Украине, а в том, как это разрушает все мифы и легенды, которые мы слышали о Западе», — рассказал он.
Полностью интервью с Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.