Шестой пакет санкций, который внедряет Евросоюз, будет касаться импорта нефти из России. Реален ли полный отказ Евросоюза от российских энергоносителей? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов

«На сегодняшний день это невозможно, об этом говорят все западные специалисты-энергетики, представители большого и среднего бизнеса. Все прекрасно понимают, что заменить российские энергоносители, российские углеводороды на сегодняшний день нечем. Тем, чем предлагается заменить — это в 2, в 3 раза дороже», — сказал Мартынов.

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