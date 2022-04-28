«На сегодняшний день это невозможно, об этом говорят все западные специалисты-энергетики, представители большого и среднего бизнеса. Все прекрасно понимают, что заменить российские энергоносители, российские углеводороды на сегодняшний день нечем. Тем, чем предлагается заменить — это в 2, в 3 раза дороже», — сказал Мартынов.
А значит, констатировал он, потребуется перестройка всей системы европейской экономики, причем с серьезными потерями в принципиально важных сегментах. Результаты таких изменений естественным образом отразятся на уровне жизни в Европе.
Полностью интервью с Алексеем Мартыновым можно прочитать здесь.