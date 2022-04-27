США стремятся затянуть спецоперацию России, чтобы как можно дольше Россия восстанавливала военный потенциал, который она сегодня растрачивает на «анти-Россию». Такое мнение у политолога, директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

— Алексей, Киев посетили госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. Говорили о постепенном возвращении американских дипломатов на Украину и о выделении более 700 млн долларов в виде прямой либо непрямой военной помощи. Запад и Украина ожидают скорой победы?

— Во-первых, эти 700 млн — это очередные 700 млн, потому что в совокупности американский ВПК получил несколько миллиардов в виде предвыборной взятки накануне промежуточных выборов в Конгресс и Сенат, которые состоятся осенью. Традиционно американские ВПК поддерживают республиканцев, поэтому Байден решил дать такую взятку.

Возможно, в их логике они не так интенсивно поддерживали республиканцев или даже оказали поддержку Байдену и демократам, но в сегодняшней внутриполитической ситуации в США вряд ли их что-то спасет. Даже такие миллиардные взятки американскому ВПК. Алексей Мартынов: против нас ведут когнитивную войну © РИА Новости, Нина Зотина

Дело в том, что деньги выделяются туда, а не Украине. Идет перевооружение американской армии, а то, что высвобождается старое, то продается. Здесь важно понять, когда вы или американцы говорите про помощь, то в переводе на нормальный человеческий язык это называется «продажа». Ленд-лиз — это тоже продажа. Пускай сегодня не требует с Украины денег, но уверяю вас, все посчитают и потребуют потом полжизни еще платить, если будет кому платить.

В любом случае кто-то будет правопреемником и полжизни будут выплачивать все эти деньги. Это интересная афера. С одной стороны, подкуп ВПК, с другой — введение в долги этих несчастных украинцев, причем будущие поколения эти долги будут выплачивать.

Приблизительно то же самое происходит и с другими странами НАТО, где натовский стандарт подразумевает стандарт американский. То есть идет перевооружение натовских стран, им поставляется из штатов новейшее оружие американского ВПК. За деньги продают, а высвобождающиеся разные системы вооружения — тяжелые, не тяжелые, отправляют на утилизацию в этот мусорный бачок, в который сегодня превратилась Украина.

Ну что ж, возможно, часть украинцы продадут, как это они обычно делают, куда-нибудь в Африку и дальше, если им позволят те же американцы (почему бы им не позволить?), а что-то будет уничтожено российскими военными, об этом тоже уже заявлено. Что-то будет задействовано непосредственно в боевых действиях.

Здесь надо отметить, что они даже не скрывают своих целей. Министр обороны США прямым текстом заявил: главная цель США в конкретном сегодняшнем украинском кейсе — это максимально подорвать военную мощь России. Таким образом затянуть процесс, чтобы как можно дольше Россия восстанавливала военный потенциал, который она сегодня растрачивает на эту «анти-Россию». Он это говорит прямым текстом, посмотрите его заявления.

— Насколько им это удастся?

— Не дождутся. Я бы на месте США больше беспокоился о своем собственном военном потенциале и потенциале европейских стран, который истощается, несмотря на эту нехитрую комбинацию, когда американские ВПК в два-в три раза зарабатывают на этом кровавом спектакле. А военный потенциал Китая их не беспокоит? А военный потенциал Индии, которая сейчас тоже под эту сурдинку решила с Пенджабом решать вопросы? Или какой-нибудь Турции, члена НАТО, которая тоже под эту вакханалию русофобии на всякий случай решил свои висты подсобрать в Ираке и Сирии?

План их понятен. Другой вопрос, что трудно реализуемый. Не важно, в какой степени закончится реализация этого американского плана по истощению российского военного потенциала, но уж точно, им глубоко плевать, что будет с этой несчастной Украиной. И, наверное, главный тезис, который Блинкен и Остин втыкали с разных сторон в оба уха сразу Зеленскому — ни в коем случае не останавливать то, что происходит. Ни в коем случае никаких договоренностей и переговоров. Блинкен раскрыл детали о новом пакете военной помощи Украине © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Им нужно как можно дольше продлить эту историю. Они готовы воевать до последнего украинца, как проговаривается уже традиционно товарищем Джонсоном — он за всех сразу проговаривается. Он сдает планы по нанесению превентивного удара.

Они пребывают в странных иллюзиях. В ближайшее время с развитием второй фазы специальной военной операции России на территории Украины по спасению Донбасских республик, а также демилитаризации и денацификации соседнего агрессивного украинского режима, все последние логистические возможности будут исключены для подобных поставок. Вряд ли им это удастся, хотя они так упрямо продолжают действовать в этом направлении.

Надо понимать, что каждый день продолжения этой истории — это дополнительные деньги. Не зря же Зеленский прямо потребовал с них семь миллиардов долларов. Хотите продолжать, вы же зарабатываете — дайте нам семь миллиардов, и мы будем на эти семь миллиардов продолжать ваш бизнес. Такая циничная позиция, явно не про судьбу нескольких десятков миллионов украинских граждан. Как мы понимаем, на них давно всем наплевать.

— Шестой пакет санкций, который внедряет Евросоюз, будет касаться импорта нефти из России. Евросоюз хочет избавиться от зависимости от российских энергоносителей? Возможно ли это?

— На сегодняшний день это невозможно, об этом говорят все западные специалисты-энергетики, представители большого и среднего бизнеса. Все прекрасно понимают, что заменить российские энергоносители, российские углеводороды на сегодняшний день нечем. Тем, чем предлагается заменить — это в два, в три раза дороже. Соответственно, это требует перестроения всей системы европейской экономики, причем с серьезными потерями в принципиально важных сегментах для европейских стран, которые обеспечивают достаточно высокий уровень жизни.