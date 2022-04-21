Войска ЛНР вышли на границу Харьковской области и освободили дорогу на Харьков. Об этом 21 апреля глава МВД республики Игорь Корнет рассказал в комментарии РИА Новости

Отмечается, что войска, «идущие из республики и из Харьковской области, соединились на границе у дороги на Харьков, что облегчит доставку гумпомощи в освобождённые районы Харьковщины». Эксперт рассказал, как будет взят Харьков © paul-itk.livejournal.com

Также Корнет рассказал, что почти полсотни бывших украинских полицейских готовы вернуться на службу и поддерживать порядок на улицах города вместе с сотрудниками МВД ЛНР. Основное руководство местной полиции, по его словам, уехало в Киев, но сотрудники среднего звена «остались и будут трудоустроены».

Ранее глава временной гражданской администрации освобожденной территории Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что после стабилизации ситуации на освобожденных территориях Харьковской области может пройти референдум или опрос граждан о политическом будущем региона.