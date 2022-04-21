После стабилизации ситуации на освобожденных территориях Харьковской области может пройти референдум или опрос граждан о политическом будущем региона. Об этом сообщил глава временной гражданской администрации освобожденной территории Харьковской области Виталий Ганчев, передает 21 апреля РИА Новости

Пургин объяснил, что будет, если не провести референдум о вхождении Донбасса в состав РФ © из личного архива

По словам Ганчева, у населения прижился термин «новая Украина».

«Это, скорее, не политический термин. Сейчас среди людей ходит понятие "та Украина", которая была еще до операции, то есть нацифицированная, то есть те националисты, которые провозглашали свою идею на всей территории Украины, захватили власть при помощи переворота, при помощи западных покровителей. А то, что население, это даже не мои слова, это говорят те люди, которые живут, они хотят жить в какой-то другой для себя Украине, свободной от всего того, что они видели последние 8 лет», — отметил он.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы, по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.