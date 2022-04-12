Депутаты Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» предложили законопроект, который предлагает запретить российскую музыку на телевидении и радио. Соответствующий законопроект №7273 был зарегистрирован в парламенте 11 апреля

В настоящее время, согласно украинскому законодательству, каждая теле- и радиостанция должна выпускать в эфир не менее 50% украинского продукта от всего объема вещания.

«Считаем, что необходимо навсегда прекратить трансляцию российских сериалов и фильмов, а кроме того изъять из своего эфира музыку российского происхождения», — говорится в пояснительной записке к документу. На Украине отчитались о тысячах доносов на использование русского языка © Андрей Волошин / Андрей Волошин / Перейти в фотобанк

Кроме того, депутаты предлагают «на период до освобождения всех оккупированных территорий Украины… запретить на территории Украины воспроизведение аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов» России.

Предлагается запретить вещание на радио, телевидении, в развлекательных заведениях, общественном транспорте, учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха, гостиничном и ресторанном бизнесе и кинотеатрах.

Ранее украинский певец Макс Барских попал под град критики после того, как в соцсети запретил исполнять свои песни в России.