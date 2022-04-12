В настоящее время, согласно украинскому законодательству, каждая теле- и радиостанция должна выпускать в эфир не менее 50% украинского продукта от всего объема вещания.
«Считаем, что необходимо навсегда прекратить трансляцию российских сериалов и фильмов, а кроме того изъять из своего эфира музыку российского происхождения», — говорится в пояснительной записке к документу.
Кроме того, депутаты предлагают «на период до освобождения всех оккупированных территорий Украины… запретить на территории Украины воспроизведение аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов» России.
Предлагается запретить вещание на радио, телевидении, в развлекательных заведениях, общественном транспорте, учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха, гостиничном и ресторанном бизнесе и кинотеатрах.
Ранее украинский певец Макс Барских попал под град критики после того, как в соцсети запретил исполнять свои песни в России.