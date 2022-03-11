Украинский певец Макс Барских (Николай Бортник) попал под град критики после того, как в соцсети запретил исполнять свои песни в России. Об этом сообщает Telegram-канал "RT на русском" 11 марта

Барских сообщил о прекращении контрактов с российскими компаниями. «Покажу тебе, кто тут на самом деле дырявый»: Тимати пообещал разобраться с Максом Барских © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

«Я официально заявляю, что с завтрашнего дня запрещаю использовать мою музыку в любом виде на территории Российской Федерации всем телеканалам, всем радиостанциям, всем фильмам и телесериалам, где бы она была использована в качестве саундтреков», — сказал Барских в видеообращении.

Кроме того, артист объявил об отмене всех концертов в РФ без возмещения купленных билетов.

«Что делать, если Барских отзывает музон»; «Мы не будем слушать ваши аж две песни. Клянёмся!»; «Плак-плак, мы прям расстроились, бедненький ты наш!», — написали в комментариях пользователи сети.

Также в перепалку с Барских вступил Тимати, который решил напомнить, кто все эти годы «кормил» украинского артиста, который зарабатывал на корпоративах в РФ.