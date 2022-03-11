Барских сообщил о прекращении контрактов с российскими компаниями.
«Я официально заявляю, что с завтрашнего дня запрещаю использовать мою музыку в любом виде на территории Российской Федерации всем телеканалам, всем радиостанциям, всем фильмам и телесериалам, где бы она была использована в качестве саундтреков», — сказал Барских в видеообращении.
Кроме того, артист объявил об отмене всех концертов в РФ без возмещения купленных билетов.
«Что делать, если Барских отзывает музон»; «Мы не будем слушать ваши аж две песни. Клянёмся!»; «Плак-плак, мы прям расстроились, бедненький ты наш!», — написали в комментариях пользователи сети.
Также в перепалку с Барских вступил Тимати, который решил напомнить, кто все эти годы «кормил» украинского артиста, который зарабатывал на корпоративах в РФ.