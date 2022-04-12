Он считает, что в целом такое развитие событий было бы неблагоприятным для Польши, однако полагает, что из неё тоже возможно извлечь пользу в случае участия страны в натовской программе Nuclear Sharing.
«Ведь эта программа предполагает, что в случае войны ядерные силы янки переходят под контроль властей той страны, в которой они дислоцируются. Так что у нас де-факто было бы собственное ядерное оружие», — рассказал Ласецки.
По его мнению, такое обладание ядерным оружием объективно укрепило бы Польшу, несмотря на контроль США над страной.
Полностью интервью можно прочитать здесь.