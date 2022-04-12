В случае, если киевский режим сохранит власть над частью территории Украины, то и эта страна, и Польша станут милитаризированными государствами под жёстким контролем Запада. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру польский публицист Рональд Ласецки

Ярослав Качиньский толкает Польшу к ядерной войне © AP, Czarek Sokolowski

«Ведь эта программа предполагает, что в случае войны ядерные силы янки переходят под контроль властей той страны, в которой они дислоцируются. Так что у нас де-факто было бы собственное ядерное оружие», — рассказал Ласецки.

По его мнению, такое обладание ядерным оружием объективно укрепило бы Польшу, несмотря на контроль США над страной.

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