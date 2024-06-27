Немцам за деньги предлагают посмотреть на русскую балалайку, водку и самовар, чтобы помочь Украине - 27.06.2024 Украина.ру
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Немцам за деньги предлагают посмотреть на русскую балалайку, водку и самовар, чтобы помочь Украине
Немцам за деньги предлагают посмотреть на русскую балалайку, водку и самовар, чтобы помочь Украине - 27.06.2024 Украина.ру
Немцам за деньги предлагают посмотреть на русскую балалайку, водку и самовар, чтобы помочь Украине
Посмотреть на русскую балалайку, самовар и бутылку водки, которые якобы отступая бросили на позициях военнослужащие российской армии, предлагают рассмотреть жителям Берлина в рамках работы выставки в музее Berlin Story Bunker, пишет газета Bild
2024-06-27T13:00
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новости
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Оценить не меняющиеся с годами атрибуты, устойчиво ассоциирующиеся с Россией, немцам предлагают за 12 евро (чуть больше тысячи рублей). К предметам, фрагментам ракет и дронов также прилагаются мемы – все это, по мнению 41-летнего директора музея Энно Ленце, должно заинтересовать жителей столицы и поможет проникнуться страданиями украинского народа. Обращает на себя внимание то, что на бутылке этикетка с надписью на украинском языке "Росiйська". Где в РФ можно приобрести такую водку Bild не сообщает. Вместо этого организатор выставки обещает передать часть средств "на поддержку Украины".Как Германия нарушила собственную Конституцию, чтобы создать на Украине вторую "Корею" читайте в интервью изданию Украина.ру старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александра Камкина.
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Новости, Берлин, Украина, СВО

Немцам за деньги предлагают посмотреть на русскую балалайку, водку и самовар, чтобы помочь Украине

13:00 27.06.2024 (обновлено: 13:05 27.06.2024)
 
Немцам за деньги предлагают посмотреть на русскую балалайку, водку и самовар, чтобы помочь Украине
Немцам за деньги предлагают посмотреть на русскую балалайку, водку и самовар, чтобы помочь Украине
Читать в
Посмотреть на русскую балалайку, самовар и бутылку водки, которые якобы отступая бросили на позициях военнослужащие российской армии, предлагают рассмотреть жителям Берлина в рамках работы выставки в музее Berlin Story Bunker, пишет газета Bild
Оценить не меняющиеся с годами атрибуты, устойчиво ассоциирующиеся с Россией, немцам предлагают за 12 евро (чуть больше тысячи рублей).
К предметам, фрагментам ракет и дронов также прилагаются мемы – все это, по мнению 41-летнего директора музея Энно Ленце, должно заинтересовать жителей столицы и поможет проникнуться страданиями украинского народа.
"Балалайка, самовар и бутылка водки. Их российские солдаты бросили при отступлении. (...) Отдельная часть выставки посвящена мемам и карикатурам о войне. Многие из них высмеивают (президента РФ Владимира - Ред.) Путина, (бывшего главу Минобороны РФ – Ред.) Шойгу, (главу Генштаба ВС РФ - Ред.) Герасимова", – сказано в публикации.
Обращает на себя внимание то, что на бутылке этикетка с надписью на украинском языке "Росiйська". Где в РФ можно приобрести такую водку Bild не сообщает. Вместо этого организатор выставки обещает передать часть средств "на поддержку Украины".
Как Германия нарушила собственную Конституцию, чтобы создать на Украине вторую "Корею" читайте в интервью изданию Украина.ру старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александра Камкина.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
9 июня, 13:50
Не ядерного удара. Эксперт о том, какого ответа России из-за Украины больше всего боятся в Германии"Таурус" — это наступательное вооружение с дальностью стрельбы до 500 километров. С учетом невменяемости киевского режима, он может попытаться атаковать им АЭС на территории России и другие критически важные объекты. Для Берлина - это страшный сон. Потому что такие атаки ВСУ по России могут привести к ударам возмездия уже по германской территории.
 
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Заголовок открываемого материала
13:00Немцам за деньги предлагают посмотреть на русскую балалайку, водку и самовар, чтобы помочь Украине
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