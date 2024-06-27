https://ukraina.ru/20240627/1055871585.html

Около 10 тысяч мигрантов с паспортами РФ стали участниками СВО — Бастрыкин

Около 10 тысяч мигрантов с паспортами РФ стали участниками СВО — Бастрыкин - 27.06.2024 Украина.ру

Около 10 тысяч мигрантов с паспортами РФ стали участниками СВО — Бастрыкин

В этом году в России вместе с выдачей паспорта РФ на воинский учет были поставлены более 30 тысяч мигрантов, около десяти тысяч новых россиян стали участниками специальной военной операции. Об этом 27 июня сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

2024-06-27T10:19

2024-06-27T10:19

2024-06-27T10:30

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В ходе второй сессии Петербургского международного юридического форума, посвященной правовым аспектам миграционной политики в современной России, глава Следкома подчеркнул необходимость разработать механизм функционирования внутренней миграции, обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого. Бастрыкин отметил, что при привлечении на работу мигрантов следует руководствоваться вопросами национальной безопасности. Сегодня в России необходимо изменить миграционную политику, добавил он. О том, что нужно делать с мигрантами в России читайте в интервью Украина.ру политолога, публициста, телерадиоведущего и члена Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна.

https://ukraina.ru/20240619/1055731584.html

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новости, александр бастрыкин, следственный комитет, ск рф, россия, мигранты, трудовые мигранты, миграционная служба, сво