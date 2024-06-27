Около 10 тысяч мигрантов с паспортами РФ стали участниками СВО — Бастрыкин
10:19 27.06.2024 (обновлено: 10:30 27.06.2024)
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча Владимира Путина с Александром Бастрыкиным в Кремле
В этом году в России вместе с выдачей паспорта РФ на воинский учет были поставлены более 30 тысяч мигрантов, около десяти тысяч новых россиян стали участниками специальной военной операции. Об этом 27 июня сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
В ходе второй сессии Петербургского международного юридического форума, посвященной правовым аспектам миграционной политики в современной России, глава Следкома подчеркнул необходимость разработать механизм функционирования внутренней миграции, обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого.
"Председатель СК России отметил важность синхронизации процедуры получения паспорта гражданина Российской Федерации с одновременной постановкой на воинский учет", – сказано в телеграм-канале ведомства.
Бастрыкин отметил, что при привлечении на работу мигрантов следует руководствоваться вопросами национальной безопасности. Сегодня в России необходимо изменить миграционную политику, добавил он.
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