Около 10 тысяч мигрантов с паспортами РФ стали участниками СВО — Бастрыкин - 27.06.2024 Украина.ру
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Около 10 тысяч мигрантов с паспортами РФ стали участниками СВО — Бастрыкин
Около 10 тысяч мигрантов с паспортами РФ стали участниками СВО — Бастрыкин - 27.06.2024 Украина.ру
Около 10 тысяч мигрантов с паспортами РФ стали участниками СВО — Бастрыкин
В этом году в России вместе с выдачей паспорта РФ на воинский учет были поставлены более 30 тысяч мигрантов, около десяти тысяч новых россиян стали участниками специальной военной операции. Об этом 27 июня сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
2024-06-27T10:19
2024-06-27T10:30
новости
александр бастрыкин
следственный комитет
ск рф
россия
мигранты
трудовые мигранты
миграционная служба
сво
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В ходе второй сессии Петербургского международного юридического форума, посвященной правовым аспектам миграционной политики в современной России, глава Следкома подчеркнул необходимость разработать механизм функционирования внутренней миграции, обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого. Бастрыкин отметил, что при привлечении на работу мигрантов следует руководствоваться вопросами национальной безопасности. Сегодня в России необходимо изменить миграционную политику, добавил он. О том, что нужно делать с мигрантами в России читайте в интервью Украина.ру политолога, публициста, телерадиоведущего и члена Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна.
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новости, александр бастрыкин, следственный комитет, ск рф, россия, мигранты, трудовые мигранты, миграционная служба, сво
Новости, Александр Бастрыкин, Следственный комитет, СК РФ, Россия, мигранты, трудовые мигранты, миграционная служба, СВО

Около 10 тысяч мигрантов с паспортами РФ стали участниками СВО — Бастрыкин

10:19 27.06.2024 (обновлено: 10:30 27.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча Владимира Путина с Александром Бастрыкиным в Кремле
Встреча Владимира Путина с Александром Бастрыкиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Читать в
В этом году в России вместе с выдачей паспорта РФ на воинский учет были поставлены более 30 тысяч мигрантов, около десяти тысяч новых россиян стали участниками специальной военной операции. Об этом 27 июня сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
В ходе второй сессии Петербургского международного юридического форума, посвященной правовым аспектам миграционной политики в современной России, глава Следкома подчеркнул необходимость разработать механизм функционирования внутренней миграции, обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого.
"Председатель СК России отметил важность синхронизации процедуры получения паспорта гражданина Российской Федерации с одновременной постановкой на воинский учет", – сказано в телеграм-канале ведомства.
Бастрыкин отметил, что при привлечении на работу мигрантов следует руководствоваться вопросами национальной безопасности. Сегодня в России необходимо изменить миграционную политику, добавил он.
О том, что нужно делать с мигрантами в России читайте в интервью Украина.ру политолога, публициста, телерадиоведущего и члена Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна.
Автор телеграм-канала Zergulio Сергей Колясников
19 июня, 16:33
Сергей Zergulio Колясников о "черном ящике" Минобороны, мигрантах из КНДР и ядерном грибе на УкраинеСотрудничество России и КНДР идет успешно, в том числе в военной области. Возможно, будет даже решена проблема с трудовой миграцией в России. Западу Путин дал последний шанс для мирных переговоров по Украине
 
НовостиАлександр БастрыкинСледственный комитетСК РФРоссиямигрантытрудовые мигрантымиграционная службаСВО
 
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Заголовок открываемого материала
10:28Зеленского попытаются успокоить на предстоящем саммите НАТО - NYT
10:19Около 10 тысяч мигрантов с паспортами РФ стали участниками СВО — Бастрыкин
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