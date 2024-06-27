Главное за ночь 27 июня
08:11 27.06.2024 (обновлено: 08:57 27.06.2024)
ПВО ночью уничтожила четыре украинских БПЛА над территорией Тверской области, два БПЛА - над Московской и один БПЛА - над Белгородской, сообщили в Минобороны.
Просроченного Зеленского хотят успокоить обещанием "моста в альянс". Об этом пишет газета The New York Times. НАТО хочет дать Киеву "что-то существенное" и при этом сохранить свою позицию, согласно которой Украине не время вступать в объединение, пишет газета.
Полиция Боливии задержала двух генералов, причастных к попытке госпереворота, но под подозрением остается еще группа лиц. Об этом сообщил министр внутренних дел страны.
Российские войска уничтожили 12 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами в зоне ответственности группировки "Запад". Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.