https://ukraina.ru/20240627/1055869908.html

Главное за ночь 27 июня

Главное за ночь 27 июня - 27.06.2024 Украина.ру

Главное за ночь 27 июня

ПВО ночью уничтожила четыре украинских БПЛА над территорией Тверской области, два БПЛА - над Московской и один БПЛА - над Белгородской, сообщили в Минобороны. Украина.ру, 27.06.2024

2024-06-27T08:11

2024-06-27T08:11

2024-06-27T08:57

пво

беспилотники

войска

генерал

боливия

новости

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ПВО ночью уничтожила четыре украинских БПЛА над территорией Тверской области, два БПЛА - над Московской и один БПЛА - над Белгородской, сообщили в Минобороны.Просроченного Зеленского хотят успокоить обещанием "моста в альянс". Об этом пишет газета The New York Times. НАТО хочет дать Киеву "что-то существенное" и при этом сохранить свою позицию, согласно которой Украине не время вступать в объединение, пишет газета.Полиция Боливии задержала двух генералов, причастных к попытке госпереворота, но под подозрением остается еще группа лиц. Об этом сообщил министр внутренних дел страны.Российские войска уничтожили 12 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами в зоне ответственности группировки "Запад". Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пво, беспилотники, войска, генерал, боливия, новости