Главное за ночь 27 июня - 27.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240627/1055869908.html
Главное за ночь 27 июня
Главное за ночь 27 июня - 27.06.2024 Украина.ру
Главное за ночь 27 июня
ПВО ночью уничтожила четыре украинских БПЛА над территорией Тверской области, два БПЛА - над Московской и один БПЛА - над Белгородской, сообщили в Минобороны. Украина.ру, 27.06.2024
2024-06-27T08:11
2024-06-27T08:57
пво
беспилотники
войска
генерал
боливия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/18/1055813438_0:101:3246:1927_1920x0_80_0_0_5a27dc6d168adcff1f28385ed7c53729.jpg
ПВО ночью уничтожила четыре украинских БПЛА над территорией Тверской области, два БПЛА - над Московской и один БПЛА - над Белгородской, сообщили в Минобороны.Просроченного Зеленского хотят успокоить обещанием "моста в альянс". Об этом пишет газета The New York Times. НАТО хочет дать Киеву "что-то существенное" и при этом сохранить свою позицию, согласно которой Украине не время вступать в объединение, пишет газета.Полиция Боливии задержала двух генералов, причастных к попытке госпереворота, но под подозрением остается еще группа лиц. Об этом сообщил министр внутренних дел страны.Российские войска уничтожили 12 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами в зоне ответственности группировки "Запад". Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
боливия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/18/1055813438_515:0:3246:2048_1920x0_80_0_0_0265a8408e782267f4e44b9c79b70159.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
пво, беспилотники, войска, генерал, боливия, новости
ПВО, беспилотники, войска, генерал, Боливия, Новости

Главное за ночь 27 июня

08:11 27.06.2024 (обновлено: 08:57 27.06.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ПВО ночью уничтожила четыре украинских БПЛА над территорией Тверской области, два БПЛА - над Московской и один БПЛА - над Белгородской, сообщили в Минобороны.
Просроченного Зеленского хотят успокоить обещанием "моста в альянс". Об этом пишет газета The New York Times. НАТО хочет дать Киеву "что-то существенное" и при этом сохранить свою позицию, согласно которой Украине не время вступать в объединение, пишет газета.
Полиция Боливии задержала двух генералов, причастных к попытке госпереворота, но под подозрением остается еще группа лиц. Об этом сообщил министр внутренних дел страны.
Российские войска уничтожили 12 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами в зоне ответственности группировки "Запад". Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
 
ПВОбеспилотникивойскагенералБоливияНовости
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:28Зеленского попытаются успокоить на предстоящем саммите НАТО - NYT
10:19Около 10 тысяч мигрантов с паспортами РФ стали участниками СВО — Бастрыкин
09:59ВСУ снова меняют руководство тыла из-за непобедимой коррупции
09:55"Азов"* побеждает командование, атака на Тверскую область. Главное на Украине на утро 27 июля
09:27Стремившуюся в БРИКС Боливию едва не захлестнул военный переворот
08:41Марочко рассказал о тактическом успехе российских военных на Купянском направлении
08:11Главное за ночь 27 июня
07:50На Украине гремят взрывы, объявлена воздушная тревога — СМИ
07:32Российские военные отразили атаки беспилотников над Тверской, Московской и Белгородской областями
07:13Близкие сотрудников ЗАЭС оказались в заложниках – Рогов
07:01Геннадий Подлесный: США и ВСУ поставили России в ситуацию, когда ей придется ставить все деньги на зеро
06:36Александр Люлька об освобождении митрополита Ионафана: бандеровская пасха рано или поздно закончится
06:24Алексей Живов: ВСУ готовят штурм Энергодара и армаду для атаки на Крым, на что у России будет один ответ
06:01США потеряли хватку
06:00"На это способна ФАБ-3000": военкор назвал, что необходимо уничтожить в Угледаре
06:00Политолог объяснил волнение в Европе из-за предстоящих выборов во Франции
05:20Потеря городов, кладбища, жизнь при свечах. Украинские эксперты о том, к чему готовят украинцев
05:20Политолог рассказал, чем Трамп может вооружить Украину в случае отказа РФ от переговоров
05:13В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конец
05:12"Заложили с запасом": эксперт оценил мирные предложения Путина по Украине
Лента новостейМолния