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Евросоюз планирует ввести пошлины на яйца и сахар с Украины - FT
Евросоюз планирует ввести пошлины на яйца и сахар с Украины - FT - 27.06.2024 Украина.ру
Евросоюз планирует ввести пошлины на яйца и сахар с Украины - FT
Европейский союз обсудит введение пошлины на отдельные сельскохозяйственные товары с Украины. Об этом 26 июня сообщили журналисты Financial Times со ссылкой на источники
2024-06-27T12:56
2024-06-27T12:56
2024-06-27T12:56
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европейская комиссия
пошлина
зерновой конфликт
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сельское хозяйство
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Отмечается, что решение о введении пошли будут внедрять, если объем импорта украинских продуктов превысит среднее значение за 2022 и 2023 года.Соответствующее решение примут в пятницу, 28 июня.Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил FT, что тарифы соответствуют действующему соглашению, но Киев ведет переговоры с Брюсселем об их улучшении.На прошлой неделе ЕС уже ввел пошлину на овес в размере 89 евро за тонну. Она будет действовать год, до июня 2025 года.Летом 2022 года ЕС предоставил Украине право беспошлинного ввоза продукции, что привело к так называемому "зерновому кризису". Украинское зерно, вместо отправки в нуждающиеся страны, оседало в соседних странах, что привело к потери прибыли местными аграриями.28 апреля 2023 года Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции.В апреле этого года Европарламент продлил режим беспошлинной торговли для Украины продлен до 5 июня 2025 года.Уточняется, что документом предусмотрены предложения Совета ЕС по защите европейского внутреннего рынка. Так, в рамках мер, направленных на защиту интересов европейских фермеров, ЕС может задействовать аварийные ограничения для особо чувствительных сельхозпродуктов: птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда.Также Еврокомиссия обязалась усилить мониторинг импорта зерна, в частности, пшеницы.Подробнее в статье Европу тайком готовят к неприятному сожительству с Украиной на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ес, financial times, европейская комиссия, пошлина, зерновой конфликт, зерно, сельское хозяйство
Новости, Украина, ЕС, Financial Times, Европейская комиссия, пошлина, зерновой конфликт, зерно, Сельское хозяйство
Евросоюз планирует ввести пошлины на яйца и сахар с Украины - FT
Европейский союз обсудит введение пошлины на отдельные сельскохозяйственные товары с Украины. Об этом 26 июня сообщили журналисты Financial Times со ссылкой на источники
"По словам людей, знакомых с ситуацией... тарифы будут объявлены в пятницу и составят 419 евро за тонну белого сахара и 339 евро за тонну сахара-сырца. Яйца будут стоить дополнительно 30 центов за килограмм", - говорится в материале.
Отмечается, что решение о введении пошли будут внедрять, если объем импорта украинских продуктов превысит среднее значение за 2022 и 2023 года.
Соответствующее решение примут в пятницу, 28 июня.
Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил FT, что тарифы соответствуют действующему соглашению, но Киев ведет переговоры с Брюсселем об их улучшении.
На прошлой неделе ЕС уже ввел пошлину на овес в размере 89 евро за тонну. Она будет действовать год, до июня 2025 года.
Летом 2022 года ЕС предоставил Украине право беспошлинного ввоза продукции, что привело к так называемому "зерновому кризису". Украинское зерно, вместо отправки в нуждающиеся страны, оседало в соседних странах, что привело к потери прибыли местными аграриями.
28 апреля 2023 года Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции.
В апреле этого года Европарламент продлил режим беспошлинной торговли для Украины продлен до 5 июня 2025 года.
Уточняется, что документом предусмотрены предложения Совета ЕС по защите европейского внутреннего рынка. Так, в рамках мер, направленных на защиту интересов европейских фермеров, ЕС может задействовать аварийные ограничения для особо чувствительных сельхозпродуктов: птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда.
Также Еврокомиссия обязалась усилить мониторинг импорта зерна, в частности, пшеницы.