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Евросоюз планирует ввести пошлины на яйца и сахар с Украины - FT

Евросоюз планирует ввести пошлины на яйца и сахар с Украины - FT - 27.06.2024 Украина.ру

Евросоюз планирует ввести пошлины на яйца и сахар с Украины - FT

Европейский союз обсудит введение пошлины на отдельные сельскохозяйственные товары с Украины. Об этом 26 июня сообщили журналисты Financial Times со ссылкой на источники

2024-06-27T12:56

2024-06-27T12:56

2024-06-27T12:56

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Отмечается, что решение о введении пошли будут внедрять, если объем импорта украинских продуктов превысит среднее значение за 2022 и 2023 года.Соответствующее решение примут в пятницу, 28 июня.Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил FT, что тарифы соответствуют действующему соглашению, но Киев ведет переговоры с Брюсселем об их улучшении.На прошлой неделе ЕС уже ввел пошлину на овес в размере 89 евро за тонну. Она будет действовать год, до июня 2025 года.Летом 2022 года ЕС предоставил Украине право беспошлинного ввоза продукции, что привело к так называемому "зерновому кризису". Украинское зерно, вместо отправки в нуждающиеся страны, оседало в соседних странах, что привело к потери прибыли местными аграриями.28 апреля 2023 года Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции.В апреле этого года Европарламент продлил режим беспошлинной торговли для Украины продлен до 5 июня 2025 года.Уточняется, что документом предусмотрены предложения Совета ЕС по защите европейского внутреннего рынка. Так, в рамках мер, направленных на защиту интересов европейских фермеров, ЕС может задействовать аварийные ограничения для особо чувствительных сельхозпродуктов: птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда.Также Еврокомиссия обязалась усилить мониторинг импорта зерна, в частности, пшеницы.Подробнее в статье Европу тайком готовят к неприятному сожительству с Украиной на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ес, financial times, европейская комиссия, пошлина, зерновой конфликт, зерно, сельское хозяйство