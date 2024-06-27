Евросоюз планирует ввести пошлины на яйца и сахар с Украины - FT - 27.06.2024 Украина.ру
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Евросоюз планирует ввести пошлины на яйца и сахар с Украины - FT
Евросоюз планирует ввести пошлины на яйца и сахар с Украины - FT - 27.06.2024 Украина.ру
Евросоюз планирует ввести пошлины на яйца и сахар с Украины - FT
Европейский союз обсудит введение пошлины на отдельные сельскохозяйственные товары с Украины. Об этом 26 июня сообщили журналисты Financial Times со ссылкой на источники
2024-06-27T12:56
2024-06-27T12:56
новости
украина
ес
financial times
европейская комиссия
пошлина
зерновой конфликт
зерно
сельское хозяйство
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Отмечается, что решение о введении пошли будут внедрять, если объем импорта украинских продуктов превысит среднее значение за 2022 и 2023 года.Соответствующее решение примут в пятницу, 28 июня.Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил FT, что тарифы соответствуют действующему соглашению, но Киев ведет переговоры с Брюсселем об их улучшении.На прошлой неделе ЕС уже ввел пошлину на овес в размере 89 евро за тонну. Она будет действовать год, до июня 2025 года.Летом 2022 года ЕС предоставил Украине право беспошлинного ввоза продукции, что привело к так называемому "зерновому кризису". Украинское зерно, вместо отправки в нуждающиеся страны, оседало в соседних странах, что привело к потери прибыли местными аграриями.28 апреля 2023 года Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции.В апреле этого года Европарламент продлил режим беспошлинной торговли для Украины продлен до 5 июня 2025 года.Уточняется, что документом предусмотрены предложения Совета ЕС по защите европейского внутреннего рынка. Так, в рамках мер, направленных на защиту интересов европейских фермеров, ЕС может задействовать аварийные ограничения для особо чувствительных сельхозпродуктов: птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда.Также Еврокомиссия обязалась усилить мониторинг импорта зерна, в частности, пшеницы.Подробнее в статье Европу тайком готовят к неприятному сожительству с Украиной на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, ес, financial times, европейская комиссия, пошлина, зерновой конфликт, зерно, сельское хозяйство
Новости, Украина, ЕС, Financial Times, Европейская комиссия, пошлина, зерновой конфликт, зерно, Сельское хозяйство

Евросоюз планирует ввести пошлины на яйца и сахар с Украины - FT

12:56 27.06.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Европейский союз обсудит введение пошлины на отдельные сельскохозяйственные товары с Украины. Об этом 26 июня сообщили журналисты Financial Times со ссылкой на источники
"По словам людей, знакомых с ситуацией... тарифы будут объявлены в пятницу и составят 419 евро за тонну белого сахара и 339 евро за тонну сахара-сырца. Яйца будут стоить дополнительно 30 центов за килограмм", - говорится в материале.
Отмечается, что решение о введении пошли будут внедрять, если объем импорта украинских продуктов превысит среднее значение за 2022 и 2023 года.
Соответствующее решение примут в пятницу, 28 июня.
Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил FT, что тарифы соответствуют действующему соглашению, но Киев ведет переговоры с Брюсселем об их улучшении.
На прошлой неделе ЕС уже ввел пошлину на овес в размере 89 евро за тонну. Она будет действовать год, до июня 2025 года.
Летом 2022 года ЕС предоставил Украине право беспошлинного ввоза продукции, что привело к так называемому "зерновому кризису". Украинское зерно, вместо отправки в нуждающиеся страны, оседало в соседних странах, что привело к потери прибыли местными аграриями.
28 апреля 2023 года Европейская комиссия достигла соглашения с Польшей, Болгарией, Венгрией, Румынией и Словакией об ограничениях импорта украинской сельскохозяйственной продукции.
В апреле этого года Европарламент продлил режим беспошлинной торговли для Украины продлен до 5 июня 2025 года.
Уточняется, что документом предусмотрены предложения Совета ЕС по защите европейского внутреннего рынка. Так, в рамках мер, направленных на защиту интересов европейских фермеров, ЕС может задействовать аварийные ограничения для особо чувствительных сельхозпродуктов: птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда.
Также Еврокомиссия обязалась усилить мониторинг импорта зерна, в частности, пшеницы.
Подробнее в статье Европу тайком готовят к неприятному сожительству с Украиной на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаЕСFinancial TimesЕвропейская комиссияпошлиназерновой конфликтзерноСельское хозяйство
 
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