Бастрыкин: Преступления мигрантов экстремистского характера выросли на 147% - 27.06.2024 Украина.ру
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Бастрыкин: Преступления мигрантов экстремистского характера выросли на 147%
Бастрыкин: Преступления мигрантов экстремистского характера выросли на 147% - 27.06.2024 Украина.ру
Бастрыкин: Преступления мигрантов экстремистского характера выросли на 147%
Самое важное — начать говорить правду о мигрантах в России, считает председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В ходе второй сессии Петербургского международного юридического форума, посвященной правовым аспектам миграционной политики в современной России, он привел статистику совершенных иностранцами преступлений
2024-06-27T10:53
2024-06-27T12:05
новости
александр бастрыкин
россия
следственный комитет
ск рф
мигранты
трудовые мигранты
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По словам Бастрыкина, в прошлом году число преступлений мигрантами составило почти 39 тысяч — произошло снижение на три процента, но и эти данные не точные. В то же время, произошел рост особо тяжких преступлений совершенных мигрантами — +32% за год, также возрос удельный вес особо тяжких преступлений до 26%. Он добавил, что преступления экстремистского характера, совершенные мигрантами, увеличились на 147%. Всего по данным главы СК, в Москву завезено 1,2 миллионов мигрантов, в Подмосковье 880 тысяч, в Петербург – 860 тысяч. Так, каждый десятый в России – иностранец. Уточняется, что 13% из них работают на стройках, другие трудоустроены в такси, заняты развозкой продуктов питания или на рынках. Глава Следкома намерен предложить усиление ответственности за незаконное находящихся в России иностранцев. Наряду с этим в Рособрнадзоре сообщили, что требования для мигрантов на экзамене по русскому языку должны быть такими же, как для выпускников школ.Ранее Бастрыкин информировал о том, сколько мигрантов стали участниками спецоперации. Как России решить проблемы с мигрантами читайте в авторской статье Павла Котова на Украина.ру.
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новости, александр бастрыкин, россия, следственный комитет, ск рф, мигранты, трудовые мигранты
Новости, Александр Бастрыкин, Россия, Следственный комитет, СК РФ, мигранты, трудовые мигранты

Бастрыкин: Преступления мигрантов экстремистского характера выросли на 147%

10:53 27.06.2024 (обновлено: 12:05 27.06.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВстреча главы следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Александра Бастрыкина с жителями станицы Кущевской
Встреча главы следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Александра Бастрыкина с жителями станицы Кущевской - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Самое важное — начать говорить правду о мигрантах в России, считает председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В ходе второй сессии Петербургского международного юридического форума, посвященной правовым аспектам миграционной политики в современной России, он привел статистику совершенных иностранцами преступлений
По словам Бастрыкина, в прошлом году число преступлений мигрантами составило почти 39 тысяч — произошло снижение на три процента, но и эти данные не точные. В то же время, произошел рост особо тяжких преступлений совершенных мигрантами — +32% за год, также возрос удельный вес особо тяжких преступлений до 26%.
"В 2023 году заметно возросло количество преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. В сфере незаконного оборота наркотиков – +27%. Нам "незаменимые специалисты" тоннами везут наркотики на территорию РФ", – сказал Бастрыкин.
Он добавил, что преступления экстремистского характера, совершенные мигрантами, увеличились на 147%. Всего по данным главы СК, в Москву завезено 1,2 миллионов мигрантов, в Подмосковье 880 тысяч, в Петербург – 860 тысяч. Так, каждый десятый в России – иностранец.
Уточняется, что 13% из них работают на стройках, другие трудоустроены в такси, заняты развозкой продуктов питания или на рынках.
Глава Следкома намерен предложить усиление ответственности за незаконное находящихся в России иностранцев. Наряду с этим в Рособрнадзоре сообщили, что требования для мигрантов на экзамене по русскому языку должны быть такими же, как для выпускников школ.
Ранее Бастрыкин информировал о том, сколько мигрантов стали участниками спецоперации.
Как России решить проблемы с мигрантами читайте в авторской статье Павла Котова на Украина.ру.
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