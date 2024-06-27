https://ukraina.ru/20240627/1055873019.html

Бастрыкин: Преступления мигрантов экстремистского характера выросли на 147%

Бастрыкин: Преступления мигрантов экстремистского характера выросли на 147% - 27.06.2024 Украина.ру

Бастрыкин: Преступления мигрантов экстремистского характера выросли на 147%

Самое важное — начать говорить правду о мигрантах в России, считает председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В ходе второй сессии Петербургского международного юридического форума, посвященной правовым аспектам миграционной политики в современной России, он привел статистику совершенных иностранцами преступлений

2024-06-27T10:53

2024-06-27T10:53

2024-06-27T12:05

новости

александр бастрыкин

россия

следственный комитет

ск рф

мигранты

трудовые мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101423/95/1014239560_0:360:3000:2048_1920x0_80_0_0_73bb09a7e4f84bafc00543ef40704801.jpg.webp

По словам Бастрыкина, в прошлом году число преступлений мигрантами составило почти 39 тысяч — произошло снижение на три процента, но и эти данные не точные. В то же время, произошел рост особо тяжких преступлений совершенных мигрантами — +32% за год, также возрос удельный вес особо тяжких преступлений до 26%. Он добавил, что преступления экстремистского характера, совершенные мигрантами, увеличились на 147%. Всего по данным главы СК, в Москву завезено 1,2 миллионов мигрантов, в Подмосковье 880 тысяч, в Петербург – 860 тысяч. Так, каждый десятый в России – иностранец. Уточняется, что 13% из них работают на стройках, другие трудоустроены в такси, заняты развозкой продуктов питания или на рынках. Глава Следкома намерен предложить усиление ответственности за незаконное находящихся в России иностранцев. Наряду с этим в Рособрнадзоре сообщили, что требования для мигрантов на экзамене по русскому языку должны быть такими же, как для выпускников школ.Ранее Бастрыкин информировал о том, сколько мигрантов стали участниками спецоперации. Как России решить проблемы с мигрантами читайте в авторской статье Павла Котова на Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240419/1054620166.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр бастрыкин, россия, следственный комитет, ск рф, мигранты, трудовые мигранты