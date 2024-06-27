Киев разрешил мобилизацию нескольких категорий студентов
13:21 27.06.2024 (обновлено: 13:26 27.06.2024)
Солдаты ВСУ
С 1 июля студенты заочной формы обучения, а также те, что получают второе или третье высшее образование будут мобилизованы в Вооруженные силы Украины. Соответствующие изменения прописаны в новой редакции закона об ужесточении мобилизации в стране, который вступил в силу 18 мая
Таким образом, бронь от мобилизации потеряли заочники, студенты, получающие степень бакалавра или магистра, а также те, кто получает образование по уровню, ниже уже имеющегося - высшее дополняется средним профильным образованием.
Отмечается, что те, кто обучается в ВУЗе впервые пока не будут отправлены на фронт.
Прежде на Украине лишили брони от мобилизации аспирантов на контракте.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что администрация президента США Джо Байдена заставит сегодняшнее нелегитимное руководство Украины принять непопулярные решения, в том числе снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Владимира Зеленского избавятся.
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