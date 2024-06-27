Киев разрешил мобилизацию нескольких категорий студентов - 27.06.2024 Украина.ру
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Киев разрешил мобилизацию нескольких категорий студентов
Киев разрешил мобилизацию нескольких категорий студентов - 27.06.2024 Украина.ру
Киев разрешил мобилизацию нескольких категорий студентов
С 1 июля студенты заочной формы обучения, а также те, что получают второе или третье высшее образование будут мобилизованы в Вооруженные силы Украины. Соответствующие изменения прописаны в новой редакции закона об ужесточении мобилизации в стране, который вступил в силу 18 мая
2024-06-27T13:21
2024-06-27T13:26
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Таким образом, бронь от мобилизации потеряли заочники, студенты, получающие степень бакалавра или магистра, а также те, кто получает образование по уровню, ниже уже имеющегося - высшее дополняется средним профильным образованием. Отмечается, что те, кто обучается в ВУЗе впервые пока не будут отправлены на фронт. Прежде на Украине лишили брони от мобилизации аспирантов на контракте.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что администрация президента США Джо Байдена заставит сегодняшнее нелегитимное руководство Украины принять непопулярные решения, в том числе снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Владимира Зеленского избавятся.Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизации читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.
https://ukraina.ru/20240610/1055570840.html
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новости, украина, киев, вуз, мобилизация, всу, сво, студенты
Новости, Украина, Киев, вуз, мобилизация, ВСУ, СВО, студенты

Киев разрешил мобилизацию нескольких категорий студентов

13:21 27.06.2024 (обновлено: 13:26 27.06.2024)
 
Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
Читать в
С 1 июля студенты заочной формы обучения, а также те, что получают второе или третье высшее образование будут мобилизованы в Вооруженные силы Украины. Соответствующие изменения прописаны в новой редакции закона об ужесточении мобилизации в стране, который вступил в силу 18 мая
Таким образом, бронь от мобилизации потеряли заочники, студенты, получающие степень бакалавра или магистра, а также те, кто получает образование по уровню, ниже уже имеющегося - высшее дополняется средним профильным образованием.
Отмечается, что те, кто обучается в ВУЗе впервые пока не будут отправлены на фронт.
Прежде на Украине лишили брони от мобилизации аспирантов на контракте.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что администрация президента США Джо Байдена заставит сегодняшнее нелегитимное руководство Украины принять непопулярные решения, в том числе снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Владимира Зеленского избавятся.
Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизации читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.
10 июня, 06:28
"Будут переворачивать кровати". Украинские эксперты о мобилизации и о том, как будут искать уклонистовВ украинском экспертном сообществе думают о том, насколько велика может быть цена иллюзий. Обсуждают, куда может привести эскалация вокруг украинского кризиса и размышляют над тем, удастся ли вытащить страну из тьмы.
 
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