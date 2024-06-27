https://ukraina.ru/20240627/1055878285.html

Коллективное самоубийство: кто будет воевать в НАТО и как изменится ядерная доктрина РФ - Мендкович

Коллективное самоубийство: кто будет воевать в НАТО и как изменится ядерная доктрина РФ - Мендкович - 27.06.2024 Украина.ру

Коллективное самоубийство: кто будет воевать в НАТО и как изменится ядерная доктрина РФ - Мендкович

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о корне радикализма, который использует Запад для дестабилизации ситуации в российском обществе, а также подчеркнул основные причины несостоятельности Евросоюза и НАТО для дальнейших политических и военных действий

2024-06-27T12:41

2024-06-27T12:41

2024-06-27T12:41

видео

никита мендкович

россия

запад

махачкала

джулиан ассанж

алексей навальный

нато

ес

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00:23 - Религиозный контекст прокси войны Запада с РФ; 04:45 - Расширение Евросоюза бьёт по бюджету объединения; 07:28 - Готов ли НАТО к бою? 11:03 - Ядерная доктрина РФ 14:06 - Джулиан Ассанж: цена свободы; 17:15 - Западная операции по захвату природных ресурсов СНГ. *Минюст включил в реестр запрещенных в России организаций основанные Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и движение "Штабы Навального", которые ранее были признаны экстремистскими и запрещены по решению суда. ФБК и ФЗПГ также были признаны иностранными агентами.

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