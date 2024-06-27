Коллективное самоубийство: кто будет воевать в НАТО и как изменится ядерная доктрина РФ - Мендкович - 27.06.2024 Украина.ру
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Коллективное самоубийство: кто будет воевать в НАТО и как изменится ядерная доктрина РФ - Мендкович
Коллективное самоубийство: кто будет воевать в НАТО и как изменится ядерная доктрина РФ - Мендкович - 27.06.2024 Украина.ру
Коллективное самоубийство: кто будет воевать в НАТО и как изменится ядерная доктрина РФ - Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о корне радикализма, который использует Запад для дестабилизации ситуации в российском обществе, а также подчеркнул основные причины несостоятельности Евросоюза и НАТО для дальнейших политических и военных действий
2024-06-27T12:41
2024-06-27T12:41
видео
никита мендкович
россия
запад
махачкала
джулиан ассанж
алексей навальный
нато
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00:23 - Религиозный контекст прокси войны Запада с РФ; 04:45 - Расширение Евросоюза бьёт по бюджету объединения; 07:28 - Готов ли НАТО к бою? 11:03 - Ядерная доктрина РФ 14:06 - Джулиан Ассанж: цена свободы; 17:15 - Западная операции по захвату природных ресурсов СНГ. *Минюст включил в реестр запрещенных в России организаций основанные Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и движение "Штабы Навального", которые ранее были признаны экстремистскими и запрещены по решению суда. ФБК и ФЗПГ также были признаны иностранными агентами.
россия
запад
махачкала
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видео, никита мендкович, россия, запад, махачкала, джулиан ассанж, алексей навальный, нато, ес, снг, дагестан, терроризм, религия, украина, политика, киргизия, ресурсы, доктрина, ядерная война, сво, спецоперация, свобода слова, молдавия, приднестровье, приднестровская молдавская республика, экономика, бюджет, британия, великобритания, колония, сша, евросоюз, видео
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Коллективное самоубийство: кто будет воевать в НАТО и как изменится ядерная доктрина РФ - Мендкович

12:41 27.06.2024
 
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о корне радикализма, который использует Запад для дестабилизации ситуации в российском обществе, а также подчеркнул основные причины несостоятельности Евросоюза и НАТО для дальнейших политических и военных действий
00:23 - Религиозный контекст прокси войны Запада с РФ;
04:45 - Расширение Евросоюза бьёт по бюджету объединения;
07:28 - Готов ли НАТО к бою?
11:03 - Ядерная доктрина РФ
14:06 - Джулиан Ассанж: цена свободы;
17:15 - Западная операции по захвату природных ресурсов СНГ.
*Минюст включил в реестр запрещенных в России организаций основанные Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и движение "Штабы Навального", которые ранее были признаны экстремистскими и запрещены по решению суда. ФБК и ФЗПГ также были признаны иностранными агентами.
 
ВидеоНикита МендковичРоссияЗападМахачкалаДжулиан АссанжАлексей НавальныйНАТОЕССНГДагестантерроризмРелигияУкраинаполитикаКиргизияресурсыдоктринаядерная войнаСВОСпецоперациясвобода словаМолдавияПриднестровьеПриднестровская Молдавская РеспубликаэкономикабюджетБританияВеликобританияколонияСШАЕвросоюз
 
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