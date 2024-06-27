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Стремившуюся в БРИКС Боливию едва не захлестнул военный переворот

Стремившуюся в БРИКС Боливию едва не захлестнул военный переворот - 27.06.2024 Украина.ру

Стремившуюся в БРИКС Боливию едва не захлестнул военный переворот

Попытка военного переворота в дружественной России Боливии сорвана, сообщил президент страны Луис Арсе. Организатор восстания генерал Хосе Cунига изначально объявлял о "конце социалистической эпохи", а после был задержан правоохранителями, пишут СМИ

2024-06-27T09:27

2024-06-27T09:27

2024-06-27T09:36

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Как сообщает агентство Reuters, боливийские вооруженные силы заняли центральную площадь Ла-Паса в среду, а бронированный автомобиль протаранил вход в президентский дворец. Президент Луис Арсе осудил мобилизацию армейских подразделений во главе с генералом Cуньигой, призвал к международной поддержке. Организатор неудавшегося госпереворота обвинил власти в экономическом спаде страны, истощении резервов Центробанка. Помимо Суньиги был задержан еще один военачальник. По данным издания Los Tiempos, прямо перед поимкой Суньига попытался переиначить мотивы своих действий. По его словам, незадолго до произошедшего он якобы общался с президентом Луисом Арсе и тот пожаловался генералу на низкую популярность и призвал генерала "что-то сделать, чтобы ее поднять". СМИ указывает, что напряженность в Боливии нарастает в преддверии всеобщих выборов в 2025 году. Однако, внимание на себя особенно обращает тот факт, что недавно глава Боливии приезжал в Россию, где провел переговоры с Владимиром Путиным. Помимо этого, попытке переворота предшествовало заявление президента об индустриализации страны при помощи БРИКС.Напомним, что Боливия — крупнейшая по залежам лития страна в мире внутри которой сосредоточено около 24% мировых запасов. В 2023 годе российская госкорпорация Росатом подписала соглашение о строительстве промышленного комплекса по добыче и производству лития в Боливии.О перспективах и возможностях БРИКС узнайте больше в интервью главы аналитического бюро и аналитика проекта "Сонар-2050" Ивана Лизан на Украина.ру.

https://ukraina.ru/20231014/1050185360.html

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