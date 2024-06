https://ukraina.ru/20240627/1055878781.html

Беглецы готовят теракты, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 июня

Беглецы готовят теракты, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 июня - 27.06.2024

Беглецы готовят теракты, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 июня

Сбежавшие из России экс-депутаты готовят в стране теракты, сообщили британские СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037922498_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1c39132c6c8943701af4dba55d9ebbb0.jpg

Британская газета The Times сообщила, что сбежавшие из России бывшие депутаты готовят к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне террористический план : убийства и силовую дестабилизации ситуации в России."Бывшие российские депутаты призвали НАТО поддержать кампанию убийств", - отмечалось в публикации.При этом газета The Times уточнила, что речь идёт о лицах, считающихся частью российской властной системы."Более 60 политиков в изгнании... встретились на этой неделе в Варшаве, чтобы обсудить план из семи пунктов по свержению Кремля", - указывалось в статье.По информации газеты, этот план предусматривает призывы в адрес Запада предоставить больше оружия Украине, ввести больше санкций против России и поддержать действия по дестабилизации ситуации внутри РФ, в том числе такие уголовные преступления, как убийства представителей власти и попытки силовой смены власти в стране."Это предложение будет представлено на 75-м саммите НАТО в Вашингтоне в начале следующего месяца", - сообщило издание.Газета The Times также сообщила, что стоящие за планом бывшие депутаты, в том числе Илья Пономарёв* (лицо, выполняющее функции иноагента — Ред.), связаны с террористической организацией "Легион "Свобода России"** (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.) и группировкой "Национальная республиканская армия", взявшей ранее ответственность за убийство российского политолога Дарьи Дугиной и военного корреспондента Максима Фомина, также известного как Владлен Татарский.При этом "Легион "Свобода России" (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.) также связан с Главным управлением разведки Минобороны Украины, являясь подразделением ГУР МОУ. Таким образом, России угрожают терактами лица, связанные с украинской военной разведкой.Кроме того, как сообщили украинские СМИ со ссылкой на свои источники, на июльском саммите НАТО в Вашингтоне Владимир Зеленский должен будет представить план наступления."Наш источник сообщает, что Зеленский на июльском саммите НАТО должен будет предоставить общий план наступления ВСУ в 2024 году. Этот план будет предоставлен "узкому" кругу лиц "натовцев". После этого будет принято решение по F-16", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Таким образом, саммит НАТО может быть судьбоносным для Украины и оказать значительное влияние на ход боевых действий.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 46 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 19 обстрелов, на горловском направлении — 26 обстрелов, на волновахском направлении — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 147 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного гражданского лица, также ранения получили 6 гражданских лиц, в т.ч. двое детей 2009 и 2014 годов рождения.Огнём ВСУ были повреждены 15 жилых домостроений и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм, по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка — 9 снарядов калибром 155 мм, по Старомлиновке — 3 снаряда калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району — 11 снарядов калибром 155 мм."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 27 июня по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Старомлиновка (Великоновоселковский м.о.) - в пер. Мостовом ранен мужчина 1967 года рождения", - позже сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили этому региону России 38 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 38 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 3; Великая Лепетиха — 9; Каховка — 5; Новая Каховка — 4; Днепряны — 6; Любимовка — 3; Малокаховка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Алёшки и Верхний Рогачик.Позже в экстренных службах региона сообщили о ранении одного мирного жителя в результате обстрела ВСУ.Утром 27 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом был сбит один БпЛА самолётного типа. Пострадавших и повреждений объектов нет. В Белгородском районе вражеским атакам подверглись посёлки Малиновка и Октябрьский, сёла Стрелецкое, Чайки, Ясные Зори и хутор Валковский. Над территорией района системой ПВО сбиты 3 беспилотника. Осуществлен обстрел с помощью одного боеприпаса и одного БпЛА. В результате атак повреждены 3 частных дома, 2 автомобиля, 2 надворные постройки, линия электропередачи и одно административное здание", - отмечалось в сводке.Кроме того, в Борисовском районе по сёлам Богун-Городок и Грузское, а также хутору Казачье-Рудченское выпущено 3 БпЛА и 13 боеприпасов в ходе 3 обстрелов. Системой ПВО сбит один БпЛА. В селе Богун-Городок выбиты окна, повреждены кровля и фасад нежилого дома. Также поврежден энергетический объект.Также над Валуйским городским округом был сбит один БпЛА, а в Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 5 артиллерийских снарядов. Во всех случаях обошлось без последствий."В Грайворонском городском округе по городу Грайворон, сёлам Безымено, Козинка, Новостроевка-Первая и Пороз было выпущено 7 БпЛА, 13 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Повреждены 6 автомобилей. В селе Безымено в многоквартирном доме поврежден фасад, в одной из квартир выбито окно и посечен балкон. Пострадали два мирных жителя, после обследования и оказания медицинской помощи они отпущены домой на амбулаторное лечение", - указывалось в сводке.Кроме того, в Краснояружском районе атакам подверглись поселок Прилесье, села Графовка, Колотиловка, Поповка и Репяховка. Были нанесены удары двумя БпЛА и 16 боеприпасами в ходе 6 обстрелов. В селе Колотиловка в результате атаки FPV-дрона посечены фасад частного дома и забор."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Муром, Новая Таволжанка, поселку Шамино и хутору Балки выпущено 14 дронов-камикадзе и 3 боеприпаса. В результате детонации дрона-камикадзе пострадал мужчина. После оказанной медицинской помощи отпущен домой на амбулаторное лечение. В результате атак БПЛА полностью сгорели 3 автомобиля, еще один посечен осколками. Повреждены 2 частных дома, надворная постройка, административное здание сельхозпредприятия, инфраструктурный объект связи и коммерческий объект", - гласила сводка.Позже Гладков неоднократно в своём телеграм-канале сообщал об объявлении ракетной опасности.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, готово ли НАТО к бою, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

