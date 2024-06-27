Марочко рассказал о тактическом успехе российских военных на Купянском направлении - 27.06.2024 Украина.ру
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Марочко рассказал о тактическом успехе российских военных на Купянском направлении
Марочко рассказал о тактическом успехе российских военных на Купянском направлении - 27.06.2024 Украина.ру
Марочко рассказал о тактическом успехе российских военных на Купянском направлении
Российские военные имеют тактический успех на Купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает 27 июня РИА Новости
2024-06-27T08:41
2024-06-27T08:57
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"На Купянском направлении наши войска имеют тактический успех. За истекшие сутки, подразделения ВС РФ продолжили продвижение в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и Стельмаховка. В районе Степной Новоселовки была прорвана оборона противника и заняты новые позиции, на которых ранее были вооруженные формирования Украины. Западнее Сватово на одном из участков удалось отодвинуть украинских боевиков приблизительно на километр", - рассказал Марочко.Ранее Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР.В начале недели ведомство информировало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение трем украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцов Харьковской области, отразили контратаку, потери противника составили до 220 солдат. Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Подготовка к победе, атаки националистов, признанные успехи ВС РФ. Главное на Украине на утро 28 мая на сайте Украина.ру.
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новости, россия, лнр, украина, андрей марочко
Новости, Россия, ЛНР, Украина, Андрей Марочко

Марочко рассказал о тактическом успехе российских военных на Купянском направлении

08:41 27.06.2024 (обновлено: 08:57 27.06.2024)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Российские военные имеют тактический успех на Купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает 27 июня РИА Новости
"На Купянском направлении наши войска имеют тактический успех. За истекшие сутки, подразделения ВС РФ продолжили продвижение в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и Стельмаховка. В районе Степной Новоселовки была прорвана оборона противника и заняты новые позиции, на которых ранее были вооруженные формирования Украины. Западнее Сватово на одном из участков удалось отодвинуть украинских боевиков приблизительно на километр", - рассказал Марочко.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР.
В начале недели ведомство информировало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение трем украинским бригадам в районах Волчанска, Бочково и Липцов Харьковской области, отразили контратаку, потери противника составили до 220 солдат.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Подготовка к победе, атаки националистов, признанные успехи ВС РФ. Главное на Украине на утро 28 мая на сайте Украина.ру.
 
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