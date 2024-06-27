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Зеленского попытаются успокоить на предстоящем саммите НАТО - NYT

Зеленского попытаются успокоить на предстоящем саммите НАТО - NYT - 27.06.2024 Украина.ру

Зеленского попытаются успокоить на предстоящем саммите НАТО - NYT

Власти США и НАТО попытаются "удовлетворить" Зеленского на предстоящем саммите Североатлантического альянса. Об этом 26 июня сообщили журналисты The New York Times

2024-06-27T10:28

2024-06-27T10:28

2024-06-27T10:28

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"Есть надежда, что миссия и обязательства удовлетворят Зеленского и приведут к более спокойному саммиту, чем предыдущий, год назад в Вильнюсе, где он ясно выразил свое недовольство, когда Украине не обозначили четкие сроки переговоров о членстве", — говорится в статье. Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Украинские власти, а также некоторые страны Центральной Европы "горячо надеялись", что Киеву предложат переговоры о членстве в Североатлантическом альянсе, пишет NYT. Администрация США и руководство НАТО пытаются таким образом дать Киеву на саммите что-то существенное, не отказываясь при этом от своей позиции о том, что Украине не время вступать в альянс, отмечают американские журналисты. Подробнее в материале Василия Стоякина И ещё раз о членстве Украины в НАТО на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, владимир зеленский, киев, нато