Зеленского попытаются успокоить на предстоящем саммите НАТО - NYT - 27.06.2024 Украина.ру
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Зеленского попытаются успокоить на предстоящем саммите НАТО - NYT
Зеленского попытаются успокоить на предстоящем саммите НАТО - NYT - 27.06.2024 Украина.ру
Зеленского попытаются успокоить на предстоящем саммите НАТО - NYT
Власти США и НАТО попытаются "удовлетворить" Зеленского на предстоящем саммите Североатлантического альянса. Об этом 26 июня сообщили журналисты The New York Times
2024-06-27T10:28
2024-06-27T10:28
новости
украина
сша
владимир зеленский
киев
нато
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"Есть надежда, что миссия и обязательства удовлетворят Зеленского и приведут к более спокойному саммиту, чем предыдущий, год назад в Вильнюсе, где он ясно выразил свое недовольство, когда Украине не обозначили четкие сроки переговоров о членстве", — говорится в статье. Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Украинские власти, а также некоторые страны Центральной Европы "горячо надеялись", что Киеву предложат переговоры о членстве в Североатлантическом альянсе, пишет NYT. Администрация США и руководство НАТО пытаются таким образом дать Киеву на саммите что-то существенное, не отказываясь при этом от своей позиции о том, что Украине не время вступать в альянс, отмечают американские журналисты. Подробнее в материале Василия Стоякина И ещё раз о членстве Украины в НАТО на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, владимир зеленский, киев, нато
Новости, Украина, США, Владимир Зеленский, Киев, НАТО

Зеленского попытаются успокоить на предстоящем саммите НАТО - NYT

10:28 27.06.2024
 
Зеленский
Зеленский
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Власти США и НАТО попытаются "удовлетворить" Зеленского на предстоящем саммите Североатлантического альянса. Об этом 26 июня сообщили журналисты The New York Times
"Есть надежда, что миссия и обязательства удовлетворят Зеленского и приведут к более спокойному саммиту, чем предыдущий, год назад в Вильнюсе, где он ясно выразил свое недовольство, когда Украине не обозначили четкие сроки переговоров о членстве", — говорится в статье.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля.

Украинские власти, а также некоторые страны Центральной Европы "горячо надеялись", что Киеву предложат переговоры о членстве в Североатлантическом альянсе, пишет NYT.

Администрация США и руководство НАТО пытаются таким образом дать Киеву на саммите что-то существенное, не отказываясь при этом от своей позиции о том, что Украине не время вступать в альянс, отмечают американские журналисты.

Подробнее в материале Василия Стоякина И ещё раз о членстве Украины в НАТО на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСШАВладимир ЗеленскийКиевНАТО
 
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