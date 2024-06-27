https://ukraina.ru/20240627/1055877992.html

Кровавые провокации против деятелей РФ готовят сбежавшие российские депутаты – Times

Кровавые провокации против деятелей РФ готовят сбежавшие российские депутаты – Times - 27.06.2024 Украина.ру

Кровавые провокации против деятелей РФ готовят сбежавшие российские депутаты – Times

Свыше 60-ти бывших депутатов российской Госдумы готовят план, включающий кровавую расправу над "деятелями режима" президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщают журналисты газеты The Times

2024-06-27T12:22

2024-06-27T12:22

2024-06-27T12:41

новости

россия

запад

владимир путин

нато

the times

сво

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1b/1055877872_0:0:1500:843_1920x0_80_0_0_388c51649e4f0f3d665b9b95763e372c.jpg.webp

Сбежавших из России депутатов автор публикации называет "теневым парламентом", который призывает Североатлантический альянс к радикальным, революционным действиям в отношении РФ. “Теневой парламент”, состоящий из бывших российских парламентариев, призвал НАТО поддержать кампанию по уничтожению деятелей режима президента Путина. Более шестидесяти политиков в изгнании, которые когда-то работали в Государственной Думе России, встретились на этой неделе в Варшаве, чтобы обсудить план свержения Кремля, состоящий из семи пунктов", – сказано в публикации. Уточняется, что свою стратегию сбежавшие чиновники назвали "План победы". В нем прописано обращения к Западу за поддержкой, в том числе призывы к расширению санкций и предоставлению большего количества оружия Украине, так как смена режима может быть достигнута только силовым путем, считают экс-парламентарии. "План призывает к насильственному сопротивлению и утверждает, что Запад “больше не может выбирать, а просто обязан” поощрять “революционные действия” внутри России, которые лидеры НАТО должны предпринять", – добавляет СМИ.Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причастности США и НАТО к финансированию терроризма в России и за ее пределами.Какими должны быть методы борьбы с терроризмом читайте в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина изданию Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240412/1054453395.html

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, владимир путин, нато, the times, сво, терроризм