https://ukraina.ru/20240627/1055877992.html
Кровавые провокации против деятелей РФ готовят сбежавшие российские депутаты – Times
Кровавые провокации против деятелей РФ готовят сбежавшие российские депутаты – Times - 27.06.2024 Украина.ру
Кровавые провокации против деятелей РФ готовят сбежавшие российские депутаты – Times
Свыше 60-ти бывших депутатов российской Госдумы готовят план, включающий кровавую расправу над "деятелями режима" президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщают журналисты газеты The Times
2024-06-27T12:22
2024-06-27T12:22
2024-06-27T12:41
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Сбежавших из России депутатов автор публикации называет "теневым парламентом", который призывает Североатлантический альянс к радикальным, революционным действиям в отношении РФ. “Теневой парламент”, состоящий из бывших российских парламентариев, призвал НАТО поддержать кампанию по уничтожению деятелей режима президента Путина. Более шестидесяти политиков в изгнании, которые когда-то работали в Государственной Думе России, встретились на этой неделе в Варшаве, чтобы обсудить план свержения Кремля, состоящий из семи пунктов", – сказано в публикации. Уточняется, что свою стратегию сбежавшие чиновники назвали "План победы". В нем прописано обращения к Западу за поддержкой, в том числе призывы к расширению санкций и предоставлению большего количества оружия Украине, так как смена режима может быть достигнута только силовым путем, считают экс-парламентарии. "План призывает к насильственному сопротивлению и утверждает, что Запад “больше не может выбирать, а просто обязан” поощрять “революционные действия” внутри России, которые лидеры НАТО должны предпринять", – добавляет СМИ.Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причастности США и НАТО к финансированию терроризма в России и за ее пределами.Какими должны быть методы борьбы с терроризмом читайте в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина изданию Украина.ру.
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новости, россия, запад, владимир путин, нато, the times, сво, терроризм
Новости, Россия, Запад, Владимир Путин, НАТО, The Times, СВО, терроризм
Кровавые провокации против деятелей РФ готовят сбежавшие российские депутаты – Times
12:22 27.06.2024 (обновлено: 12:41 27.06.2024)
Свыше 60-ти бывших депутатов российской Госдумы готовят план, включающий кровавую расправу над "деятелями режима" президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщают журналисты газеты The Times
Сбежавших из России депутатов автор публикации называет "теневым парламентом", который призывает Североатлантический альянс к радикальным, революционным действиям в отношении РФ.
“Теневой парламент”, состоящий из бывших российских парламентариев, призвал НАТО поддержать кампанию по уничтожению деятелей режима президента Путина. Более шестидесяти политиков в изгнании, которые когда-то работали в Государственной Думе России, встретились на этой неделе в Варшаве, чтобы обсудить план свержения Кремля, состоящий из семи пунктов", –
сказано в публикации
.
Уточняется, что свою стратегию сбежавшие чиновники назвали "План победы". В нем прописано обращения к Западу за поддержкой, в том числе призывы к расширению санкций и предоставлению большего количества оружия Украине, так как смена режима может быть достигнута только силовым путем, считают экс-парламентарии.
"План призывает к насильственному сопротивлению и утверждает, что Запад “больше не может выбирать, а просто обязан” поощрять “революционные действия” внутри России, которые лидеры НАТО должны предпринять", – добавляет СМИ.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил
уголовное дело о причастности США и НАТО к финансированию терроризма в России и за ее пределами.