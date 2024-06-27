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Заплатили, членами не стали: Порошенко напомнил, как Украина 10 лет пытается войти в ЕС

Заплатили, членами не стали: Порошенко напомнил, как Украина 10 лет пытается войти в ЕС - 27.06.2024 Украина.ру

Заплатили, членами не стали: Порошенко напомнил, как Украина 10 лет пытается войти в ЕС

Экс-президент Украины Петр Порошенко напомнил, что 10 лет назад подписал Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Об этом он написал 27 июня в своем телеграм-канале

2024-06-27T12:00

2024-06-27T12:00

2024-06-27T12:00

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"Такова наша историческая миссия - вернуть Украину в большую семью европейских народов, чтобы мы и следующие поколения украинцев жили в безопасности, свободе и благополучии", - написал он.По словам Порошенко, право подписывать Соглашение с ЕС ему делегировал украинский народ. Он напомнил и о том, что курс на вступление в Евросоюз записали в Конституцию Украины. Однако на Украине не проводили всенародный референдум о вступление в ЕС."Украинцы заплатили самую высокую в мире цену, чтобы стать членами ЕС", - пишет Порошенко.Два года назад, 23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Украине необходимо реформировать судебную систему, усилить меры по борьбе с коррупцией, гарантировать свободу СМИ, а также обеспечить права национальных меньшинств.Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о начале переговоров о членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе.Подробнее в статье Олега Хавича Как ЕС "проглотил" почти всю Восточную Европу, и слегка подавился на сайте Украина.ру.

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новости, украина, петр порошенко, ес, европарламент, еврокомиссия, кандидат, евросоюз