https://ukraina.ru/20240627/1055862896.html

Алексей Живов: ВСУ готовят штурм Энергодара и армаду для атаки на Крым, на что у России будет один ответ

Алексей Живов: ВСУ готовят штурм Энергодара и армаду для атаки на Крым, на что у России будет один ответ - 27.06.2024 Украина.ру

Алексей Живов: ВСУ готовят штурм Энергодара и армаду для атаки на Крым, на что у России будет один ответ

Наш президент предложил Украине и Западу заключить конкретное мирное соглашение. Это означает, что мы готовы закончить войну, но на своих условиях. Противник на это не согласен

2024-06-27T06:24

2024-06-27T06:24

2024-06-27T06:24

интервью

энергодар

крым

россия

вооруженные силы украины

авиабомбы

ракеты

украина

алексей живов

алексей рогозин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1d/1041331928_37:0:871:469_1920x0_80_0_0_d4617656ba94488a1178cc1ade9e5571.jpg

Следовательно, нам придется наращивать военные усилия (увеличивать мощь группировок и ускорять работу ОПК - оборонно-промышленный комплекс), чтобы выталкивать украинские войска вглубь территорий так называемой Украины, считает военный обозреватель и военный волонтер Алексей ЖивовОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, сейчас в медийном пространстве активно обсуждается тема подготовке ВСУ нового контрнаступа, который может быть проведен в политических целях сразу по двум направлениям: Херсонском и Харьковском. Какими возможностями располагает противник, чтобы его осуществить?- Наступление на Херсонском направлении было бы совершенно бессмысленно. Опыт последнего года с плацдармом в Крынках показал, что ничего кроме сковывания российской группировки и огромных потерь в личном составе ВСУ не добьются. Если же они будут там наступать, это будет полнейшая военная глупость.Зато поступает информация, что на Запорожском направлении (от Энергодара и до границ с ДНР) ВСУ планируют наступательные действия. Об этом прямо говорил сенатор Рогозин и не он один. Причем это уже не будет медийным наступлением. Противник может внезапно начать применять авиационную компоненту в виде истребителей F-16 с различными типами боеприпасов.Напомню, что у ВСУ появилось немалое количество планирующих бомб AASM Hammer французского производства. К сожалению для нас, они не уступают по эффективности нашим ФАБам с УМПК. Если у противника внезапно для нас появится достаточное количество авиационных носителей, крылатых ракет и подобных бомб, они попробуют наступать по натовским лекалам: завоевать господство в воздухе, нанести огневое поражение авиационной техникой, а потом начать сухопутное продвижение на тех или иных направлениях.Если говорить о Харьковской области, то у противника там фиксируется огромное количество ресурсов и резервов. Там очень активно работает вражеская авиация.Отдельно хотел бы сказать, что весьма вероятна попытка противника нанести авиационные удары по Республике Крым и городу Севастополе. Все эти удар по нашим военным аэродромам, радарам и системам ПВО нацелены на то, чтобы позволить их авиации работать по Крыму с территории Польши или Румынии.Формально их будут выдавать за украинские самолеты. Но фактически это будет натовская авиация, которая будет взлетать с территории стран НАТО.Таким образом, противник попытается осуществить наступательные действия на трех направлениях: Крым, Запорожская область и район Харькова.- Какие сейчас основные самолеты есть у ВСУ? Они могут нанести такой массированный удар, учитывая, что передача F-16 – это крайне непростой вопрос?- Пока ВСУ работают на советских истребителях, переделанных под западные боеприпасы, которые им поставила Польша и другие страны.Применения F-16 пока не зафиксировано. Когда они появятся, мы это почувствуем. Я думаю, что ВСУ будет использовать их разово и массово. Грубо говоря, это будет не один самолет, а целая авиационная армада.- Хватит ли у них ракет для массированной атаки? На мой взгляд, пока ВСУ как раз-таки разово используют дорогостоящие боеприпасы, чтобы закошмарить мирных жителей в Севастополе.- Конкретно по Севастополю ВСУ ударили пятью ракетами ATACAMS, каждая из которых стоит 14 миллионов долларов – я бы не сказал, что это одноразовое применение. Учитывая предыдущие такие атаки.Вообще судя по той интенсивности применения огневых средств, которую ВСУ ведут в последнее время, с боеприпасами у них все в порядке. Военкор Сладков недавно писал, что в Харьковской области на каждые два выстрела российской артиллерии противник отвечает семью выстрелами. Думаю, ракет у них тоже хватает.Мы же не знаем, сколько США и Запад передали Украине боеприпасов. А в публичном пространстве они могут говорить все, что угодно.- А как у ВСУ с техникой?- Танки и БТРы сейчас не играют ключевой роли при наступлении. Более половина целей сейчас поражаются из fpv-дронов и различных барражирующих боеприпасов вроде "Ланцета", а также из ракетных систем, дальнобойной артиллерии и авиации. Стрелковые бои сейчас вообще бывают редко, а бронетехника выполняет вспомогательные функции, поскольку она очень уязвима перед различными средствами дистанционного поражения.- Насколько я знаю, дроны эффективны для ударов по наступающему противнику. Как они могут взять мощный укрепрайон?- Именно поэтому ВСУ планируют активно использовать авиационную компоненту. Но если грамотно организовать современную fpv-роту, она может прикрыть любое наступление. Да, вы не получите стремительного прорыва с выходом в тыл врага. Но это будет пошаговое наступление, когда вы за одну атаку будете занимать по опорнику.Я просчитывал такие сценарии, когда пытался понять прообраз современного ударно-штурмового батальона. Если вы можете на узком участке фронта применять в день по 100-200 дронов, ваше наступление может быть эффективным.Давайте я объясню, как именно в СВО обустроены укрепления и ВС РФ, и ВСУ.Сейчас в окопах на передовой не сидит большое количество людей, как это было два года назад. Там сидят небольшие группы в 10-15 человек, которые держат небольшой участок фронта за счет многочисленных БПЛА. Выбить их за счет массового применения fpv-дронов не составит большого труда.- Надеюсь, наша армия научилась правильно оборудовать позиции.- Конечно. У нас отличные укрепления и отличные блиндажи. Их строят. В Запорожской области мы же как-то сдержали контрнаступ ВСУ. И вообще, за два года СВО все уже убедились – если ты не окопался, ты умрешь.Выдержим ли вы новое вражеское наступление? Выдержим. Причинят ли они нам ущерб? Да, причинят. Но мы справимся. В обороне мы себя показываем очень достойно.- Вы сказали, что наступать на Херсонском направлении было бы глупостью, зато упомянули Энергодар. Вы допускаете, что они там попытаются устроить наглое форсирование Днепра?- Да, допускаю. Посмотрите, как ВСУ сейчас активничают в этом районе.Чтобы попробовать заскочить в Энергодар, надо перескочить пересохшее Каховское водохранилище. Сейчас во всей Новороссии стоит жара в 30-35 градусов. Дно водохранилища давно превратилось в бетон. Легкая колесная техника по нему может легко проскочить. Поэтому ВСУ могут решиться на эту затею.Тем более, что к украинские войска не особенно восприимчивы к потерям. При потерях в 500 тысяч человек любая здравомыслящая страна давно бы капитулировала и пошла на условия России, но киевский режим упирается, потому что ему людей совершенно не жалко. И смелые штурмовые операции, сопряженные с огромным риском, не являются для них чем-то немыслимым.Если бы американская армия воевала, она бы берегла каждого своего солдата, потому что за каждого погибшего солдата нужно платить страховку в несколько миллионов долларов. А украинцев не жалко. Их можно потратить сколько угодно. Все равно они потом на улицах наловят несчастных людей и на фронт отправят.- Район Энергодара удобен для обороны? Просто насколько я знаю, на том же Херсонском направлении были определенные нюансы, связанные с местностью.- Район Энергодара удобен для обороны, потому что водохранилище пересохло, и на десятки километров все видно. Любое продвижение противника на такой большой дистанции будет заметно. Скрытно провести наступление будет очень сложно.ВСУ уже пытались несколько раз атаковать Энергодар, когда там еще стояла вода. Они для этих целей задействовали британский спецназ. Но все эти попытки провалились за счет грамотно выстроенной обороны. Там работали различные части ВДВ и добровольческая бригада "Крым".Конечно, если враг будет массированно использовать авиацию, нам будет труднее отбивать эти атаки. Но мы все равно сможем с ними справиться.- Каков для вас будет основной признак, что ВСУ начали наступление в районе Липцев и Волчанска, учитывая, что они и так там постоянно пытаются нас контратаковать.- Сейчас там фактически идут встречные бои. Мы встали в оборону и держим позиции, которые смогли занять в первые десять дней наступления. ВСУ и так пытаются там наступать, но пока безуспешно. Они просто будут увеличивать интенсивность ударов задействовать больше подразделений в надежде на то, что они смогут проломить нашу оборону и отбросить нас за границу.Сейчас в Харьковском области по интенсивности и количеству потерь идут чуть ли не самые ожесточенные бои за все время СВО.- Почему вы так думаете? Говорят, что из-за местности там как раз невозможно воевать огромными толпами.- Во-первых, все эти леса, холмы и низины позволяют маневрировать различными тактиками.Во-вторых, за все время СВО там еще не было задействовано столько средств дистанционного поражения (тех же планирующих бомб).В-третьих, у ВСУ там огромное количество дронов и нет никакого дефицита артиллерийских снарядов.А самое главное – противник там использует систему мультидоменной войны, когда все группы и опорники ВСУ подключены к общей аналитической системе, которая подключена к американской спутниковой разведке. Враг все видит и распределяет усилия своих подразделений за счет искусственного интеллекта.Грубо говоря, если раньше тебе нужна была рота, чтобы держать какие-то позиции, то сейчас тебе хватает три-четыре бойца с выходом в интернет.Вот такие преимущества дает ВСУ эта система. И это создает для нас проблемы.- Если говорить однозначно, этот новый контрнаступ выгоден нам, потому что ВСУ окончательно разобьются о наши позиции? Или мы должны сделать все, чтобы его сорвать за счет своей крупной наступательной операции?- Давайте исходить из того, что говорит наш президент.Наш президент предложил Украине и Западу заключить конкретное мирное соглашение. Это означает, что мы готовы закончить войну, но на своих условиях. Нам нужно, чтобы вражеские войска ушли из приобретенных регионов. Нам нужно, чтобы Украина перестала быть агрессивным и военизированным государственным образованием. Нам нужно долгосрочное примирение.Противник на это не согласен. Его задача заключается в том, чтобы нанести нашей армии и государственной системе такой урон, чтобы мы пошли на их условия. Поэтому я не могу сказать, выгоден нам новый контрнаступ или нет.Следовательно, нам придется наращивать военные усилия (увеличивать мощь группировок и ускорять работу ОПК), чтобы выталкивать украинские войска вглубь территорий так называемой Украины.

https://ukraina.ru/20230209/1043437282.html

https://ukraina.ru/20240626/1055838650.html

https://ukraina.ru/20240624/1055798270.html

энергодар

крым

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, энергодар, крым, россия, вооруженные силы украины, авиабомбы, ракеты, украина, алексей живов, алексей рогозин, опк, украина.ру, f-16