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ВСУ снова меняют руководство тыла из-за непобедимой коррупции

ВСУ снова меняют руководство тыла из-за непобедимой коррупции - 27.06.2024 Украина.ру

ВСУ снова меняют руководство тыла из-за непобедимой коррупции

Чуть более двух месяцев продержалось назначенное руководство тылового обеспечения Вооруженных сил Украины. Вслед за коррупционным скандалом Министерство обороны страны объявило об очередной реорганизации состава Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения армии

2024-06-27T09:59

2024-06-27T09:59

2024-06-27T10:17

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"Министерство обороны Украины запустило процесс смены руководства и реорганизации Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Кроме того, Департамент политики закупок Минобороны инициировал создание коллегиального органа по вопросам организации развития материального обеспечения ВСУ, который пересмотрит ранее принятую техническую документацию и обеспечит принятие новой в соответствии со стандартами и практиками НАТО", – говорится в опубликованном в телеграм-канала Минобороны сообщении. Уточняется, что такие меры – это "принципиальная позиция", призванная повысить прозрачность и эффективность в системе материального обеспечения ВСУ. Кадровые чистки также должны улучшить конкуренцию, цену и качество имущества, полагают в ведомстве. Ранее Государственный оператор тыла закупил 153 тысячи армейских фляг у Китая, потому что местный производитель хоть и предложил самую низкую цену, но не получил акт у управления Минобороны Украины. Об аналогичной ситуации сообщила и пресс-служба украинского госпредприятия "Леса Украины" – компания намеревалась поставить ВСУ древесину для строительства фортификаций по самой низкой цене, но победу в тендере отобрали и передали участнику, предложившему вложить больше средств в закупку. В апреле правительство Украины без объяснения причин уволило с должности заместителя министра обороны Виталия Половенко, который занимался вопросами тылового обеспечения. Он не просидел в этом кресле и полугода.О том, зачем солдаты ВСУ ломают машины НАТО читайте в интервью изданию Украина.ру военного летчика, Героя России, генерал-майора, председателя президиума организации "Офицеры России" Сергея Липового.

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