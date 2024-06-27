ВСУ снова меняют руководство тыла из-за непобедимой коррупции
09:59 27.06.2024 (обновлено: 10:17 27.06.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони УкраїниМинистерство обороны украины минобороны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
Чуть более двух месяцев продержалось назначенное руководство тылового обеспечения Вооруженных сил Украины. Вслед за коррупционным скандалом Министерство обороны страны объявило об очередной реорганизации состава Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения армии
"Министерство обороны Украины запустило процесс смены руководства и реорганизации Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Кроме того, Департамент политики закупок Минобороны инициировал создание коллегиального органа по вопросам организации развития материального обеспечения ВСУ, который пересмотрит ранее принятую техническую документацию и обеспечит принятие новой в соответствии со стандартами и практиками НАТО", – говорится в опубликованном в телеграм-канала Минобороны сообщении.
Уточняется, что такие меры – это "принципиальная позиция", призванная повысить прозрачность и эффективность в системе материального обеспечения ВСУ. Кадровые чистки также должны улучшить конкуренцию, цену и качество имущества, полагают в ведомстве.
Ранее Государственный оператор тыла закупил 153 тысячи армейских фляг у Китая, потому что местный производитель хоть и предложил самую низкую цену, но не получил акт у управления Минобороны Украины. Об аналогичной ситуации сообщила и пресс-служба украинского госпредприятия "Леса Украины" – компания намеревалась поставить ВСУ древесину для строительства фортификаций по самой низкой цене, но победу в тендере отобрали и передали участнику, предложившему вложить больше средств в закупку.
В апреле правительство Украины без объяснения причин уволило с должности заместителя министра обороны Виталия Половенко, который занимался вопросами тылового обеспечения. Он не просидел в этом кресле и полугода.
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