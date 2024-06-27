Владимир Воробьёв: одессит, сохранивший тело Ленина

Однако директор известил о ценном сотруднике СНК Украины, а там сигнализировали в Москву Дзержинскому и Семашко. Вскоре в Харьков пришел вызов, и Воробьев, который уже был не рад, что неаккуратно ввязался в это дело, поехал в столицу.

Там он остановился у Збарского, который работал в ВСНХ и имел контакты с видными большевиками. Воробьев рассказал, что его вызвали в Москву для решения вопроса с сохранением тела Ленина, что способ есть, но абсолютной гарантии он не дает, к тому же многое зависит от нынешней сохранности тела. Он категорически заявил приятелю, что не будет браться за это слишком рискованное дело.

Но там, где осторожный Воробьев видел неприятности и неудобства, авантюристичный Збарский увидел счастливый случай и шанс всей жизни. Он хорошо знал нравы большевиков и прекрасно понимал, что, если дело получится провернуть, он станет большой персоной. Партийные лидеры, может, и считали себя специалистами во всем на свете, но сложные технические отрасли отдавали на откуп профессионалам. Если Ленина все же удастся забальзамировать, Збарский станет главным хранителем этой драгоценной партийной реликвии. Любые его требования, будь то деньги, оборудование, решение бытовых вопросов и т.д. будут исполняться по первому щелчку пальцев.

Збарский начал уговаривать Воробьева рискнуть и взяться за дело. Тот попросил показать ему тело. Увидев начавшиеся процессы разложения, анатом схватился за голову и назвал Збарского сумасшедшим, после чего категорически отказался поддерживать эту авантюру.

Позднее оба были вызваны в Кремль на совещание комиссии, которая теперь уже не могла решить, какой же метод предпочтительнее. Збарский активно отстаивал бальзамирование, а Красин — замораживание. Воробьев на заседании прямо заявил, что возможность сохранить тело есть, но более вероятно, что затея обернется неудачей. Кроме того, даже в случае успеха тело подвергнется определенным изменениям, которые, впрочем, увидят только близкие люди.

Воробьев по-прежнему не собирался участвовать в этом и считал, что его роль как эксперта на совещании закончена. Но Збарский нашел какие-то невероятные слова и смог уговорить его написать экспертную записку для комиссии в пользу бальзамирования, а не замораживания.