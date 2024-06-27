https://ukraina.ru/20240627/1055877589.html

Пиночет-неудачник. В Боливии провалился проамериканский военный переворот

Пиночет-неудачник. В Боливии провалился проамериканский военный переворот - 27.06.2024 Украина.ру

Пиночет-неудачник. В Боливии провалился проамериканский военный переворот

В боливийском Ла-Пасе провалилась попытка военного переворота против законного президента страны Луиса Арсе, представляющего правящую партию Движение к социализму.

2024-06-27T12:16

2024-06-27T12:16

2024-06-27T12:16

эксклюзив

боливия

сша

чили

эво моралес

владимир путин

брикс

переворот

ввс

петербургский международный экономический форум (фонд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1b/1055871885_0:0:3637:2047_1920x0_80_0_0_9357b14b7a358a120833d16e32be7225.jpg

Ее возглавил главнокомандующий сухопутными войсками Боливии генерал Хуан Хосе Суньига, которого накануне отправили в отставку за высказывания против правительства. Причем он действовал по классическому сценарию латиноамериканских военных путчей прошлого века, за которыми обычно стояли власти США.Лояльные Суньиге военные вывели в центр города бронетехнику и попытались захватить штурмом президентский дворец, где находился Арсе. Они лихо таранили бронированной машиной ворота правительственной резиденции и одновременно разгоняли слезоточивым газом собравшихся на улицах боливийцев.Все это напоминало печально знаменитые события в соседнем Чили, где в 1973 году армия во главе с генералом Аугусто Пиночетом осадила в президентском дворце Ла-Монеда президента-социалиста Сальвадора Альенде, который погиб в результате штурма.К счастью, в Боливии эта трагедия повторилась в виде фарса.Президент Боливии Луис Арсе повел себя решительно и достойно – вместе с министрами он сразу же обратился к народу, назвав происходящее в Ла-Пасе попыткой государственного переворота. А затем вышел к дверям президентского дворца и лично обратился к путчистам, объяснив, что их авантюра обречена на провал.Тем более, что уже было ясно – на стороне законной власти осталась местная полиция и многие армейские офицеры.Суньига тоже провел пресс-конференцию, которая однозначно подтвердила его политические цели и ориентиры. Генерал заявил, что "эпоха социалистического режима в стране закончена", пообещал создать альтернативное правительство и потребовал помиловать организаторов правого проамериканского переворота, который отстранил в 2019 году от власти президента Эво Моралеса – однопартийца Луиса Арсе.Тогда путчисты тоже в основном опирались именно на генералитет. Их лидер Жанин Аньес издала указ, который освобождал армию от любого вида уголовной ответственности. После чего военные расстреляли демонстрацию протеста, организованную местными фермерами.Однако хунта образца 2019 года продержалась не больше года – несмотря на карательные акции и явную благосклонность со стороны Брюсселя и Вашингтона.Путчисты полностью провалили борьбу с коронавирусом. Под давлением массовых протестов они были вынуждены вернуть власть Движению к социализму, которое на этот раз выдвинуло в президенты Луиса Арсе. Он занял свой пост в ноябре 2020 года и сразу подписал контракт на закупку 5,2 миллиона доз российской антикоронавирусной вакцины для прививки 2,6 миллиона граждан страны.Бывший президент Эво Моралес тоже продолжает принимать активное участие в политической жизни Боливии. После первых сообщений о путче генерала Суньиги он обратился к студенческим организациям и профсоюзам, призывая их помешать попытке переворота.На улицы Ла-Паса стали массово выходить сторонники президента Арсе, скандируя: "Лучо, ты не один!" (Лучо – уменьшительное от имени Луис). И военные отступили, освободив площадь перед резиденцией президента.Путчисты оказались в полной международной изоляции. Президента Луиса Арсе поддержали лидеры Венесуэлы, Мексики, Кубы, Чили, Колумбии, а также генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро.А вот в Вашингтоне заявили, что не называют происходящее в Боливии государственным переворотом. Хотя интересно, что сказали бы американские чиновники, если бы армейский броневик начал таранить ворота Белого дома, окруженного мятежным пентагоновским генералом.Боливийское правительство контролирует ситуацию в стране. Президент Арсе назначил новое военное командование, а Суньигу и его сторонников – генерала ВВС Марсело Хавьера Сегарру и вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора – уже допрашивает прокуратура.По состоянию на текущий момент можно констатировать, что переворот провалился. Хотя нельзя исключать, что вслед за этим последуют новые попытки сменить законную власть в Боливии.Позиция президента Луиса Арсе, который заявил о желании вступить в ряды БРИКС, и активно развивает отношения с Москвой и Пекином, вызывает с США огромное раздражение. Тем более, что на территории Боливии находятся крупнейшие в мире месторождения лития, составляющие около 24% всех мировых запасов этого стратегически важного сырья.В конце прошлого года боливийская государственная компания YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos) подписала с россиянами соглашение о строительстве пилотной установки по производству карбоната лития на солончаке Уюни в провинции Потоси. На это же перспективное месторождение активно претендовала Германия – но ее представителям в Боливии отказали.Совсем недавно президент Луис Арсе посетил Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.Многостороннее сотрудничество между Москвой и Ла-Пасом активно развивается, и в этих условиях на Западе решили попробовать прощупать боливийскую власть на прочность. Ведь перевороты всегда были для американцев обычным инструментом, с помощью которых они устраняли неугодных латиноамериканских лидеров.Боливия выдержала этот неприятный экзамен. Правительство страны опирается на поддержку народного большинства, и, судя по результатам путча, попытки сместить его силовым путем не имеют сегодня существенных перспектив.Хотя на Западе наверняка не отступятся от своих планов, продолжая подбирать кандидаты в новые Пиночеты.Ещё о происходящем в странах Глобального Юга: Союзники и партнеры России: почему Запад боится альянса Москвы и Пхеньяна

https://ukraina.ru/20231003/1049867614.html

боливия

сша

чили

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, боливия, сша, чили, эво моралес, владимир путин, брикс, переворот, ввс, петербургский международный экономический форум (фонд)