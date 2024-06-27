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Шольц обвил Россию в отказе от диалога
Шольц обвил Россию в отказе от диалога - 27.06.2024 Украина.ру
Шольц обвил Россию в отказе от диалога
Канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил Россию в нежелании вести мирные переговоры. Об этом немецкий лидер заявил 26 июня во время выступления в Бундестаге
2024-06-27T11:33
2024-06-27T11:33
2024-06-27T11:33
новости
россия
украина
германия
олаф шольц
владимир зеленский
бундестаг
переговоры
конфликт
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"Россия не хочет мира, но Украина хочет его: справедливо, без подчинения и страха перед новой агрессией". - заявил Шольц.Немецкие пользователи в соцсети Х обвинили канцлера в отрицании реальности, в разжигании конфликта, а также поинтересовались, хочет ли сам Шольц мира.Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что без России урегулировать конфликт на Украине невозможно. IПо его мнению, единственный результат "разрекламированного саммита" в Бюргенштоке - понимание необходимости участия России.В швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня прошла конференция по Украине. В ней приняли участие 90 государств. Россия приглашение не получила. По итогам конференции было сформулировано коммюнике.Россия неоднократно выражала свою готовность к переговорам по украинскому конфликту. Однако Владимир Зеленский осенью 2022 года на законодательном уровне ввел запрет на переговорный процесс.О переговорном процессе по украинскому конфликту в материале Павла Волкова Украина за неделю. Стороны озвучивают переговорные позиции на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, германия, олаф шольц, владимир зеленский, бундестаг, переговоры, конфликт
Новости, Россия, Украина, Германия, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Бундестаг, переговоры, конфликт
Шольц обвил Россию в отказе от диалога
Канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил Россию в нежелании вести мирные переговоры. Об этом немецкий лидер заявил 26 июня во время выступления в Бундестаге
"Россия не хочет мира, но Украина хочет его: справедливо, без подчинения и страха перед новой агрессией". - заявил Шольц.
Немецкие пользователи в соцсети Х обвинили канцлера в отрицании реальности, в разжигании конфликта, а также поинтересовались, хочет ли сам Шольц мира.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что без России урегулировать конфликт на Украине невозможно. I
По его мнению, единственный результат "разрекламированного саммита" в Бюргенштоке - понимание необходимости участия России.
В швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня прошла конференция по Украине. В ней приняли участие 90 государств. Россия приглашение не получила. По итогам конференции было сформулировано коммюнике.
Россия неоднократно выражала свою готовность к переговорам по украинскому конфликту. Однако Владимир Зеленский осенью 2022 года на законодательном уровне ввел запрет на переговорный процесс.
О переговорном процессе по украинскому конфликту в материале Павла Волкова Украина за неделю. Стороны озвучивают переговорные позиции на сайте Украина.ру.