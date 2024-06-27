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Шольц обвил Россию в отказе от диалога

Шольц обвил Россию в отказе от диалога - 27.06.2024 Украина.ру

Шольц обвил Россию в отказе от диалога

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил Россию в нежелании вести мирные переговоры. Об этом немецкий лидер заявил 26 июня во время выступления в Бундестаге

2024-06-27T11:33

2024-06-27T11:33

2024-06-27T11:33

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олаф шольц

владимир зеленский

бундестаг

переговоры

конфликт

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"Россия не хочет мира, но Украина хочет его: справедливо, без подчинения и страха перед новой агрессией". - заявил Шольц.Немецкие пользователи в соцсети Х обвинили канцлера в отрицании реальности, в разжигании конфликта, а также поинтересовались, хочет ли сам Шольц мира.Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что без России урегулировать конфликт на Украине невозможно. IПо его мнению, единственный результат "разрекламированного саммита" в Бюргенштоке - понимание необходимости участия России.В швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня прошла конференция по Украине. В ней приняли участие 90 государств. Россия приглашение не получила. По итогам конференции было сформулировано коммюнике.Россия неоднократно выражала свою готовность к переговорам по украинскому конфликту. Однако Владимир Зеленский осенью 2022 года на законодательном уровне ввел запрет на переговорный процесс.О переговорном процессе по украинскому конфликту в материале Павла Волкова Украина за неделю. Стороны озвучивают переговорные позиции на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, германия, олаф шольц, владимир зеленский, бундестаг, переговоры, конфликт