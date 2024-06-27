Зеленский поехал поближе к Польше, чтобы пройтись по кладбищу
11:21 27.06.2024 (обновлено: 11:29 27.06.2024)
Зеленский
Владимир Зеленский посетил Марсово поле во Львове, где возложил цветы на одну из могил военнослужащего украинской армии. То же проделал глава его Офиса Андрей Ермак
Таким образом главы киевского режима на огромном кладбище почтили память украинцев, погибших в ходе спецоперации.
"Львов. Марсово поле. Помним о цене свободы, независимости и будущего для нашего государства. Никогда не забудем каждого и каждую", – сказано в телеграм-канале Зеленского.
Действительно ли визит украинских представителей на границу с Польшей связан только в памятным мероприятием для которого даже поставили караул неизвестно.
Накануне СМИ писали, что Польша и балтийские страны намерены построить линию обороны на границе с Россией и Беларусью, другие – предрекали Польше гибель из-за неудач Украины.
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