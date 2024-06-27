Зеленский поехал поближе к Польше, чтобы пройтись по кладбищу - 27.06.2024 Украина.ру
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Зеленский поехал поближе к Польше, чтобы пройтись по кладбищу
Зеленский поехал поближе к Польше, чтобы пройтись по кладбищу - 27.06.2024 Украина.ру
Зеленский поехал поближе к Польше, чтобы пройтись по кладбищу
Владимир Зеленский посетил Марсово поле во Львове, где возложил цветы на одну из могил военнослужащего украинской армии. То же проделал глава его Офиса Андрей Ермак
2024-06-27T11:21
2024-06-27T11:29
новости
владимир зеленский
львов
польша
андрей ермак
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Таким образом главы киевского режима на огромном кладбище почтили память украинцев, погибших в ходе спецоперации. Действительно ли визит украинских представителей на границу с Польшей связан только в памятным мероприятием для которого даже поставили караул неизвестно. Накануне СМИ писали, что Польша и балтийские страны намерены построить линию обороны на границе с Россией и Беларусью, другие – предрекали Польше гибель из-за неудач Украины.Что сделает Россия, если Украина "сложит лапки", а Польша и Прибалтика вступят в войну читайте в интервью обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко на Украина.ру.
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новости, владимир зеленский, львов, польша, андрей ермак, всу, сво
Новости, Владимир Зеленский, Львов, Польша, Андрей Ермак, ВСУ, СВО

Зеленский поехал поближе к Польше, чтобы пройтись по кладбищу

11:21 27.06.2024 (обновлено: 11:29 27.06.2024)
 
Зеленский
Зеленский
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Владимир Зеленский посетил Марсово поле во Львове, где возложил цветы на одну из могил военнослужащего украинской армии. То же проделал глава его Офиса Андрей Ермак
Таким образом главы киевского режима на огромном кладбище почтили память украинцев, погибших в ходе спецоперации.
"Львов. Марсово поле. Помним о цене свободы, независимости и будущего для нашего государства. Никогда не забудем каждого и каждую", – сказано в телеграм-канале Зеленского.
Действительно ли визит украинских представителей на границу с Польшей связан только в памятным мероприятием для которого даже поставили караул неизвестно.
Накануне СМИ писали, что Польша и балтийские страны намерены построить линию обороны на границе с Россией и Беларусью, другие – предрекали Польше гибель из-за неудач Украины.
Что сделает Россия, если Украина "сложит лапки", а Польша и Прибалтика вступят в войну читайте в интервью обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко на Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 25.06.2024
25 июня, 03:00
Ударить по Львову: военный эксперт о том, что делать РФ в случае ядерной войныЕсли все скатится к ядерной войне, то России придется нанести такой удар, который сможет притормозить Запад. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт, офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник
 
НовостиВладимир ЗеленскийЛьвовПольшаАндрей ЕрмакВСУСВО
 
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