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Зеленский поехал поближе к Польше, чтобы пройтись по кладбищу

Зеленский поехал поближе к Польше, чтобы пройтись по кладбищу - 27.06.2024 Украина.ру

Зеленский поехал поближе к Польше, чтобы пройтись по кладбищу

Владимир Зеленский посетил Марсово поле во Львове, где возложил цветы на одну из могил военнослужащего украинской армии. То же проделал глава его Офиса Андрей Ермак

2024-06-27T11:21

2024-06-27T11:21

2024-06-27T11:29

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Таким образом главы киевского режима на огромном кладбище почтили память украинцев, погибших в ходе спецоперации. Действительно ли визит украинских представителей на границу с Польшей связан только в памятным мероприятием для которого даже поставили караул неизвестно. Накануне СМИ писали, что Польша и балтийские страны намерены построить линию обороны на границе с Россией и Беларусью, другие – предрекали Польше гибель из-за неудач Украины.Что сделает Россия, если Украина "сложит лапки", а Польша и Прибалтика вступят в войну читайте в интервью обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко на Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240625/1055811511.html

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новости, владимир зеленский, львов, польша, андрей ермак, всу, сво