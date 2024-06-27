В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конец - 27.06.2024 Украина.ру
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В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конец
В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конец - 27.06.2024 Украина.ру
В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конец
Вечером, 26 июня, поступила информация, что российская армия освободила населенный пункт Раздоловка к югу от Северска в ДНР. Несколько дней назад в центре села был вывешен российский флаг, однако полная его зачистка от ВСУ произошла только во второй половине дня среды, 26 июня
2024-06-27T05:13
2024-06-27T07:38
эксклюзив
сво
спецоперация
днр
александр "варяг" матюшин
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Раздоловку могли освободить еще весной 2023 года, если бы ЧВК "Вагнер" после взятия Соледара пошли на север — на Соледар, а не на юг — на Бахмут."По всей вероятности, сейчас началось еще одно наше наступление. На этот раз в сторону Северска. Если возьмем этот город, то нам открывается путь либо на северо-запад — на Лиман, либо строго на север — между Лиманом и Кременной", — считает донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.Также от Северска можно двинуть в сторону Славянска, в частности, на село Рай-Александровку, которое по факту является важным для ВСУ транспортным узлом.Продолжаются бои под Донецком, в Красногоровке. К сожалению, российские подразделения увязли там в городских боях."Тут надо было все же не начинать сражаться в городе, а обходить его вокруг по полям. Тогда бы мы могли перерезать дорогу от Красногоровки на север, по которой сейчас снабжается украинский гарнизон. А так, увы, мы ее не только не перерезали, но даже не взяли под огневой контроль", — констатировал Матюшин.В эти дни российские подразделения продолжают выбивать ВСУ из микрорайона "Солнечный"."Правда, сил у укропов в Красногоровке еще достаточно. Поэтому они могут во время своей контратаки, когда у наших уже закончился боекомплект, вернуть себе оставленные прежде позиции. В общем, всё сложно", - утверждает Матюшин.Продолжается российское наступление севернее Очеретино. Оно идет в полях. Если оно будет удачно развиваться, то российская армия в скором времени может выйти в тыл украинской группировке, которая держит оборону в Торецке и Нью-Йорке, населенным пунктам к западу от Горловки.В Харьковской области продолжаются бои в Волчанске и Липцах. И украинское командование, и российское перебрасывают свои резервы с Херсонского направления."Все офицеры, с кем бы я не говорил, которые сейчас командуют на Слобожанском фронте, считают, что тамошние сражения являются генеральными, решающими. Если нам удастся там сломить хребет укропам, то это уже точно будет началом конца.Резервов у них фактически нет. Сами подумайте, есть бы они были, то они бы сейчас сформировали три бригады не из числа полицейских, а из мобилизованных. Одна полицейская бригада, кстати, получила наименование "Хижак"/"Хищник". Укропский креатив, как говорится. Смешно", - иронизирует Матюшин.В целом о ситуации на фронте - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давит по всему фронту. Противник цепляется за Волчанск и Часов Яр"
https://ukraina.ru/20210809/1032024788.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, днр, александр "варяг" матюшин
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, ДНР, Александр "Варяг" Матюшин

В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конец

05:13 27.06.2024 (обновлено: 07:38 27.06.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Вечером, 26 июня, поступила информация, что российская армия освободила населенный пункт Раздоловка к югу от Северска в ДНР. Несколько дней назад в центре села был вывешен российский флаг, однако полная его зачистка от ВСУ произошла только во второй половине дня среды, 26 июня
Раздоловку могли освободить еще весной 2023 года, если бы ЧВК "Вагнер" после взятия Соледара пошли на север — на Соледар, а не на юг — на Бахмут.
"По всей вероятности, сейчас началось еще одно наше наступление. На этот раз в сторону Северска. Если возьмем этот город, то нам открывается путь либо на северо-запад — на Лиман, либо строго на север — между Лиманом и Кременной", — считает донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.
Александр Матюшин
9 августа 2021, 10:47
Александр "Варяг" Матюшин: кто онОдин из организаторов русского движения Донбасса, ополченец, лидер донецкого отделения российской общественной организации «Новые скифы»
Также от Северска можно двинуть в сторону Славянска, в частности, на село Рай-Александровку, которое по факту является важным для ВСУ транспортным узлом.
Продолжаются бои под Донецком, в Красногоровке. К сожалению, российские подразделения увязли там в городских боях.
"Тут надо было все же не начинать сражаться в городе, а обходить его вокруг по полям. Тогда бы мы могли перерезать дорогу от Красногоровки на север, по которой сейчас снабжается украинский гарнизон. А так, увы, мы ее не только не перерезали, но даже не взяли под огневой контроль", — констатировал Матюшин.
В эти дни российские подразделения продолжают выбивать ВСУ из микрорайона "Солнечный".
"Правда, сил у укропов в Красногоровке еще достаточно. Поэтому они могут во время своей контратаки, когда у наших уже закончился боекомплект, вернуть себе оставленные прежде позиции. В общем, всё сложно", - утверждает Матюшин.
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
28 мая, 06:23
Харьковский фронт. Российская артиллерия кошмарит украинских плохо мотивированных мобиковПошла третья неделя российского продвижения вглубь Слобожанщины. Наступление несколько замедлилось из-за того, что ВСУ спешно перебросили резервы, но из-за того, что российской артиллерии больше и ее работа лучше, чем работа украинской, украинские резервы постепенно нами перемалываются
Продолжается российское наступление севернее Очеретино. Оно идет в полях. Если оно будет удачно развиваться, то российская армия в скором времени может выйти в тыл украинской группировке, которая держит оборону в Торецке и Нью-Йорке, населенным пунктам к западу от Горловки.
В Харьковской области продолжаются бои в Волчанске и Липцах. И украинское командование, и российское перебрасывают свои резервы с Херсонского направления.
"Все офицеры, с кем бы я не говорил, которые сейчас командуют на Слобожанском фронте, считают, что тамошние сражения являются генеральными, решающими. Если нам удастся там сломить хребет укропам, то это уже точно будет началом конца.
Резервов у них фактически нет. Сами подумайте, есть бы они были, то они бы сейчас сформировали три бригады не из числа полицейских, а из мобилизованных. Одна полицейская бригада, кстати, получила наименование "Хижак"/"Хищник". Укропский креатив, как говорится. Смешно", - иронизирует Матюшин.
В целом о ситуации на фронте - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давит по всему фронту. Противник цепляется за Волчанск и Часов Яр"
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияДНРАлександр "Варяг" Матюшин
 
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