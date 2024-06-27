https://ukraina.ru/20240627/1055868328.html

В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конец

В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конец - 27.06.2024 Украина.ру

В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конец

Вечером, 26 июня, поступила информация, что российская армия освободила населенный пункт Раздоловка к югу от Северска в ДНР. Несколько дней назад в центре села был вывешен российский флаг, однако полная его зачистка от ВСУ произошла только во второй половине дня среды, 26 июня

2024-06-27T05:13

2024-06-27T05:13

2024-06-27T07:38

эксклюзив

сво

спецоперация

днр

александр "варяг" матюшин

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Раздоловку могли освободить еще весной 2023 года, если бы ЧВК "Вагнер" после взятия Соледара пошли на север — на Соледар, а не на юг — на Бахмут."По всей вероятности, сейчас началось еще одно наше наступление. На этот раз в сторону Северска. Если возьмем этот город, то нам открывается путь либо на северо-запад — на Лиман, либо строго на север — между Лиманом и Кременной", — считает донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин.Также от Северска можно двинуть в сторону Славянска, в частности, на село Рай-Александровку, которое по факту является важным для ВСУ транспортным узлом.Продолжаются бои под Донецком, в Красногоровке. К сожалению, российские подразделения увязли там в городских боях."Тут надо было все же не начинать сражаться в городе, а обходить его вокруг по полям. Тогда бы мы могли перерезать дорогу от Красногоровки на север, по которой сейчас снабжается украинский гарнизон. А так, увы, мы ее не только не перерезали, но даже не взяли под огневой контроль", — констатировал Матюшин.В эти дни российские подразделения продолжают выбивать ВСУ из микрорайона "Солнечный"."Правда, сил у укропов в Красногоровке еще достаточно. Поэтому они могут во время своей контратаки, когда у наших уже закончился боекомплект, вернуть себе оставленные прежде позиции. В общем, всё сложно", - утверждает Матюшин.Продолжается российское наступление севернее Очеретино. Оно идет в полях. Если оно будет удачно развиваться, то российская армия в скором времени может выйти в тыл украинской группировке, которая держит оборону в Торецке и Нью-Йорке, населенным пунктам к западу от Горловки.В Харьковской области продолжаются бои в Волчанске и Липцах. И украинское командование, и российское перебрасывают свои резервы с Херсонского направления."Все офицеры, с кем бы я не говорил, которые сейчас командуют на Слобожанском фронте, считают, что тамошние сражения являются генеральными, решающими. Если нам удастся там сломить хребет укропам, то это уже точно будет началом конца.Резервов у них фактически нет. Сами подумайте, есть бы они были, то они бы сейчас сформировали три бригады не из числа полицейских, а из мобилизованных. Одна полицейская бригада, кстати, получила наименование "Хижак"/"Хищник". Укропский креатив, как говорится. Смешно", - иронизирует Матюшин.В целом о ситуации на фронте - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давит по всему фронту. Противник цепляется за Волчанск и Часов Яр"

https://ukraina.ru/20210809/1032024788.html

https://ukraina.ru/20240528/1055321240.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, днр, александр "варяг" матюшин