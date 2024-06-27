"Азов"* побеждает командование, атака на Тверскую область. Главное на Украине на утро 27 июля - 27.06.2024 Украина.ру
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"Азов"* побеждает командование, атака на Тверскую область. Главное на Украине на утро 27 июля
"Азов"* побеждает командование, атака на Тверскую область. Главное на Украине на утро 27 июля - 27.06.2024 Украина.ру
"Азов"* побеждает командование, атака на Тверскую область. Главное на Украине на утро 27 июля
Украинские СМИ опубликовали выдержки из письма начштаба бригады "Азов"* в Госбюро расследований, после которого в отставку отправили командующего Объединённых сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля
2024-06-27T09:55
2024-06-27T09:56
эксклюзив
хроники
"азов"
вооруженные силы украины
азовсталь
стерненко
марьяна безуглая
украина
россия
мариуполь
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Издание "Украинская правда" опубликовала ключевые тезисы письма начштаба бригады "Азов"* Богдана Кротевича, известного под позывным "Тавр""Генерал-лейтенант [Юрий Содоль] не находился в Мариуполе ни одного часа и отдавал приказы, противоречащие местам дислокации "Азова"* и 36-й бригады морской пехоты. В частности, 36-й приказывал прорываться на завод "Азовсталь", а 12-й [бригаде Нацгвардии "Азов"*] - на меткомбинат Ильича. В то время, как "Азов"* был ближе к "Азовстали", а морпехи — к меткомбинату Ильича", - отмечал Кротевич.Он заявил, что его бригада не получила "ни одного дополнительного патрона к началу оборону Мариуполя", а фортификационные сооружения в городе не были возведены "из-за проблем в коммуникации Содоля с местной властью"."Во время окружения Мариуполя взаимодействие с подразделениями, которые не входили в мариупольских гарнизон, отсутствовало полностью. Это угрожало разным подразделениям "дружественным огнём". Генерал-лейтенант руководит войсками "неадекватно", а его решения привели к смертям "тысяч военнослужащих" ВСУ, Нацгвардии и других подразделений Сил обороны", - указывалось в одном из тезисов Кротевича, опубликованных "Украинской правдой".Также Содоля обвинили в том, что он, как командующий ОСГВ "Хортица" ответственен за подготовку украинской обороны перед наступлением ВС РФ на Харьковскую область в 2024 году.Кротевич заявил, что после назначения на должность главы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Содоль начал отдавать "непонятные приказы" 12-й бригады НГУ "о занятии низин, а также продвижении на незначительное количество метров в короткие сроки без достаточного количества боеприпасов".Ранее, 24 июня, сам Кротевич сообщил, что написал в отношении одного из украинских генералов письмо в Госбюро расследований."Написал письмо в ГБР с призывом об открытии расследования на одного военного генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал. Мне пох**н или начнут расследование против меня и мне пох*р посадят ли меня в тюрьму. Мне не пох*р, что судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного поста, но не судят генерала за потерю областей и десятков городов и потерю тысяч солдат. Те условия, при которых сейчас воюют бригады, я скажу так – это нереальный героизм, в первую очередь солдат, командиров взводов, рот, батальонов и бригад. И героизм их полагается в том, что они сдерживают неприятеля не благодаря, а вопреки. Иногда мне кажется, что мир посылает нам подонков, чтобы нас сплотить. И все военные сейчас понимают, о каком человеке я говорю, потому что 99 процентов военных его ненавидят за то, что он делает. Этот человек начинает расследование против наступающих и не теряющих позиции командиров, однако против себя он служебные расследования не инициирует. Меня это достало, Рубикон перейден", - написал Кротевич в соцсетях.К тому времени имя Содоля уже звучало в контексте критики от некоторых политиков. Так, одной из первых критиковать генерал-лейтенанта начала член "Слуги народа", народный депутат Марьяна Безуглая. К ней присоединились одиозные украинские волонтёры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков, журналистка Рамина Эсхакзай, а также семейная пара военных фотографов Владислава и Константин Либеровы. Последние раньше не были замечены во внимании к командованию.Как сообщил высокопоставленный источник "Украинской правды" в Силах обороны, Содоля на должности командующего Объединённых сил поддерживали главком ВСУ Александр Сырский и Генштаб Украины. Другой источник издания — в морской пехоте — и вовсе утверждал, что Содолю симпатизировал Владимир Зеленский."Он и работал так (пытался любой ценой выполнить все поставленные командованием задания), чтобы получать и оправдывать эту поддержку", - пояснил источник издания в Генштабе.При этом Безуглая обвиняла Содоля в том, что тот поставил на должности "своих людей", в частности — бригадного генерала Юрия Галушкина, которого депутат обвинила в успешном наступлении ВС РФ под Харьковом. Также Безуглая назвала Содоля "кулуарным мясником", который делает всё, что нужно начальнику. При этом всего лишь за несколько месяцев до этого сама же Безуглая называла Содоля "боевым, инновационным, сильным менеджером".Стерненко же в мае заявил, что назначение Содоля командующим ОСГВ "Хортица" - это "кадровая катастрофа", т. к. генерал-лейтенанту "наплевать на жизнь солдата".При этом Содоля на должность назначили ещё в феврале, и отчего молчал Стерненко — неясно. В то же время, этот волонтёр известен тесными связями с ультраправыми.Как отмечает само издание, кампания против Содоля, "очевидно была частью глобальнейшей истории под условным названием "старые генералы не справляются — нам нужны новые", которая развернулось ориентировочно после прорыва россиян на Харьковщине руками Марьяны Безуглой".Опрошенные изданием военные разошлись в оценке способностей Солодя. Одни называют его "мясником", в частности за события в Крынках, и говорят, что "дед совсем поехал", другие указывают на успехи Содоля во время СВО, а также на то, что те же Крынки он посещал лично.В целом же, по информации издания, в целом кампания против Содоля свидетельствует: публичная критика всё чаще начинает влиять на смену командования. На руководяющие должности рвутся молодые командиры. При этом, по данным источников издания, "информация о возможной смене нынешнего военного руководства с определённой периодичностью звучит в кабинетах на Банковой (Офисе президента Украины — Ред.) в течение последних нескольких месяцев".В понедельник, 24 июня Зеленский снял Содоля с занимаемой должности командующего Объединённых сил, назначив на эту должность Андрея Гнатова.Атака на Тверскую областьРоссийские военные пресекли попытку Украины совершить атаку по российским объектам."Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БпЛА над территорией Тверской, два БпЛА над территорией Московской и один БпЛА над территорией Белгородской областей", — отмечалось в сообщении.Ранее правительство Тверской области сообщало об отражении двух украинских атак на регион. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили власти региона.Как сообщил первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, украинские беспилотники атаковали стратегическое предприятие в регионе."Сегодня ночью дроны ВСУ ударили по химзаводу в Твери. На "Редкинском опытном заводе" изготавливают авиационное топливо. Причем это не первая атака на предприятие, дроны долетали до завода в прошлом сентябре", - сообщил Царёв.Украинские дроны всё чаще начинают атаковать отдалённые от границы регионы России. При этом украинское руководство активно способствует производству БпЛА как дальнобойных, так и дронов-камикадзе.Об обстановке под Харьковом - в статье Александра Чаленко "В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конец"* - запрещённая в РФ организация - Ред.
https://ukraina.ru/20240626/1055865695.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, "азов", вооруженные силы украины, азовсталь, стерненко, марьяна безуглая, украина, россия, мариуполь, владимир зеленский
Эксклюзив, Хроники, "Азов", Вооруженные силы Украины, Азовсталь, Стерненко, Марьяна Безуглая, Украина, Россия, Мариуполь, Владимир Зеленский

"Азов"* побеждает командование, атака на Тверскую область. Главное на Украине на утро 27 июля

09:55 27.06.2024 (обновлено: 09:56 27.06.2024)
 
© Фото : соцсетиБогдан "Тавр" Кротевич
Богдан Тавр Кротевич - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : соцсети
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Украинские СМИ опубликовали выдержки из письма начштаба бригады "Азов"* в Госбюро расследований, после которого в отставку отправили командующего Объединённых сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля
Издание "Украинская правда" опубликовала ключевые тезисы письма начштаба бригады "Азов"* Богдана Кротевича, известного под позывным "Тавр"
енерал-лейтенант [Юрий Содоль] не находился в Мариуполе ни одного часа и отдавал приказы, противоречащие местам дислокации "Азова"* и 36-й бригады морской пехоты. В частности, 36-й приказывал прорываться на завод "Азовсталь", а 12-й [бригаде Нацгвардии "Азов"*] - на меткомбинат Ильича. В то время, как "Азов"* был ближе к "Азовстали", а морпехи — к меткомбинату Ильича", - отмечал Кротевич.
Он заявил, что его бригада не получила "ни одного дополнительного патрона к началу оборону Мариуполя", а фортификационные сооружения в городе не были возведены "из-за проблем в коммуникации Содоля с местной властью".
"Во время окружения Мариуполя взаимодействие с подразделениями, которые не входили в мариупольских гарнизон, отсутствовало полностью. Это угрожало разным подразделениям "дружественным огнём". Генерал-лейтенант руководит войсками "неадекватно", а его решения привели к смертям "тысяч военнослужащих" ВСУ, Нацгвардии и других подразделений Сил обороны", - указывалось в одном из тезисов Кротевича, опубликованных "Украинской правдой".
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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Также Содоля обвинили в том, что он, как командующий ОСГВ "Хортица" ответственен за подготовку украинской обороны перед наступлением ВС РФ на Харьковскую область в 2024 году.
Кротевич заявил, что после назначения на должность главы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Содоль начал отдавать "непонятные приказы" 12-й бригады НГУ "о занятии низин, а также продвижении на незначительное количество метров в короткие сроки без достаточного количества боеприпасов".
Ранее, 24 июня, сам Кротевич сообщил, что написал в отношении одного из украинских генералов письмо в Госбюро расследований.
"Написал письмо в ГБР с призывом об открытии расследования на одного военного генерала, который, по моему убеждению, убил больше украинских военных, чем любой российский генерал. Мне пох**н или начнут расследование против меня и мне пох*р посадят ли меня в тюрьму. Мне не пох*р, что судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного поста, но не судят генерала за потерю областей и десятков городов и потерю тысяч солдат. Те условия, при которых сейчас воюют бригады, я скажу так – это нереальный героизм, в первую очередь солдат, командиров взводов, рот, батальонов и бригад. И героизм их полагается в том, что они сдерживают неприятеля не благодаря, а вопреки. Иногда мне кажется, что мир посылает нам подонков, чтобы нас сплотить. И все военные сейчас понимают, о каком человеке я говорю, потому что 99 процентов военных его ненавидят за то, что он делает. Этот человек начинает расследование против наступающих и не теряющих позиции командиров, однако против себя он служебные расследования не инициирует. Меня это достало, Рубикон перейден", - написал Кротевич в соцсетях.
К тому времени имя Содоля уже звучало в контексте критики от некоторых политиков. Так, одной из первых критиковать генерал-лейтенанта начала член "Слуги народа", народный депутат Марьяна Безуглая. К ней присоединились одиозные украинские волонтёры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков, журналистка Рамина Эсхакзай, а также семейная пара военных фотографов Владислава и Константин Либеровы. Последние раньше не были замечены во внимании к командованию.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Вчера, 13:14
Бои, обстрелы, война дронов и Зеленский в Донбассе. Главное на Украине на 13.00 26 июняБоевые действия в ходе спецоперации продолжаются, продолжается и отлов "пушечного мяса", которое киевский режим намерен бросить в "мясорубку" готовящегося нового контрнаступления ВСУ. Между тем внутренние проблемы киевского режима становятся все более ощутимы.
Как сообщил высокопоставленный источник "Украинской правды" в Силах обороны, Содоля на должности командующего Объединённых сил поддерживали главком ВСУ Александр Сырский и Генштаб Украины. Другой источник издания — в морской пехоте — и вовсе утверждал, что Содолю симпатизировал Владимир Зеленский.
"Он и работал так (пытался любой ценой выполнить все поставленные командованием задания), чтобы получать и оправдывать эту поддержку", - пояснил источник издания в Генштабе.
При этом Безуглая обвиняла Содоля в том, что тот поставил на должности "своих людей", в частности — бригадного генерала Юрия Галушкина, которого депутат обвинила в успешном наступлении ВС РФ под Харьковом. Также Безуглая назвала Содоля "кулуарным мясником", который делает всё, что нужно начальнику. При этом всего лишь за несколько месяцев до этого сама же Безуглая называла Содоля "боевым, инновационным, сильным менеджером".
Стерненко же в мае заявил, что назначение Содоля командующим ОСГВ "Хортица" - это "кадровая катастрофа", т. к. генерал-лейтенанту "наплевать на жизнь солдата".
При этом Содоля на должность назначили ещё в феврале, и отчего молчал Стерненко — неясно. В то же время, этот волонтёр известен тесными связями с ультраправыми.
Как отмечает само издание, кампания против Содоля, "очевидно была частью глобальнейшей истории под условным названием "старые генералы не справляются — нам нужны новые", которая развернулось ориентировочно после прорыва россиян на Харьковщине руками Марьяны Безуглой".
Опрошенные изданием военные разошлись в оценке способностей Солодя. Одни называют его "мясником", в частности за события в Крынках, и говорят, что "дед совсем поехал", другие указывают на успехи Содоля во время СВО, а также на то, что те же Крынки он посещал лично.
В целом же, по информации издания, в целом кампания против Содоля свидетельствует: публичная критика всё чаще начинает влиять на смену командования. На руководяющие должности рвутся молодые командиры. При этом, по данным источников издания, "информация о возможной смене нынешнего военного руководства с определённой периодичностью звучит в кабинетах на Банковой (Офисе президента Украины — Ред.) в течение последних нескольких месяцев".
В понедельник, 24 июня Зеленский снял Содоля с занимаемой должности командующего Объединённых сил, назначив на эту должность Андрея Гнатова.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Вчера, 09:00
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Атака на Тверскую область
Российские военные пресекли попытку Украины совершить атаку по российским объектам.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БпЛА над территорией Тверской, два БпЛА над территорией Московской и один БпЛА над территорией Белгородской областей", — отмечалось в сообщении.
Ранее правительство Тверской области сообщало об отражении двух украинских атак на регион. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили власти региона.
Как сообщил первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, украинские беспилотники атаковали стратегическое предприятие в регионе.
"Сегодня ночью дроны ВСУ ударили по химзаводу в Твери. На "Редкинском опытном заводе" изготавливают авиационное топливо. Причем это не первая атака на предприятие, дроны долетали до завода в прошлом сентябре", - сообщил Царёв.
Украинские дроны всё чаще начинают атаковать отдалённые от границы регионы России. При этом украинское руководство активно способствует производству БпЛА как дальнобойных, так и дронов-камикадзе.
Об обстановке под Харьковом - в статье Александра Чаленко "В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конец"
* - запрещённая в РФ организация - Ред.
 
ЭксклюзивХроники"Азов"Вооруженные силы УкраиныАзовстальСтерненкоМарьяна БезуглаяУкраинаРоссияМариупольВладимир Зеленский
 
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