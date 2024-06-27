Бастрыкин потребовал создать условия труда для русских, а мигрантов выгнать
11:48 27.06.2024 (обновлено: 12:01 27.06.2024)
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПетербургский международный юридический форум-2024
На рынке труда иностранцев легко смогут заменить русские люди, если для них будут созданы комфортные условия работы, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе второй сессии Петербургского международного юридического форума, посвященной правовым аспектам миграционной политики в современной России
По его словам, приоритет работодателя должен быть отдан, в первую очередь, русским людям. Бастрыкин указал, что, например, Газпрому не нужны иностранные специалисты, а в тот же Лахта-центр можно было бы привезти "мужиков из Пскова"
"Не мешайте русским работать во имя России. Давайте сделаем так, чтобы русский народ был счастлив", — заявил глава СК РФ.
Для того, чтобы россияне успешно заменили мигрантов следует установить оклад не менее 120 тысяч рублей. Бастрыкин призвал работодателей выгнать иностранцев и отдать предпочтение русскому народу.
Общаясь с депутатом Госдумы, председатель СК поинтересовался, когда наконец в ведомстве будет принят новый закон, соответствующий текущей миграционной ситуации и напряженности, сложившейся в обществе.
"Очень бы хотелось узнать, когда хороший закон будет принят "Государственной Дурой", — сказал он.
В ответ депутат сообщила, что этим вопросом занимаются – для этого представитель ГД и присутствует на форуме.
Ранее председатель СК России призывал говорить правду о миграционной ситуации в стране и предложил усиление ответственности за незаконное находящихся в России иностранцев.
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