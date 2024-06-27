Бастрыкин потребовал создать условия труда для русских, а мигрантов выгнать - 27.06.2024 Украина.ру
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Бастрыкин потребовал создать условия труда для русских, а мигрантов выгнать
Бастрыкин потребовал создать условия труда для русских, а мигрантов выгнать - 27.06.2024 Украина.ру
Бастрыкин потребовал создать условия труда для русских, а мигрантов выгнать
На рынке труда иностранцев легко смогут заменить русские люди, если для них будут созданы комфортные условия работы, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе второй сессии Петербургского международного юридического форума, посвященной правовым аспектам миграционной политики в современной России
2024-06-27T11:48
2024-06-27T12:01
новости
александр бастрыкин
россия
ск рф
следственный комитет
госдума
мигранты
трудовые мигранты
миграция
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По его словам, приоритет работодателя должен быть отдан, в первую очередь, русским людям. Бастрыкин указал, что, например, Газпрому не нужны иностранные специалисты, а в тот же Лахта-центр можно было бы привезти "мужиков из Пскова" Для того, чтобы россияне успешно заменили мигрантов следует установить оклад не менее 120 тысяч рублей. Бастрыкин призвал работодателей выгнать иностранцев и отдать предпочтение русскому народу. Общаясь с депутатом Госдумы, председатель СК поинтересовался, когда наконец в ведомстве будет принят новый закон, соответствующий текущей миграционной ситуации и напряженности, сложившейся в обществе."Очень бы хотелось узнать, когда хороший закон будет принят "Государственной Дурой", — сказал он. В ответ депутат сообщила, что этим вопросом занимаются – для этого представитель ГД и присутствует на форуме.Ранее председатель СК России призывал говорить правду о миграционной ситуации в стране и предложил усиление ответственности за незаконное находящихся в России иностранцев.Как трагедия в Крокус Сити Холле запустила изменения в миграционной политике читайте в автора Украина.ру Василия Стоякина.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, александр бастрыкин, россия, ск рф, следственный комитет, госдума, мигранты, трудовые мигранты, миграция
Новости, Александр Бастрыкин, Россия, СК РФ, Следственный комитет, Госдума, мигранты, трудовые мигранты, миграция

Бастрыкин потребовал создать условия труда для русских, а мигрантов выгнать

11:48 27.06.2024 (обновлено: 12:01 27.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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На рынке труда иностранцев легко смогут заменить русские люди, если для них будут созданы комфортные условия работы, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе второй сессии Петербургского международного юридического форума, посвященной правовым аспектам миграционной политики в современной России
По его словам, приоритет работодателя должен быть отдан, в первую очередь, русским людям. Бастрыкин указал, что, например, Газпрому не нужны иностранные специалисты, а в тот же Лахта-центр можно было бы привезти "мужиков из Пскова"
"Не мешайте русским работать во имя России. Давайте сделаем так, чтобы русский народ был счастлив", — заявил глава СК РФ.
Для того, чтобы россияне успешно заменили мигрантов следует установить оклад не менее 120 тысяч рублей. Бастрыкин призвал работодателей выгнать иностранцев и отдать предпочтение русскому народу.
Общаясь с депутатом Госдумы, председатель СК поинтересовался, когда наконец в ведомстве будет принят новый закон, соответствующий текущей миграционной ситуации и напряженности, сложившейся в обществе.

"Очень бы хотелось узнать, когда хороший закон будет принят "Государственной Дурой", — сказал он.

В ответ депутат сообщила, что этим вопросом занимаются – для этого представитель ГД и присутствует на форуме.
Ранее председатель СК России призывал говорить правду о миграционной ситуации в стране и предложил усиление ответственности за незаконное находящихся в России иностранцев.
Как трагедия в Крокус Сити Холле запустила изменения в миграционной политике читайте в автора Украина.ру Василия Стоякина.
- РИА Новости, 1920, 05.05.2024
5 мая, 06:40
“Эта позиция дикая и предательская”: Гаспарян о том, что нужно сделать с мигрантами в России Российская миграционная модель сегодня оставляет желать лучшего, в частности из-за того, что огромное количество приезжих людей не желают учить русский язык, а также вникать в традиции и культуру. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог, публицист, телерадиоведущий и член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян
 
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