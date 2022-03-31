По результатам спецоперации в состав России должны вернуться исконные исторические земли нынешней Украины. Об этом в интервью Украина.ру рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

«Я думаю, что старые русские территории должны вернуться в состав России. Это Новороссия, это Малороссия. Можно, конечно, оставить какую-то территорию Украины независимой — Бандеристан. Может быть, Польше отдадим что-то. Но на западе Украины живут русины, венгры, и поэтому надо договариваться. Главное, что Новороссия вернётся домой и Малороссия вернётся домой», — сказал Бекман. Ищенко объяснил, как Россия оставит за собой Херсон, даже если она договорится с Украиной © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.

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