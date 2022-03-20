Экономическая напряжённость и закредитованность США и стран Европы продолжалась десятилетиями. Конец старой системе положила Россия, начав спецоперацию на Украине, рассказал в интервью Украина.ру политолог Богдан Безпалько

Западный мир десятилетиями жил в долг — госдолг США составляет более 20 триллионов долларов, напомнил эксперт. Эксперт Дудчак объяснил, сколько российская экономика продержится под санкциями © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Если вы посмотрите на госдолг Великобритании, Франции, Японии, Италии, Испании, Португалии, вы увидите, что эти страны все живут в долг. На самом деле это продолжаться долго не могло. Это продолжалось до тех пор, пока вся эта инфляция, вся эта закредитованность спихивалась на страны третьего мира, и спихивалась в том числе на Россию. Рано или поздно все это должно было прорваться, как гигантский пузырь. Сейчас он прорвался», — сказал Безпалько.

В качестве "иголки", вскрывшей долговой пузырь Запада, сработала спецоперация России на Украине, уверен эксперт.

«Не было бы спецоперации — этот пузырь прорвался бы от чего-то другого. Нельзя жить бесконечно в долг. Сейчас мир будет обустраиваться по-новому», — подчеркнул собеседник издания.

Безпалько заключил, что развиваться в дальнейшем будет юго-восточный регион Азии, и альтернативным центром экономики станет Китай.

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