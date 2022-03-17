В условиях санкций России надо отстраивать реальный сектор, заниматься реальной экономикой, реальный сектор будет иметь большее значение, чем сектор финансовый, спекулятивный, считает политолог Богдан Безпалько

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Богдан, говоря о четвертом раунде переговоров между Россией и Украиной, МИД России сообщил о том, что есть позитивные стороны, хотя бы в том, что переговоры до сих пор продолжаются. Но сторона Украины назвала их сложными. Можем ли мы о чем-то договориться в современных условиях?

— Думаю, что нет. Мы можем договариваться только о безоговорочной капитуляции, и для этого переговоры не нужны. Для этого нужна военная победа, трибунал. Все эти люди, если не в наручниках, то на скамье подсудимых, под стражей должны быть. После этого подписывайте акт о безоговорочной капитуляции.

Что касается переговоров — в них пытаются выделить две позитивные стороны. Первая — это то, что Россия демонстрирует свою готовность к переговорам, то есть она демонстрирует свою благожелательность, толерантность.

Второе — это то, что можно договориться о гуманитарных коридорах, в рамках которых люди могут выйти из городов. Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Договариваться для того, чтобы показывать свою благорасположенность, уже не нужно. Мы договаривались последние тридцать лет постоянно, со всеми. С Украиной конкретно — в течение последних восьми лет. У нас был Большой договор о дружбе с Украиной, все это где сейчас? Все это сгорело уже в огне истории.

Может быть, кто-то в МИД считает, что это целесообразно. С моей точки зрения — бессмысленно. Можно просто заявлять о том, что мы воюем не с украинским народом, а проводим спецоперацию против нацистского государства и тех структур, которые мы считаем нацистскими, неприемлемыми для себя.

Второе — гуманитарные коридоры, их может организовать конкретно командир, находящийся возле этого города. С ним и переговаривайтесь на месте. Для этого совмещать переговоры Мединского с Резниковым не нужно, тем более с такими задержками и амбициями, которые позволяет себе украинская сторона.

Она не в том положении, чтобы что-то диктовать. Она не в том положении, чтобы что-то затягивать. Очень зря мы проявляли излишнюю мягкость по отношению к украинской элите, когда мы позволили себе приостановить спецоперацию для того, чтобы провести первый раунд переговоров.

- Возникли сразу провокации.

— Это использовалось исключительно для наращивания сил, для переброски резервов, более ни для чего.

- Власти Украины еще в 2015 году объявили, что РФ — это страна-агрессор. Прошло семь лет. Теперь коллаборационизм, как это они называют — Зеленский подписал сегодня указ о том, что все, кто сотрудничает с Россией, все будут подвергаться каким-то репрессиям, в том числе до 15 лет будут давать, либо юридические фирмы и организации, которые сотрудничают, тоже будут попадать под санкции. Для чего это делается, какой будет результат? На фоне этого как выглядят переговоры с нашей стороны?

— Переговоры выглядят плохо в любом случае, потому что они деморализуют Вооруженные силы РФ, во-вторых, они внушают страх жителям, которые живут на тех территориях, которые уже находятся под контролем Вооруженных сил РФ.

Многие люди говорят: «Мы бы вас поддержали открыто, но мы боимся, вы военные, вы выполняете приказ. Сегодня пришли — послезавтра ушли, а мы-то останемся здесь, и нас просто вырежут. Прибегут нацики, даже без автоматического оружия, они нас топорами зарубят и все, их никто наказывать не будет».

К переговорам это вообще не имеет отношения, а что касается закона, он направлен на запугивание людей, которые находятся на уже подконтрольных Вооруженным силам России территориях, и, соответственно, для того, чтобы использовать этот закон как охоту на ведьм, на тех территориях, где ВС РФ еще не присутствуют.

Конечно, можно любого человека обвинить в том, что он коллаборант, отнять имущество, посадить в тюрьму, изъять ресурсы, а потом, если окажется, что были неправы — ну извинятся, но ресурсы, жилье, что-либо еще уже не вернешь. Реквизированное имущество.

Поэтому, конечно, это просто закон для охоты на ведьм и для запугивания населения. Я надеюсь только на то, что скоро никакие украинские законы действовать не будут, как и вообще не будет существовать само украинское государство в прежнем виде.

- Представитель МИД России Алексей Полищук заявил о том, что республикам Донбасса — ДНР-ЛНР — самим придется решать вопрос возврата или невозврата в состав Украины. Как думаете, какое будущее ждет республики Донбасса?

— Я убежден, что республики Донбасса никогда не вернутся в состав Украины, так же как и Крым. И очень надеюсь, что вся территория от Харькова до Одессы, может быть, включая Полтавскую область, все Левобережье, включая Киев, оно тоже в составе Украины уже не будет никогда.

Я надеюсь, что Украину постигнет деструкция, что это государство распадется на несколько фрагментов, большую часть из которых будет составлять некие государственные, или квазигосударственные образования, дружественные России, или будут являться фактически территорией России. Территорией, которую Россия будет контролировать для того, чтобы не допустить там повторение украинского сценария. Просто о сложном. Почему российская военная спецоперация — не война © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

Думаю, что и на Западной Украине, потому что мы дойдем до польской границы, будут находиться военные базы для того, чтобы эту территорию контролировать. Нам не нужно будет убеждать местное население. Пытаться будем, безусловно, на это потребуются десятилетия. Там очень сильна была в свое время русофильская традиция. Люди, которых убивали в Терезине и Талергофе, они были жителями нынешней Западной Украины.

Непосредственно сейчас нас там цветами встречать не будут, но контролировать эту территорию надо, чтобы там не было рассадника всех этих партизан, УПА*, прочего, чтобы туда не перебрасывали оружие, панцерфаусты и т.д.

Думаю, такое будущее наиболее благоприятно для РФ. Дипломаты всегда заявляют то, что должен говорить дипломат, а говорить дипломат может очень и очень немного. Как правило дипломат — это человек, который, скорее, много не говорит.

- О встрече, премьер-министры Польши, Чехии, Словении встречаются с Зеленским. Может быть, это говорит о том, что Зеленский и правда в Киеве.

— Не факт. Привезут его в Киев, устроят пиар-акцию, увезут обратно, может быть, даже в Польшу. Очевидно же, что они понимают, что Вооруженные силы РФ не будут наносить удары по польской делегации.

Другое дело, а как они собираются приехать в Киев, каким путем, автомобильный кортеж или что? А может быть, самолеты? Тогда достаточно вывести из строя взлетную полосы в Борисполе, тогда никто в Киев уже не приедет. А представляете, как бы было здорово, если бы этот автокортеж попал в плен российским десантниками? Мы не польскому, ни словенскому, ни чешскому лидеру не причинили бы никакого вреда, просто развернули кортеж и отправили бы его обратно.

- Ну да, это вопрос больше к нам, чего бы нам хотелось.

— Да, это вопрос больше к Вооруженным силам.

- Ну вот, они приедут обсудить и поддержать независимость Украины. Какой Европа видит независимой Украину в данной ситуации в исходе спецоперации?

— Во-первых, само понятие — Европа — очень неоднородно. Есть Европа Западная, есть Восточная. Безусловно, и Западная, и Восточная Европа сейчас едины в лице своих элит в неприятии России как мощного геополитического игрока, который впервые открыто заявил о своих правах и о своих амбициях.

Самое главное — заявил о своей безопасности, потому что все привыкли, что Россию можно бесконечно унижать, можно постоянно стремиться приставить ей пистолет ко лбу и вести с ней в таких условиях переговоры.

Сейчас они мало отличаются друг от друга. Единственное, что Западная Европа, все-таки, представлена людьми гораздо более прагматичными, хотя бы с точки зрения бизнеса. А Восточная Европа — это политики, которые ориентируются на некие идеологические установки, которые ориентируются больше на США, и для которых Россия враг такой онтологический. Враг, который должен быть уничтожен не потому, что он им непосредственно угрожает, а потому, что это часть их традиции. Я имею ввиду польских политиков.

У нас никогда не было каких-то противоречий со Словенией, это страна, которая появилась в девяностые, пусть и в рамках югославского конфликта, но без геноцида.

Что касается Чехии — обидно, конечно, это страна, которую вообще-то мы пытались спасти до Великой Отечественной войны, и которую нам не дали спасти никто иные, как поляки, которые отказались пропускать советские войска, уже готовые выдвинуться в сторону 37 союзных чехословацких дивизий.

Если бы сталинские дивизии дошли до Чехословакии, никакого поглощения Чехословакии гитлеровской Германией бы не было. Напомню нашим чешским братьям, что поляки тоже поучаствовали в разделе Чехословакии, забрав себе Тешинскую область.

Так что Мюнхенский сговор — это результат не советской агрессии, а результат политики в том числе и Польши. А сейчас они с ними, видите ли, вместе, они с ними братья теперь. США и Европа бросили Украину в топку - Безпалько © РИА Новости, Владимир Трефилов

Полякам бы я напомнил о том, что украинские националисты, которые в 1939 году входили вместе с немцами во Львов, устроили потом хороший погром, уничтожили польскую профессуру во Львове, уничтожили польскую аристократию. А в 1943 году устроили Волынскую резню, где, не используя даже часто огнестрельное оружие, они уничтожили, по разным оценкам, до двухсот тысяч поляков — самыми зверскими способами. Я понимаю, нынешним политикам что в Чехии, что в Польше — им плевать, что на чехов, что на поляков.

Один из моих знакомых политологов заметил интересную закономерность. У России, как правило, хорошие отношения с теми народами, которые когда-либо от России получали очень мощный удар. На самом деле, с немцами у нас больших противоречий нет. Конечно, они вынуждены включаться в санкции, но по большому счету с ними особых проблем не было. С японцами мы можем находить общий язык, хотя они и претендуют на эти острова, но тем не менее.

- А что является двигателем всего этого? Бывает, когда дружба между людьми начинается на фоне вражды, либо, возможно, если говорить не про немцев…

— Мысль этого политолога, он туда еще включил венгров — мы же полностью уничтожили венгерскую армию, их в плен-то не брали в сороковые, во время Великой Отечественной, потому что зверства, творимые венграми, были ужасны. В 1956 году мы подавили это восстание.

В этом восстании участвовали амнистированные и выпущены салашисты, выпущенные советской властью из лагерей. Но после 1956 у нас с Венгрией особых проблем не было, и сейчас с Венгрией у нас отношения почти союзнические.

Дружбу ценят только после того, как ощутят российский мощный хороший удар. Чехов мы же спасли, мы готовы были их спасти в 1938, мы их спасли по результату ВОВ, мы им вернули государственность, так же, как и полякам. Так же, как и территорию мы полякам подарили, до 25% их территории — это территория Германии, вместе со всей инфраструктурой, которая там существовала.

Но у нас не было противоречий до этого, ни с поляками, ни с чехами, поэтому они не ценят то, что им подарили. Поэтому такая сильная русофобская политика и риторика. Когда они получат какой-нибудь мощный удар от России — тогда, наверное, они начнут ценить дружбу с нашей страной.

- Новый подарок от Евросоюза — четвертый пакет санкций обнародован, еще пока не полностью, но уже скоро будет. Туда входят в основном люди, которые привыкли к роскоши. Там нет ничего для обычных людей.

— Да большинство жителей России будет только рукоплескать Евросоюзу, требовать против этих людей ввести еще большие санкции. Господи, у Мельниченко яхту арестовали, конфисковали, какой ужас, сейчас расплачусь! А что твоя яхта делала на Западе? Как эти суда можно называть яхтами, это лайнеры какие-то.

Поэтому большинство людей здесь это не затронет. Кроме того, это ведь не просто санкции — мы живем в новом мире. Есть такое проклятие у японцев и у китайцев, у восточных народов: «Чтоб ты жил в эпоху больших перемен». Богдан Безпалько об истерике Зеленского и о том, как будет капитулировать Украина © РИА Новости, Нина Зотина

Но сейчас в эпоху больших перемен будет жить весь мир, поэтому надо к этому готовиться, надо к этому приспосабливаться, и этот мир, эти перемены наступили не в результате спецоперации — это ерунда все, когда говорят о том, что санкции.

- Санкции были с нами и восемь лет назад.

— Так же, как и санкции, так и лицемерие у Запада присутствовало постоянно. Когда бомбили Ливию, Ирак, Сирию, когда разрушали дважды Югославию, почему-то никаких санкций никто против кого-либо не вводил, даже не было антивоенных протестов. Не было антивоенных протестов даже в тех странах, которые считались союзными.

- То есть, вопрос не в причине?

— Неожиданные союзники в Италии, против НАТО вышло ЛГБТ-сообщество и обвиняет НАТО в развязывании конфликта на Украине. Мир действительно удивителен и непредсказуем. Меньше всего я ожидал, что именно эти люди выйдут в поддержку спецоперации на Украине.

Эта напряженность, экономическая закредитованность — накапливалась десятилетиями. Любой экономист вам скажет, что мир, особенно мир капиталистический, западный, жил десятилетиями в долг. Мы же все знаем, привыкли над этим смеяться и плакать, говорить серьезно и шутить, но госдолг США составляет более 20 триллионов долларов.

Если вы посмотрите на госдолг Великобритании, Франции, Японии, Италии, Испании, Португалии, вы увидите, что эти страны все живут в долг. На самом деле это продолжаться долго не могло. Это продолжалось до тех пор, пока вся эта инфляция, вся эта закредитованность, спихивалась на страны третьего мира, и спихивалась, в том числе, на Россию. Рано или поздно все это должно было прорваться, как гигантский пузырь. Сейчас он прорвался.

Может быть, в качестве иголки сработала спецоперация 24 февраля, но по большому счету это не имеет значения. Не было бы спецоперации — этот пузырь прорвался бы от чего-то другого. Нельзя жить бесконечно в долг. Сейчас мир будет обустраиваться по-новому.

Очевидно, что Евросоюз сейчас начнет топить сам себя, к вящей радости США. Да, мы тоже потерпим здесь убытки, будет развиваться юго-восточный азиатский регион, Юго-Восточная Азия теперь станет, наверное, даже центром мировой политики, по крайней мере, это будет один из самых крупных и важных центров. Будет возрастать роль Китая, Вьетнама, Индонезии, Малайзии.

- Но при этом они хотели с Соединенными Штатами.

— Для США усиление роли любого государства — это плохо. Сейчас, когда они хотели Украину использовать против нашей страны, в том числе как военный инструмент — они готовы были передать ей даже ядерное оружие.

Но США всегда выступает против расширения количества ядерных держав, потому что это девальвирует собственную ядерную мощь США. Чем больше ядерных игроков — тем меньше значимость каждого из них.

Поэтому сейчас мы будем жить в новом мире, и здесь уже прежние правила действовать не будут.

- Интересная новость пришла по поводу Кличко, мэра Киева, который ввел в Киеве комендантский час с 20:00 вечера 15 марта и до 7:00 17 марта.

— А разве там не ввели ранее комендантский час? Помню, несчастных избивали, убивали, потому что они нарушали комендантский час.

- Это полностью на двое суток.

— Ну, Виталий, ну дает вообще! Вообще это можно прокомментировать только шуткой, что ФСБ приказала Кличко в плен не брать, потому что на допросе все равно от него ничего путного не добьешься. Ну объявил — и что? Он может и запретить людям выходить из дома. Это не изменит никак ситуацию в Киеве и вокруг Киева.

- Это больше новостная провокация?

— Что-то вроде пиар-акции небольшой. Кто сейчас будет на это обращать внимание? Я этого не понимаю. Заявления Кадырова, что он в семи километрах от Киева, гораздо эффективнее с точки зрения пиара и интереса к новостям. Кадыров пообещал госнаграды сотрудникам СБУ © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

- Это все зависит от фигуры.

— Вероятно.

- Возвращаясь к санкциям. Понятно, что многие страны проигрывают, в том числе возлагая санкции на нас, а получают в ответ контрсанкции от нашей страны. Как нам развиваться в условиях этих санкций, в условиях, когда мир меняется и уже не будет прежним?

— Очевидно, что нужно теперь отстраивать реальный сектор экономики, и сейчас реальный сектор, реальная экономика, будет иметь большее значение, чем финансовый, спекулятивный. Если у вас в собственности была тысяча акций какого-то предприятия и они из-за санкций упали в цене до минимума, вы сильно обеднели. Но если у вас есть хороший участок земли, на котором вы можете выращивать продовольствие, то этого у вас уже никто не отнимет, как и продовольствие, которое вы можете произвести.

Очевидно, что сейчас будет меняться система ценностей. Мы привыкли, что самое ценное — это бумажки: доллары, евро, какая-то валюта, акции и т.д. А сейчас все больше и больше мы будем убеждаться в том, что это все пузыри, которые постепенно будут сдуваться.

Ведь звоночки же были раньше. Когда американская федеральная резервная система вкачала только в одну организацию, могу сейчас ошибаться, но, по-моему, «Джей Пи Морган» — двести миллиардов долларов. Это говорит о том, что это очень сильно раздутый спекулятивный пузырь. Есть еще «Лемон Бразерс», «Морган Стенли», могу ошибаться в названиях…

Это все пузыри, которые раздувались именно на спекуляциях, вне системы реальной экономики. Если я буду постоянно спекулировать вокруг ваших ценных бумаг, они будут расти все больше и больше в цене — это не значит, что я произвожу больше реального продукта — больше еды, больше смартфонов, больше вещей, больше помещений. Это значит, что я удачно спекулирую, я из воздуха делаю деньги.

Но вот эта экономика сейчас, ввиду того что она дошла до кризисной точки — начнет сейчас сдуваться. Это мировая экономика. Потому что все западные страны живут в долг, они печатают деньги, потом они этими деньгами платят странам третьего мира, в том числе нам платили за реальный ресурс.

Эти страны деньги тоже копили, накапливали, и, по оценкам экономистов, на руках у населения России лежит наличными порядка 90 миллиардов долларов. Если мы все эти деньги сейчас соберем каким-то путем и вернем в США — то вся инфляция, которую эту страна импортировала по всему миру и особенно в страны третьего мира, в нашу страну, в Китай, в другие страны — она обрушит экономику США. Санкции не заставят Россию сменить курс - МИД © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Дело было в том, что благодаря всем этим финансовым спекуляционным манипуляциям к нам постоянно импортировали инфляцию, постоянно паразитировали на нашей реальной экономике.

Мы производим очень много, пусть даже сырьевых товаров, но это реальные сырьевые товары, это не просто акция, которая подорожала в двадцать раз. Она подорожала из воздуха в двадцать раз. Илон Маск что-то сказал, его акции подорожали. Он что-то не то сказал или покурил марихуаны в прямом эфире — и его акции упали. Это же вообще не механизм реальной экономики.

Мы увидели сейчас, что никакой рыночной экономики на самом деле нет. Вообще все декларации, все идеи, вся идеология Запада призрачна, иллюзорна. Какая к черту рыночная экономика, если компания, которая успешно торгует в России своими товарами, смартфонами, объявляет о том, что она отсюда уходит. Почему она отсюда уходит? Здесь что, вы терпели большие убытки? Может быть, люди не покупали ваши смартфоны? Может быть, они все оказались некачественные и поэтому вы по рекламациям вынуждены были заплатить? Нет! У вас прибыльный бизнес здесь!

Вы уходите по политическим мотивам, фактически в директивном порядке. Но тогда не называйте себя страной с рыночной экономикой. Тогда давайте не будем говорить вообще о нарушении правил ВТО, о свободе капитала, свободе перемещения. Вы запретили всем гражданам России ездить куда-то. А как же свобода перемещения? Все это иллюзии, с которыми мы сейчас распрощаемся, но это все иллюзии, которые накапливались годами, десятилетиями. Невозможно все время жить в долг и невозможно перекладывать его на другие, чужие страны.

Многие руководители, реальные производственники, просто граждане, которые интересуются и хорошо осознают, что происходит, во всем мире, потирают руки втихомолку. Наконец-то кто-то открыто выступил против этого миропорядка. Но это было неизбежно.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ