Любые полумеры в отношении киевской власти могут привести к плачевным результатам. Российская спецоперация на Украине должна достигнуть заявленных целей, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

«Любые местные договоренности при сохранении проекта АнтиРоссии будут означать, что этот проект обязательно будет накачен мощнейшими видами вооружений и людьми. Будут просто брать наемников со всего мира и записывать их как граждан Украины и за счет этого будут создавать мощную армию, которую бросят войной на Россию в 2024 году», — сказал Марков. Просто о сложном. Почему российская военная спецоперация — не война © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

В случае сохранения нынешней Украины речь будет идти о свержении и физической ликвидации Владимира Путина в войне с Россией, убеждён эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин выступил на митинг-концерте в Лужниках, приуроченному к восьмой годовщине возвращения Крыма. Глава государства в частности назвал главной причиной спецоперации на Украине избавления Донбасса от геноцида. Российский лидер также заверил, что «мы знаем, что надо делать дальше, как делать дальше, за счет чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы».

Полностью интервью можно прочитать здесь.