«Любые местные договоренности при сохранении проекта АнтиРоссии будут означать, что этот проект обязательно будет накачен мощнейшими видами вооружений и людьми. Будут просто брать наемников со всего мира и записывать их как граждан Украины и за счет этого будут создавать мощную армию, которую бросят войной на Россию в 2024 году», — сказал Марков.
В случае сохранения нынешней Украины речь будет идти о свержении и физической ликвидации Владимира Путина в войне с Россией, убеждён эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин выступил на митинг-концерте в Лужниках, приуроченному к восьмой годовщине возвращения Крыма. Глава государства в частности назвал главной причиной спецоперации на Украине избавления Донбасса от геноцида. Российский лидер также заверил, что «мы знаем, что надо делать дальше, как делать дальше, за счет чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы».
Полностью интервью можно прочитать здесь.