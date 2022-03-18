Какие-либо компромиссы с украинской стороной невозможны. Главной целью России являются даже не Донбасс и не Украина, а прекращение строительства с помощью террора АнтиРоссии на месте Украины. Для этого Россия и выдвинула требования денацификации, считает директор Института политических исследований Сергей Марков

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Украина.ру

Ранее президент России Владимир Путин выступил на митинг-концерте в Лужниках, приуроченному к восьмой годовщине возвращения Крыма. Глава государства в частности назвал главной причиной спецоперации на Украине избавления Донбасса от геноцида. В этой связи он также процитировал слова из Библии: «Нет больше любви, чем если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих». Российский лидер также заверил, что «мы знаем, что надо делать дальше, как делать дальше, за счет чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы».

Комментарий Сергея Маркова:

- Какие-либо компромиссы с украинской стороной невозможны. Главной целью России являются даже не Донбасс и не Украина, а прекращение строительства с помощью террора АнтиРоссии на месте Украины. Для этого Россия выдвинула требования денацификации, которая подразумевает ликвидацию всех неонацистских подразделений, использующихся для террора, а также ликвидацию идеологии фашизма и неонацизма, который пронизывает государственные структуры Украины. Это главное. А что дальше? Три вектора завтрашнего дня: украинский, российский и западный © коллаж Украина.Ру

Если украинские власти и стоящие за ними американцы согласятся с прекращением проекта АнтиРоссии и денацификации, то это означает их самоликвидацию, поэтому вряд ли они на это пойдут. А любые местные договоренности при сохранении проекта АнтиРоссии будут означать, что этот проект обязательно будет накачен мощнейшими видами вооружений и людьми. Будут просто брать наемников со всего мира и записывать их как граждан Украины и за счет этого будут создавать мощную армию, которую бросят войной на Россию в 2024 году. В этом случае речь пойдет о свержении Владимира Путина и физической ликвидации его и его команды. Вряд ли они пойдут по этому пути.

Своей победой в этом противостоянии мы можем считать формирование новых органов власти на всех территориях Юга-Востока и частично центра, которые дают возможность населению этих регионов жить мирной и спокойной жизнью. Просто о сложном. Почему российская военная спецоперация — не война © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

Если США будут строить АнтиРоссию на Западной Украине, то ничего страшного в этом нет. Она занимает только треть территории Украины и 20% ее населения. Это будет не настолько большое государство. Если на Юго-Востоке мы можем говорить об освобождении, то в отношении западных областей речь будет идти об оккупации. Политически это будет слишком накладно.

Что касается Киева, то это особый вопрос. Это единственный русскоязычный город, который является антироссийским по политическим предпочтениям. После того, как он будет занят нашими войсками, оттуда уйдут все западенцы-галичане, которые во многом являются причиной антироссийской позиции Киева, а также все, кто был связан с преступным бандеровским режимом, который установился в 2014 году. Произойдет очищение и после этого Киев должен стать пророссийским городом.