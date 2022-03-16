После поражения в открытом бою бандеровцы перейдут к тактике партизанской войны и терроризму. О том, как этому будет противостоять российская армия, рассказал в интервью Украина.ру руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, военный обозреватель Геннадий Алехин

Диверсии и террористические атаки украинскими вооружёнными формированиями применяются уже сейчас, отметил эксперт. Военный эксперт рассказал о последствиях спецоперации для России © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Есть и зачатки партизанской борьбы. Чтобы этого не произошло, необходимо тщательно проводить зачистку освобожденных районов, особенно в сельской местности. Устанавливать и создавать военные комендатуры, тщательно, кропотливо, вдумчиво вести работу с местным населением», — сказал Алехин.

Только при выполнении этих условий ВС России смогут избежать проблем, заключил собеседник издания.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Полностью интервью можно прочитать здесь.