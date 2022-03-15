Геннадий Алехин — бывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель. О судьбе своего родного города и всей Украины полковник Алехин размышляет в беседе с корреспондентом Украина.ру

Эксперт объяснил, как Харьков и Мариуполь принесут выгоду для экономики России © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк - Геннадий Тимофеевич, почему стала возможна война между братским народами? Или даже внутри одного народа — ведь многие считают русских и украинцев фактически одним народом.

— И я так считаю. Пусть историки докапываются до истины, лично мне доказывать ничего не надо. Однако на Украине пытаются не доказывать, а извращать наше историческое общее прошлое — каких только небылиц напридумывали! А началось всё тридцать лет назад, с распадом страны под названием СССР. Сейчас наступил апогей, заговорили пушки…

Заокеанские партнеры добились своего — надо сказать прямо и честно. Стравили народ. Но это не война между двумя странами на постсоветском пространстве. Вся проблема значительно глубже и находится в масштабной геополитической плоскости. По сути, мы впервые в постсоветское время наблюдаем прямой вооруженный конфликт между Россией и Западом — при этом руками одного народа. Люди, жившие веками вместе, теперь с оружием в руках убивают друг друга.

— Как Вы оцениваете ход боевых действий сегодня и в среднесрочной перспективе?

— Как привыкли говорить военные: «Всё идет по плану». И это действительно так, без иронии и шуток. Просто в любые планы и замыслы Генштаба вносятся соответствующие коррективы, в зависимости от ситуации и оперативно-тактической обстановки.

Чудовищная провокация: СБУ собирается отравить Харьков радиацией и обвинить Россию © objectiv.tv

Кроме всего прочего, в рядах «защитников Незалежной» находятся многочисленные батальоны современных нацистов и ультрарадикалов националистического толка. Они, как правило, бьются до конца и оказывают упорное сопротивление. Собственно, это был один из существенных факторов во время принятия решения о денацификации и демилитаризации Украины.

— Может ли операция стать затяжной и какие последствия могут быть от подобной войны для России?

— О сроках окончания специальной военной операции вам никто не скажет, даже военные, участвующие в боевых действиях. Об этом знают только в Генштабе, но своими планами и сроками они не делятся. У меня лично не вызывает никаких сомнений, что подразделения и части Вооруженных Сил совместно с народной милицией ЛНР и ДНР выполнят поставленные задачи в полном объеме — несмотря на трудности и особый характер.

Говоря о последствиях войны для России, скажу прямо. В военном отношении (да и в экономическом) особых потрясений не будет. Армия приобретет только опыт. Экономика не рухнет, полагаю. А вот как будут складываться отношения с Западом и США, судить не берусь. Наступил момент истины.

— Вы живете в Белгороде, но Ваш родной город — Харьков. Как это быть одной душой одновременно по обе стороны фронта?

— Да, больно, всей душой на моей малой родине. Я трудности перенесу душевные и моральные, но перенесут ли мои земляки-харьковчане? У многих произошел какой-то надлом сознания — состояние, граничащее с сумеречным. Это же надо так затуманить мозги людям, просто диву даешься. Но это поправимо, на мой взгляд. Осознание и понимание всего того, что произошло на Украине, особенно за последние восемь лет, придет не сразу. В этом плане предстоит большая, кропотливая работа за умы людей. Это не пафосные слова, это реальность.

— Сейчас Белгород оказывает большую гуманитарную помощь Харьковской области. Насколько нужна эта помощь и в чем она состоит?

— Конечно, нужна. Например, в селах и районных центрах Харьковской области местная власть разбежалась, бросив людей на произвол судьбы. Не хватает самого необходимого: продуктов питания, медикаментов, вещей. А можете себе представить, какие трудности, мягко скажем, испытывают жители Харькова, других городов, оказавшиеся в зоне боевых действий.

Первые гуманитарные конвои уже пошли. Наши приграничные регионы — Белгородская, Курская области — в полной готовности и готовы принять переселенцев, своих соотечественников, оказать им помощь — реабилитационную, психологическую, родственную. Почти половина жителей этих двух регионов имеют на Украине родственников, близких, друзей.

— Вы автор нескольких книг о Чеченской войне, участником которой были. Просматриваются ли параллели между чеченской и украинской военными кампаниями?

— Не стал бы сравнивать обе чеченские кампании с нынешней военной операцией на Украине, но некоторые параллели, весьма существенные, просматриваются. Чеченский народ — скажем, большая его часть — были заражены бациллой ваххабизма, реакционного течения в исламе. В украинском обществе внедряли нацистские идеи. Всё это послужило мощным детонатором в развязывании вооруженного конфликта. И двадцать лет назад, и сейчас, в ходе специальной операции, российская армия сталкивается с террористической тактикой, которую применяет противник.

— Практически несомненным является тот факт, что после поражения в открытом бою бандеровцы перейдут к тактике партизанской и террористической борьбы. Что можно противопоставить такому обороту дел?

— Террористическая тактика, методы и способы диверсионной борьбы в полной мере проявляются уже сейчас; есть и зачатки партизанской борьбы. Чтобы этого не произошло, необходимо тщательно проводить зачистку освобожденных районов, особенно в сельской местности. Устанавливать и создавать военные комендатуры, тщательно, кропотливо, вдумчиво вести работу с местным населением. Иначе будут серьезные проблемы.

— Вы известны как один из соратников легендарного командующего группировкой федеральных войск во время Второй чеченской войны генерала Геннадия Трошева. 18 марта состоится презентация книги воспоминаний о нем, составителем которой Вы являетесь. А как бы действовал генерал Трошев в нынешней боевой обстановке?

— Не сомневаюсь, действовал бы правильно и умело. Именно благодаря генералу Геннадию Трошеву заработала так называемая «военная дипломатия». Он умел разговаривать с людьми, убеждать их, находить общий язык со всеми, включая боевиков. Он постоянно повторял: «Мир в республике, спокойствие могут принести только чеченцы!»

«Тигры» идут на Харьков. Как развивалось контрнаступление нацистов © commons.wikimedia.org, German Federal Archives

— Дело военных — воевать, но, по Вашему мнению, какой может быть политический прогноз по дальнейшей судьбе Украины: можно ли будет восстановить фактически полностью разрушенные сегодня отношения Украины и России?

— Всё можно восстановить. Операция завершится, не сомневаюсь. Все задачи по денацификации и демилитаризации будут выполнены в полном объеме. Какая дальнейшая судьба ожидает моих земляков, судить не берусь. Надеюсь, что в тесном союзе с Россией. Пора восстанавливать утраченные исторические корни, возрождать добрые традиции и связи. Однако нам предстоит тяжелейшая борьба за переформатирование сознания людей, как бы пафосно это ни звучало.

— И, в конце нашей беседы, пару слов своим землякам-харьковчанам, которые сейчас проходят через тяжелейшие испытания?

— Мужества и терпения.