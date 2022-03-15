- Геннадий Тимофеевич, почему стала возможна война между братским народами? Или даже внутри одного народа — ведь многие считают русских и украинцев фактически одним народом.
— И я так считаю. Пусть историки докапываются до истины, лично мне доказывать ничего не надо. Однако на Украине пытаются не доказывать, а извращать наше историческое общее прошлое — каких только небылиц напридумывали! А началось всё тридцать лет назад, с распадом страны под названием СССР. Сейчас наступил апогей, заговорили пушки…
Заокеанские партнеры добились своего — надо сказать прямо и честно. Стравили народ. Но это не война между двумя странами на постсоветском пространстве. Вся проблема значительно глубже и находится в масштабной геополитической плоскости. По сути, мы впервые в постсоветское время наблюдаем прямой вооруженный конфликт между Россией и Западом — при этом руками одного народа. Люди, жившие веками вместе, теперь с оружием в руках убивают друг друга.
— Как Вы оцениваете ход боевых действий сегодня и в среднесрочной перспективе?
— Как привыкли говорить военные: «Всё идет по плану». И это действительно так, без иронии и шуток. Просто в любые планы и замыслы Генштаба вносятся соответствующие коррективы, в зависимости от ситуации и оперативно-тактической обстановки.
Кроме классических схем ведения боевых действий, применяются нестандартные схемы и способы, особенно в крупных городах. А учитывая большую протяженность фронта (почти 3 тысячи километров), кроме широких маневров, фланговых ударов, окружения группировок противника или «котлов», активно применяется высокоточное оружие — ведь в крупных населенных пунктах находятся люди.
Кроме всего прочего, в рядах «защитников Незалежной» находятся многочисленные батальоны современных нацистов и ультрарадикалов националистического толка. Они, как правило, бьются до конца и оказывают упорное сопротивление. Собственно, это был один из существенных факторов во время принятия решения о денацификации и демилитаризации Украины.
— Может ли операция стать затяжной и какие последствия могут быть от подобной войны для России?
— О сроках окончания специальной военной операции вам никто не скажет, даже военные, участвующие в боевых действиях. Об этом знают только в Генштабе, но своими планами и сроками они не делятся. У меня лично не вызывает никаких сомнений, что подразделения и части Вооруженных Сил совместно с народной милицией ЛНР и ДНР выполнят поставленные задачи в полном объеме — несмотря на трудности и особый характер.
Говоря о последствиях войны для России, скажу прямо. В военном отношении (да и в экономическом) особых потрясений не будет. Армия приобретет только опыт. Экономика не рухнет, полагаю. А вот как будут складываться отношения с Западом и США, судить не берусь. Наступил момент истины.
— Вы живете в Белгороде, но Ваш родной город — Харьков. Как это быть одной душой одновременно по обе стороны фронта?
— Да, больно, всей душой на моей малой родине. Я трудности перенесу душевные и моральные, но перенесут ли мои земляки-харьковчане? У многих произошел какой-то надлом сознания — состояние, граничащее с сумеречным. Это же надо так затуманить мозги людям, просто диву даешься. Но это поправимо, на мой взгляд. Осознание и понимание всего того, что произошло на Украине, особенно за последние восемь лет, придет не сразу. В этом плане предстоит большая, кропотливая работа за умы людей. Это не пафосные слова, это реальность.
— Сейчас Белгород оказывает большую гуманитарную помощь Харьковской области. Насколько нужна эта помощь и в чем она состоит?
— Конечно, нужна. Например, в селах и районных центрах Харьковской области местная власть разбежалась, бросив людей на произвол судьбы. Не хватает самого необходимого: продуктов питания, медикаментов, вещей. А можете себе представить, какие трудности, мягко скажем, испытывают жители Харькова, других городов, оказавшиеся в зоне боевых действий.
Первые гуманитарные конвои уже пошли. Наши приграничные регионы — Белгородская, Курская области — в полной готовности и готовы принять переселенцев, своих соотечественников, оказать им помощь — реабилитационную, психологическую, родственную. Почти половина жителей этих двух регионов имеют на Украине родственников, близких, друзей.
— Вы автор нескольких книг о Чеченской войне, участником которой были. Просматриваются ли параллели между чеченской и украинской военными кампаниями?
— Не стал бы сравнивать обе чеченские кампании с нынешней военной операцией на Украине, но некоторые параллели, весьма существенные, просматриваются. Чеченский народ — скажем, большая его часть — были заражены бациллой ваххабизма, реакционного течения в исламе. В украинском обществе внедряли нацистские идеи. Всё это послужило мощным детонатором в развязывании вооруженного конфликта. И двадцать лет назад, и сейчас, в ходе специальной операции, российская армия сталкивается с террористической тактикой, которую применяет противник.
— Практически несомненным является тот факт, что после поражения в открытом бою бандеровцы перейдут к тактике партизанской и террористической борьбы. Что можно противопоставить такому обороту дел?
— Террористическая тактика, методы и способы диверсионной борьбы в полной мере проявляются уже сейчас; есть и зачатки партизанской борьбы. Чтобы этого не произошло, необходимо тщательно проводить зачистку освобожденных районов, особенно в сельской местности. Устанавливать и создавать военные комендатуры, тщательно, кропотливо, вдумчиво вести работу с местным населением. Иначе будут серьезные проблемы.
— Вы известны как один из соратников легендарного командующего группировкой федеральных войск во время Второй чеченской войны генерала Геннадия Трошева. 18 марта состоится презентация книги воспоминаний о нем, составителем которой Вы являетесь. А как бы действовал генерал Трошев в нынешней боевой обстановке?
— Не сомневаюсь, действовал бы правильно и умело. Именно благодаря генералу Геннадию Трошеву заработала так называемая «военная дипломатия». Он умел разговаривать с людьми, убеждать их, находить общий язык со всеми, включая боевиков. Он постоянно повторял: «Мир в республике, спокойствие могут принести только чеченцы!»
Так и здесь: установить мир и спокойствие могут только сами украинцы, русские, люди других национальностей, проживающие на Украине. Полностью заменить прогнившую и русофобскую власть, так называемую «элиту». Процесс очень сложный, но его надо начинать уже сейчас, даже в условиях проведения специальной военной операции.
— Дело военных — воевать, но, по Вашему мнению, какой может быть политический прогноз по дальнейшей судьбе Украины: можно ли будет восстановить фактически полностью разрушенные сегодня отношения Украины и России?
— Всё можно восстановить. Операция завершится, не сомневаюсь. Все задачи по денацификации и демилитаризации будут выполнены в полном объеме. Какая дальнейшая судьба ожидает моих земляков, судить не берусь. Надеюсь, что в тесном союзе с Россией. Пора восстанавливать утраченные исторические корни, возрождать добрые традиции и связи. Однако нам предстоит тяжелейшая борьба за переформатирование сознания людей, как бы пафосно это ни звучало.
— И, в конце нашей беседы, пару слов своим землякам-харьковчанам, которые сейчас проходят через тяжелейшие испытания?
— Мужества и терпения.