Система внешнего управления процессами на Украине будет установлена из Москвы, заявил эксперт.
«Например, проведение денацификации без взятия под прямой контроль украинских территорий, на мой взгляд, просто невозможно. Возможно, это не будет называться "оккупация", а как-то иначе. Но сейчас провести выборы, на которых победила бы пророссийская группа политиков, просто невозможно. И в обозримом будущем тоже», — сказал Неменский.
В то же время, давать развёрнутый комментарий о послевоенных планах обустройства Украины эксперт отказывается, так как заявления российских официальных лиц на эту тему немногочисленны и противоречивы.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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