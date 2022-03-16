Территории Украины будут взяты под прямой контроль России - без этого невозможно добиться целей по их денацификации, уверен политолог и историк Олег Неменский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Система внешнего управления процессами на Украине будет установлена из Москвы, заявил эксперт. Член украинской делегации раскрыл детали переговоров с РФ © пресс-служба президента Украины

«Например, проведение денацификации без взятия под прямой контроль украинских территорий, на мой взгляд, просто невозможно. Возможно, это не будет называться "оккупация", а как-то иначе. Но сейчас провести выборы, на которых победила бы пророссийская группа политиков, просто невозможно. И в обозримом будущем тоже», — сказал Неменский.

В то же время, давать развёрнутый комментарий о послевоенных планах обустройства Украины эксперт отказывается, так как заявления российских официальных лиц на эту тему немногочисленны и противоречивы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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