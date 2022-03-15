По словам композитора, дорога до Берлина для него оказалась очень сложной, поскольку ехать туда ему пришлось с женой, тещей, двумя детьми и четырьмя кошками. В пути, рассказал Быстряков, ему многие помогали, что «очень здорово поддержало морально».
«Бросать все и уезжать куда-то на чужбину, понимаете, когда прожил всю жизнь в Киеве и не уезжал никуда. Не уезжал, потому что Киев — это мой город, это часть меня самого. Бросить Киев — это как отрезать себе руку. У меня очень большая надежда, что все обойдется, что будет мир, что мы вернемся на свою землю, для меня это очень важно», — сказал он.
На уточняющий вопрос, собирается ли композитор впоследствии жить в украинской столице, он ответил: «Конечно, только в Киеве».
Полностью интервью с Владимиром Быстряковым можно прочитать здесь.