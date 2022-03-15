Украинский композитор Владимир Быстряков рассказал журналистам издания Украина.ру, что вынужден был покинуть родной Киев с целью обезопасить родных. Вместе с семьей он перебрался к друзьям в Германию

«Гражданские просто помирали». Что говорят украинские военнопленные © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«Бросать все и уезжать куда-то на чужбину, понимаете, когда прожил всю жизнь в Киеве и не уезжал никуда. Не уезжал, потому что Киев — это мой город, это часть меня самого. Бросить Киев — это как отрезать себе руку. У меня очень большая надежда, что все обойдется, что будет мир, что мы вернемся на свою землю, для меня это очень важно», — сказал он.

На уточняющий вопрос, собирается ли композитор впоследствии жить в украинской столице, он ответил: «Конечно, только в Киеве».

Полностью интервью с Владимиром Быстряковым можно прочитать здесь.