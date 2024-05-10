Госдума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром России
16:39 10.05.2024 (обновлено: 16:40 10.05.2024)
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай
Госдума Российской Федерации на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром России, сообщили 10 мая РИА Новости.
За проект постановления проголосовало 375 депутатов, 57 — воздержалось. Никто из депутатов не голосовал против утверждения Мишустина на должность премьера.
Новый премьер должен в течении семи дней от своего назначения представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.
Тем временем председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на заседании 13 мая на пленарном заседании депутаты рассмотрят кандидатуры вице-премьеров, 14 мая рассмотрят кандидатуры министров.