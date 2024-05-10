https://ukraina.ru/20240510/1055006028.html

Госдума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром России

Госдума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром России - 10.05.2024 Украина.ру

Госдума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром России

Госдума Российской Федерации на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром России, сообщили 10 мая РИА Новости.

2024-05-10T16:39

2024-05-10T16:39

2024-05-10T16:40

новости

михаил мишустин

госдума

россия

вячеслав володин

премьер-министр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/14/1052258742_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_cc6ba956970fce67cdff788d5d8fabc1.jpg

За проект постановления проголосовало 375 депутатов, 57 — воздержалось. Никто из депутатов не голосовал против утверждения Мишустина на должность премьера.Новый премьер должен в течении семи дней от своего назначения представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.Тем временем председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на заседании 13 мая на пленарном заседании депутаты рассмотрят кандидатуры вице-премьеров, 14 мая рассмотрят кандидатуры министров.

https://ukraina.ru/20240507/1054944927.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, михаил мишустин, госдума, россия, вячеслав володин, премьер-министр