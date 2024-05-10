Госдума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром России - 10.05.2024 Украина.ру
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Госдума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром России
Госдума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром России - 10.05.2024 Украина.ру
Госдума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром России
Госдума Российской Федерации на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром России, сообщили 10 мая РИА Новости.
2024-05-10T16:39
2024-05-10T16:40
новости
михаил мишустин
госдума
россия
вячеслав володин
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За проект постановления проголосовало 375 депутатов, 57 — воздержалось. Никто из депутатов не голосовал против утверждения Мишустина на должность премьера.Новый премьер должен в течении семи дней от своего назначения представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.Тем временем председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на заседании 13 мая на пленарном заседании депутаты рассмотрят кандидатуры вице-премьеров, 14 мая рассмотрят кандидатуры министров.
https://ukraina.ru/20240507/1054944927.html
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новости, михаил мишустин, госдума, россия, вячеслав володин, премьер-министр
Новости, Михаил Мишустин, Госдума, Россия, Вячеслав Володин, премьер-министр

Госдума утвердила Михаила Мишустина премьер-министром России

16:39 10.05.2024 (обновлено: 16:40 10.05.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Госдума Российской Федерации на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром России, сообщили 10 мая РИА Новости.
За проект постановления проголосовало 375 депутатов, 57 — воздержалось. Никто из депутатов не голосовал против утверждения Мишустина на должность премьера.
Новый премьер должен в течении семи дней от своего назначения представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.
Тем временем председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на заседании 13 мая на пленарном заседании депутаты рассмотрят кандидатуры вице-премьеров, 14 мая рассмотрят кандидатуры министров.
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