Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины Сергея Рудя

Взять Зеленского в заложники, а потом убить: на Украине "раскрыли" заговор полковников Служба безопасности Украины (СБУ) 7 мая сообщила о задержании пятерых человек, которые якобы готовили ликвидацию президента страны Владимира Зеленского. Двое из них – офицеры Управления госохраны (УГО), которое обеспечивает безопасность первых лиц государства