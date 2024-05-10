Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины Сергея Рудя
Владимир Зеленский
Сергей Рудь уволен с должности начальника управления Госохраны Украины. Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского опубликован 9 мая
Рудь занимал должность главы охранного ведомства высших должностных лиц Украины с 2019 года.
Об отставке Рудя украинские СМИ заговорили после того, как 7 мая СБУ задержала пятерых человек, которые якобы готовили ликвидацию президента страны Владимира Зеленского. Среди них оказался высокопоставленный сотрудник госохраны полковник Андрей Гук. По информации СМИ, он является близким другом и кумом Сергея Рудя.
Задержанным сотрудникам Госохраны вменяют работу на российские спецслужбы и организацию покушения на высшее руководство Украины, включая президента.
7 мая, 16:24Взять Зеленского в заложники, а потом убить: на Украине "раскрыли" заговор полковниковСлужба безопасности Украины (СБУ) 7 мая сообщила о задержании пятерых человек, которые якобы готовили ликвидацию президента страны Владимира Зеленского. Двое из них – офицеры Управления госохраны (УГО), которое обеспечивает безопасность первых лиц государства