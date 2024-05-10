Украина денонсировала соглашение СНГ о выполнении полетов воздушных судов спецназначения - 10.05.2024 Украина.ру
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Украина денонсировала соглашение СНГ о выполнении полетов воздушных судов спецназначения
Украина денонсировала соглашение СНГ о выполнении полетов воздушных судов спецназначения - 10.05.2024 Украина.ру
Украина денонсировала соглашение СНГ о выполнении полетов воздушных судов спецназначения
Украина вышла из соглашения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) о выполнении полетов воздушных судов специального назначения. Об этом в своем телеграм-канале 10 мая сообщил представитель кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук
2024-05-10T17:03
2024-05-10T17:03
новости
украина
снг
соглашение
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По словам Мельничука, руководство Украины приняло такое решение с целью обеспечения нацбезопасности и усиления мер по защите национальных интересов.Соглашение о выполнении полетов воздушных судов специального назначения было подписано в 1993 году в Минске. Оно предусматривает полеты судов с главами государств, председателями верховных советов, главами правительств и официальными государственными делегациями.В 2023 году Украина вышла из двух договоров с Россией и Белоруссией, которые касаются вопросов госграницы. Это меморандум о сотрудничестве в охране государственных границ Белоруссии, России и Украины и соглашение с РФ о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам, подписанные в 1994 году.
https://ukraina.ru/20240321/1054022171.html
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новости, украина, снг, соглашение
Новости, Украина, СНГ, соглашение

Украина денонсировала соглашение СНГ о выполнении полетов воздушных судов спецназначения

17:03 10.05.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредвыборная агитация в Киеве
Предвыборная агитация в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Украина вышла из соглашения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) о выполнении полетов воздушных судов специального назначения. Об этом в своем телеграм-канале 10 мая сообщил представитель кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук
По словам Мельничука, руководство Украины приняло такое решение с целью обеспечения нацбезопасности и усиления мер по защите национальных интересов.
Соглашение о выполнении полетов воздушных судов специального назначения было подписано в 1993 году в Минске. Оно предусматривает полеты судов с главами государств, председателями верховных советов, главами правительств и официальными государственными делегациями.
В 2023 году Украина вышла из двух договоров с Россией и Белоруссией, которые касаются вопросов госграницы. Это меморандум о сотрудничестве в охране государственных границ Белоруссии, России и Украины и соглашение с РФ о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам, подписанные в 1994 году.
Акции сторонников вступления в Евросоюз на Майдане - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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В ЕС решили не продлевать соглашение о беспошлинной торговле с Украиной Последнее соглашение о беспошлинной торговле между Евросоюзом и Украиной закончится летом 2025, продлевать его не будут, сообщает в четверг, 21 марта, RMF FM
 
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Заголовок открываемого материала
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