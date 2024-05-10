Украина денонсировала соглашение СНГ о выполнении полетов воздушных судов спецназначения
Украина вышла из соглашения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) о выполнении полетов воздушных судов специального назначения. Об этом в своем телеграм-канале 10 мая сообщил представитель кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук
По словам Мельничука, руководство Украины приняло такое решение с целью обеспечения нацбезопасности и усиления мер по защите национальных интересов.
Соглашение о выполнении полетов воздушных судов специального назначения было подписано в 1993 году в Минске. Оно предусматривает полеты судов с главами государств, председателями верховных советов, главами правительств и официальными государственными делегациями.
В 2023 году Украина вышла из двух договоров с Россией и Белоруссией, которые касаются вопросов госграницы. Это меморандум о сотрудничестве в охране государственных границ Белоруссии, России и Украины и соглашение с РФ о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам, подписанные в 1994 году.