Чехия передала Украине первый тренажер F-16
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийИстребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве
Первый тренажер истребителя F-16 Украине передала Чехия. Об этом 10 мая сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук
Устройство предназначено для подготовки украинских летчиков в настоящее время тестируют и готовят к эксплуатации.
"Кроме самих F-16, нам нужно создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников присоединяться к этой инициативе, — заявил Николай Олещук.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявил, что первые истребители F-16 Украина получит от Нидерландов не раньше осени этого года.
МИД РФ отметило, что любые истребители F-16, которые появятся на Украине, Россия будет считать носителями ядерного оружия, ведь именно самолеты этого типа Альянс долгие годы использовал в "совместных ядерных миссиях".
06:15Не надо недооценивать противника: подполковник ФСБ рассказал, чем грозят России F-16 на УкраинеУкраине дадут, по разным оценкам, от 30 до 100 истребителей F-16. Такой воздушный парк не может переломить ситуацию на фронте, однако Киев может использовать западную авиацию как носителя ракетных вооружений. Тогда самолеты, не подлетая в зону поражения российских средств ПВО, смогут бить по ним и ослеплять, а затем атаковать логистические объекты