Чехия передала Украине первый тренажер F-16

Не надо недооценивать противника: подполковник ФСБ рассказал, чем грозят России F-16 на Украине Украине дадут, по разным оценкам, от 30 до 100 истребителей F-16. Такой воздушный парк не может переломить ситуацию на фронте, однако Киев может использовать западную авиацию как носителя ракетных вооружений. Тогда самолеты, не подлетая в зону поражения российских средств ПВО, смогут бить по ним и ослеплять, а затем атаковать логистические объекты