Чехия передала Украине первый тренажер F-16 - 10.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240510/1055002909.html
Чехия передала Украине первый тренажер F-16
Чехия передала Украине первый тренажер F-16 - 10.05.2024 Украина.ру
Чехия передала Украине первый тренажер F-16
Первый тренажер истребителя F-16 Украине передала Чехия. Об этом 10 мая сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук
2024-05-10T13:02
2024-05-10T13:02
новости
украина
f-16
чехия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046845399_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_8950b57eabe1095e7dcbed5ecd9480f0.jpg.webp
Устройство предназначено для подготовки украинских летчиков в настоящее время тестируют и готовят к эксплуатации."Кроме самих F-16, нам нужно создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников присоединяться к этой инициативе, — заявил Николай Олещук.Как сообщало издание Украина.ру, ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявил, что первые истребители F-16 Украина получит от Нидерландов не раньше осени этого года.МИД РФ отметило, что любые истребители F-16, которые появятся на Украине, Россия будет считать носителями ядерного оружия, ведь именно самолеты этого типа Альянс долгие годы использовал в "совместных ядерных миссиях".
https://ukraina.ru/20240510/1054914324.html
украина
чехия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046845399_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_b3578c0e4386a76299fc9171b80bd450.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, f-16, чехия, вооруженные силы украины
Новости, Украина, F-16, Чехия, Вооруженные силы Украины

Чехия передала Украине первый тренажер F-16

13:02 10.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийИстребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве
Истребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Читать в
Первый тренажер истребителя F-16 Украине передала Чехия. Об этом 10 мая сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук
Устройство предназначено для подготовки украинских летчиков в настоящее время тестируют и готовят к эксплуатации.
"Кроме самих F-16, нам нужно создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников присоединяться к этой инициативе, — заявил Николай Олещук.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявил, что первые истребители F-16 Украина получит от Нидерландов не раньше осени этого года.
МИД РФ отметило, что любые истребители F-16, которые появятся на Украине, Россия будет считать носителями ядерного оружия, ведь именно самолеты этого типа Альянс долгие годы использовал в "совместных ядерных миссиях".
F-16
06:15
Не надо недооценивать противника: подполковник ФСБ рассказал, чем грозят России F-16 на УкраинеУкраине дадут, по разным оценкам, от 30 до 100 истребителей F-16. Такой воздушный парк не может переломить ситуацию на фронте, однако Киев может использовать западную авиацию как носителя ракетных вооружений. Тогда самолеты, не подлетая в зону поражения российских средств ПВО, смогут бить по ним и ослеплять, а затем атаковать логистические объекты
 
НовостиУкраинаF-16ЧехияВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:41Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины Сергея Рудя
13:23Кэмерон призвал западных лидеров "пересидеть" Владимира Путина на Украине
13:03Обстановка под Харьковом, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 мая
13:02Чехия передала Украине первый тренажер F-16
12:49В Донецке в результате обстрела ВСУ погибли две женщины
12:36Reuters: саммит мира по Украине толкает нейтральную Швейцарию в объятия Запада
12:16Что происходит с нашей оборонкой и как России стоить ответить на "вундерваффе" Запада – Козюлин
11:42Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области Украины
11:22Министр юстиции Украины ожидает, что ВСУ могут мобилизовать от 10 до 20 тыс. заключенных
11:08Ростислав Ищенко: В ближайшие годы противостояние России и Запада может перейти в горячую фазу
10:52Пентагон заявил о блокировке доступа России к терминалам Starlink - Bloomberg
10:31Президент Финляндии назвал военные действия единственным путем достижения мира на Украине
10:05СМИ: В Словакии удвоилось количество задержанных на границе уклонистов с Украины
09:59День победы против Дня Европы. Как на Украине прошло 9 мая
09:46Налёт беспилотников, поляки выдают украинцев. Главное на Украине на утро 10 мая
09:41Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьера
09:26Алексей Леонков: Россия отобрала у ВСУ волшебную палочку, чтобы к ноябрю дойти до одного хорошего рубежа
09:20Нарышкин оценил возможность приема Украины в НАТО в ускоренном порядке
08:43Евгений Ющук: Если Россия сбросит бомбу на Париж из-за Украины, придётся решать много вопросов
08:00Как Галичина стала частью Русского мира
Лента новостейМолния