Бельгия выделит Украине дополнительных 9 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры
Для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры Бельгия выделит Украине дополнительную помощь в 9 млн евро. Об этом 10 мая сообщила бельгийский министр по сотрудничеству для развития Каролин Женне
"Энергетическая инфраструктура Украины ветхая и слишком централизованная, что делает ее очень уязвимой", - процитировал телеканал RTBF слова бельгийского министра.
Финансовая помощь будет направлена Украине через Программу развития ООН, которая организовала систему, позволяющую быстро закупать запчасти и поставлять новое оснащение для ремонта поврежденной или разрушенной инфраструктуры. Программа "делает акцент на устойчивые и децентрализованные источники энергии", подчеркнула Женне.
Ранее Минэнерго Украины сообщало, что в стране уничтожено больше энергетических мощностей, чем было восстановлено. По данным "Укрэнерго", на Украине существует значительный дефицит электроэнергии.
18 апреля, 16:29Зеленский объявил об уничтожении почти всей тепловой энергетики Украины из-за ударов ВС РФ Российская армия практически полностью уничтожила тепловую энергетику Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. В четверг, 18 апреля, выступая по видеосвязи на заседании Евросовета, он в очередной раз выпрашивал у союзников системы противовоздушной обороны, передает "Интерфакс Украина"