Бельгия выделит Украине дополнительных 9 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры - 10.05.2024 Украина.ру
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Бельгия выделит Украине дополнительных 9 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры
Бельгия выделит Украине дополнительных 9 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры - 10.05.2024 Украина.ру
Бельгия выделит Украине дополнительных 9 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры
Для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры Бельгия выделит Украине дополнительную помощь в 9 млн евро. Об этом 10 мая сообщила бельгийский министр по сотрудничеству для развития Каролин Женне
2024-05-10T14:10
2024-05-10T14:10
новости
бельгия
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минэнерго
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инфраструктура
энергетика
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"Энергетическая инфраструктура Украины ветхая и слишком централизованная, что делает ее очень уязвимой", - процитировал телеканал RTBF слова бельгийского министра.Финансовая помощь будет направлена Украине через Программу развития ООН, которая организовала систему, позволяющую быстро закупать запчасти и поставлять новое оснащение для ремонта поврежденной или разрушенной инфраструктуры. Программа "делает акцент на устойчивые и децентрализованные источники энергии", подчеркнула Женне.Ранее Минэнерго Украины сообщало, что в стране уничтожено больше энергетических мощностей, чем было восстановлено. По данным "Укрэнерго", на Украине существует значительный дефицит электроэнергии.
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новости, бельгия, украина, укрэнерго, минэнерго, оон, инфраструктура, энергетика
Новости, Бельгия, Украина, Укрэнерго, Минэнерго, ООН, инфраструктура, энергетика

Бельгия выделит Украине дополнительных 9 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры

14:10 10.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры Бельгия выделит Украине дополнительную помощь в 9 млн евро. Об этом 10 мая сообщила бельгийский министр по сотрудничеству для развития Каролин Женне
"Энергетическая инфраструктура Украины ветхая и слишком централизованная, что делает ее очень уязвимой", - процитировал телеканал RTBF слова бельгийского министра.
Финансовая помощь будет направлена Украине через Программу развития ООН, которая организовала систему, позволяющую быстро закупать запчасти и поставлять новое оснащение для ремонта поврежденной или разрушенной инфраструктуры. Программа "делает акцент на устойчивые и децентрализованные источники энергии", подчеркнула Женне.
Ранее Минэнерго Украины сообщало, что в стране уничтожено больше энергетических мощностей, чем было восстановлено. По данным "Укрэнерго", на Украине существует значительный дефицит электроэнергии.
Владимир Зеленский
18 апреля, 16:29
Зеленский объявил об уничтожении почти всей тепловой энергетики Украины из-за ударов ВС РФ Российская армия практически полностью уничтожила тепловую энергетику Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. В четверг, 18 апреля, выступая по видеосвязи на заседании Евросовета, он в очередной раз выпрашивал у союзников системы противовоздушной обороны, передает "Интерфакс Украина"
 
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