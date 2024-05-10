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Бельгия выделит Украине дополнительных 9 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры

Бельгия выделит Украине дополнительных 9 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры - 10.05.2024 Украина.ру

Бельгия выделит Украине дополнительных 9 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры

Для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры Бельгия выделит Украине дополнительную помощь в 9 млн евро. Об этом 10 мая сообщила бельгийский министр по сотрудничеству для развития Каролин Женне

2024-05-10T14:10

2024-05-10T14:10

2024-05-10T14:10

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"Энергетическая инфраструктура Украины ветхая и слишком централизованная, что делает ее очень уязвимой", - процитировал телеканал RTBF слова бельгийского министра.Финансовая помощь будет направлена Украине через Программу развития ООН, которая организовала систему, позволяющую быстро закупать запчасти и поставлять новое оснащение для ремонта поврежденной или разрушенной инфраструктуры. Программа "делает акцент на устойчивые и децентрализованные источники энергии", подчеркнула Женне.Ранее Минэнерго Украины сообщало, что в стране уничтожено больше энергетических мощностей, чем было восстановлено. По данным "Укрэнерго", на Украине существует значительный дефицит электроэнергии.

https://ukraina.ru/20240418/1054587877.html

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