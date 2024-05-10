https://ukraina.ru/20240510/1055003790.html

Ядерные учения – только начало: как Россия малой кровью остановит США от Третьей мировой – Леонков

Ядерные учения – только начало: как Россия малой кровью остановит США от Третьей мировой – Леонков - 10.05.2024 Украина.ру

Ядерные учения – только начало: как Россия малой кровью остановит США от Третьей мировой – Леонков

Военный эксперт, аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о том, какие тенденции на фронте указывают на приближение краха режима Зеленского, проанализировал возможные ответы России на агрессивные действия Запада и объяснил, какая военная техника должна быть в арсенале ВС РФ

2024-05-10T14:17

2024-05-10T14:17

2024-05-10T14:17

видео

россия

сша

вооруженные силы украины

владимир зеленский

запад

британия

французы

поляки

фронт

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00:25 - Об ответе России на агрессивные действия Запада. Достаточно ли будет нынешних мер?05:55 – О ядерном оружии и военных учениях, которые планирует Россия;08:15 – О западных наёмниках, воюющих на Украине;12:40 – О реакции США на новость об учениях России с применением ядерного оружия;13:45 – Тактическое ядерное оружие: где и как Россия может его применить;16:00 – О тенденциях на фронте, подтверждающих приближение краха режима Зеленского;20:48 – Что необходимо ВС России для того, чтобы добить противника в укрепрайонах, которые ещё остались;24:45 – Об эксперименте с применением установки "Царь-мангал" и другой военной техники;26:53 – Успеет ли Россия победить ВСУ до выборов президента в США

россия

сша

запад

британия

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