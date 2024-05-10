Ядерные учения – только начало: как Россия малой кровью остановит США от Третьей мировой – Леонков - 10.05.2024 Украина.ру
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Ядерные учения – только начало: как Россия малой кровью остановит США от Третьей мировой – Леонков
Ядерные учения – только начало: как Россия малой кровью остановит США от Третьей мировой – Леонков - 10.05.2024 Украина.ру
Ядерные учения – только начало: как Россия малой кровью остановит США от Третьей мировой – Леонков
Военный эксперт, аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о том, какие тенденции на фронте указывают на приближение краха режима Зеленского, проанализировал возможные ответы России на агрессивные действия Запада и объяснил, какая военная техника должна быть в арсенале ВС РФ
2024-05-10T14:17
2024-05-10T14:17
видео
россия
сша
вооруженные силы украины
владимир зеленский
запад
британия
французы
поляки
фронт
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00:25 - Об ответе России на агрессивные действия Запада. Достаточно ли будет нынешних мер?05:55 – О ядерном оружии и военных учениях, которые планирует Россия;08:15 – О западных наёмниках, воюющих на Украине;12:40 – О реакции США на новость об учениях России с применением ядерного оружия;13:45 – Тактическое ядерное оружие: где и как Россия может его применить;16:00 – О тенденциях на фронте, подтверждающих приближение краха режима Зеленского;20:48 – Что необходимо ВС России для того, чтобы добить противника в укрепрайонах, которые ещё остались;24:45 – Об эксперименте с применением установки "Царь-мангал" и другой военной техники;26:53 – Успеет ли Россия победить ВСУ до выборов президента в США
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видео, россия, сша, вооруженные силы украины, владимир зеленский, запад, британия, французы, поляки, фронт, иностранные наемники, ядерное оружие, конфликт, сво, видео
Видео, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Запад, Британия, французы, поляки, фронт, иностранные наемники, Ядерное оружие, конфликт, СВО

Ядерные учения – только начало: как Россия малой кровью остановит США от Третьей мировой – Леонков

14:17 10.05.2024
 
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Военный эксперт, аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о том, какие тенденции на фронте указывают на приближение краха режима Зеленского, проанализировал возможные ответы России на агрессивные действия Запада и объяснил, какая военная техника должна быть в арсенале ВС РФ

00:25 - Об ответе России на агрессивные действия Запада. Достаточно ли будет нынешних мер?
05:55 – О ядерном оружии и военных учениях, которые планирует Россия;
08:15 – О западных наёмниках, воюющих на Украине;
12:40 – О реакции США на новость об учениях России с применением ядерного оружия;
13:45 – Тактическое ядерное оружие: где и как Россия может его применить;
16:00 – О тенденциях на фронте, подтверждающих приближение краха режима Зеленского;
20:48 – Что необходимо ВС России для того, чтобы добить противника в укрепрайонах, которые ещё остались;
24:45 – Об эксперименте с применением установки "Царь-мангал" и другой военной техники;
26:53 – Успеет ли Россия победить ВСУ до выборов президента в США
 
ВидеоРоссияСШАВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийЗападБританияфранцузыполякифронтиностранные наемникиЯдерное оружиеконфликтСВО
 
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