https://ukraina.ru/20240510/1054973407.html

Алексей Леонков: Россия отобрала у ВСУ волшебную палочку, чтобы к ноябрю дойти до одного хорошего рубежа

Алексей Леонков: Россия отобрала у ВСУ волшебную палочку, чтобы к ноябрю дойти до одного хорошего рубежа - 10.05.2024 Украина.ру

Алексей Леонков: Россия отобрала у ВСУ волшебную палочку, чтобы к ноябрю дойти до одного хорошего рубежа

Пока ситуация в зоне СВО находится в неустойчивом балансе. Но очередные прорывы ВС РФ могут привести к паническому бегству ВСУ по всему фронту

2024-05-10T09:26

2024-05-10T09:26

2024-05-10T09:26

интервью

россия

вооруженные силы украины

артиллерия

авиабомбы

танки

запад

сво

днепр

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Поэтому Запад и истерит, заявляя о готовности напрямую воевать с нами на Украине, считает военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей Петрович, вы ранее говорили, что Запад сейчас пытается прийти на помощь Зеленскому в тот момент, когда крах его режима уже очень близок. Какие основные тенденции на фронте это подтверждают?- Украинский фронт начинается сыпаться. Я не скажу, что это стало обвальным явлением. Но каждую неделю мы освобождаем какие-то населенные пункты. И каждую неделю приходит информация о том, что противник, неся потери в постоянных "мясных штурмах", не может удержать линию боевого соприкосновения на отдельных участках.Да, Украина получила от Конгресса США помощь, которая была оформлена задним числом. Но она пока никак не сказывается на общем положении дел на фронте. На тактическом и оперативном уровне положение для Украины ухудшается. То, что мы захватили железнодорожную станцию Очеретино и дальше стали развивать успех, говорит о том, что у противника за текущей линией обороны нет второй, третьей и четвертой линий.Мало того, у противника не хватает людских резервов и снарядов. Хотя снарядов ему подвезли в большом количестве, большая часть из них не доехала до линии соприкосновения.Пока еще все находится в неустойчивом балансе. Наше очередные прорывы могут привести к паническому бегству ВСУ по всему фронту.Поэтому Запад и истерит, заявляя о готовности направить в зону СВО свои войска. Потому что их воспитанники не справляются с поставленной задачей. Подразделения французского "Иностранного легиона" уже замечены под Славянском. Но эта информация требует подтверждения. Париж же заявлял, что сделает это официально. А если он сделает это официально, получается, что Франция уже вступила в войну с Россией?Это самый главный вопрос, который сейчас уточняется. Потому что после уточнения могут начаться конкретные шаги.То, что ВСУ уже получают помощь в виде натовских военных, подтверждает, что положение у них критическое. Качество их мобилизованных уже ниже плинтуса. Это говорят откровенные нацисты в своих интервью украинскому телевидению. Да, у них царит военная цензура, но шила в мешке уже не утаишь.Планы о том, что ВСУ могут перейти в новый контрнаступ, пока тоже остаются лишь заголовками в СМИ. Ну нет волшебной палочки, которая позволила бы Киеву воссоздать армию, которая у него была до начала СВО.Мы видим естественный процесс. Страна, которая угробила профессиональную армию и полностью зависит от иностранной помощи, не может оказать стойкого и долговременного вооруженного сопротивления.Да, враг еще будет сражаться в очагах сопротивления, которые он выстроил давно. А на новых рубежах, которые строились в этом и в прошлом году, будет происходить то же, что за пределами Авдеевки. Там у них линия обороны оказалась пустой. Никто не хотел сидеть в недостроенных окопах, в которые точно прилетают наши планирующие авиабомбы.Мы владеем стратегической инициативой. Разгром ВСУ неизбежен.- Что нам нужно кроме ФАБов, чтобы доломать противника в оставшихся укрепрайонах?- Авиабомбы – это основной вид вооружения для штурма таких укрепрайонов. Об этом свидетельствуют тактико-технические характеристики боеприпасов. Они просто несут больше взрывчатки, чем снаряды. Они приводят к большим разрушениям: как местности, так и самих укрепрайонов. Даже если они не убивают ВСУ, они их смертельно контузят.Мы это видели в Авдеевке. Мы там насыпали на головы врага фугасные авиационные бомбы, и враг побежал. Бомбы поражают любые траншеи, какими бы хитрыми они ни были.Мы сейчас завоевываем господство в воздухе в тактической и оперативно-тактической глубине. Украина постоянно просит у Запада средства ПВО. Но Запад не может передать их в таком же количестве, как он поставляет снаряды. Если снаряды он поставляет десятками тысяч, то ЗРК – единицами. Как только этот комплекс оказывается рядом с линией соприкосновения, мы его уничтожаем.- Я задаю вопрос про ФАБы, поскольку раньше мы сетовали, что у нашей артиллерии не хватает дальности стрельбы. Получается, артиллерия сейчас нам вообще не нужна?- У каждого средства поражения есть своя зона поражения.Ствольная артиллерия работает в тактической зоне до 50 километров. Свыше 50 километров работают РСЗО (до 120 километров вроде "Торнадо-С"). А дальше должна работать авиация.И после того, как мы превратили свободнопадающие бомбы в высокоточное оружие, роль авиации резко возросла. Мы можем закидывать эти бомбы на дальность в 70-90 километров. Именно это стало основным фактором, который предопределил обрушение фронта ВСУ.В 2022-2023 году мы этого не делали. Тогда противник активно сопротивлялся, перебрасывая подразделения с одного участка на другой. Он даже мог формировать скопления живой силы и бронетехники для проведения наступательных действий. Теперь же все по-другому. Как только Украина где-то что-то сосредотачивает, авиация это обнаруживает и уничтожает.Теперь противник может лишь обороняться с переменным успехом. А наша авиация расчищает путь для наших храбрых воинов на земле.- Вы сказали о продвижении на земле. Как вы в целом оцениваете эксперимент с "Царь-мангалом", который эволюционировал до огромной домины с тралом?- Конечно, нынешняя бронетехника не создавалась под FPV-дроны. Когда ее проектировали, такой угрозы не существовало. "Черепахи" и "Царь-мангалы" - это стихийное явление, которое показывает, что нужно менять концепцию строения танков. Они должны иметь штатные системы РЭБ и дополнительную защиту, которые позволяли бы ей выполнять задачи, не отвлекаясь на эту угрозу.Может быть, со временем появятся новые виды бронетехники, которые будут прикрывать наши танки, остающиеся единственным и мощнейшим оружием сухопутных войск, предназначенным для выполнения любых задач.СВО показала, что вся концепция построения морской, воздушной и сухопутной техники требует коренных изменений. Нужна техника, которая будет не только отвечать современным реалиям, но и тем, которые возникнут в будущем.- По самым оптимистичным прогнозам, мы должны разделаться с ВСУ до президентских выборов в США в ноябре. Успеем?- Сложно сказать.Если Запад начинает идти на отчаянные шаги, то мы успеваем. Но они хотят сделать так, чтобы сопротивление Украины продлилось как можно дольше. Кэмерон вообще говорил про 2026 год.Пока такая возможность у нас есть. Но мы бы могли об этом говорить уверенно, если бы наши подразделения уже стояли у левого берега Днепра. Но до этого нам еще далеко. А уж если мы сможем форсировать Днепр и переправимся на правый берег, станет понятно, что Запад удержать Украину точно не сможет.

https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html

https://ukraina.ru/20240507/1054936737.html

https://ukraina.ru/20240504/1054885257.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, вооруженные силы украины, артиллерия, авиабомбы, танки, запад, сво, днепр