Что происходит с нашей оборонкой и как России стоить ответить на "вундерваффе" Запада – Козюлин - 10.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240510/1055001803.html
Что происходит с нашей оборонкой и как России стоить ответить на "вундерваффе" Запада – Козюлин
Что происходит с нашей оборонкой и как России стоить ответить на "вундерваффе" Запада – Козюлин - 10.05.2024 Украина.ру
Что происходит с нашей оборонкой и как России стоить ответить на "вундерваффе" Запада – Козюлин
Профессор Академии военных наук, заведующий Центром Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин в эфире... Украина.ру, 10.05.2024
2024-05-10T12:16
2024-05-10T12:16
видео
россия
сша
конфликт
сво
бпла
техника
рэб
армата
bayraktar tb2 (байрактар)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0a/1055001519_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_be39ef39592c5a4b2fec3fcd859680d8.jpg
Профессор Академии военных наук, заведующий Центром Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин в эфире Украина.ру рассказал о том, как меняется образ современной войны, какое место в конфликтах сегодня занимает искусственный интеллект, а также объяснил, как российская оборонная промышленность адаптируется к новым военным реалиям:0:33 – Об использовании искусственного интеллекта в современных конфликтах;2:38 – О противодействии FPV;4:40 – Об использовании военной техники;6:33 – О "вундерваффе";8:52 – Об оружии для контрбатарейной борьбы;11:23 – О ядерном конфликте в современных реалиях;14:36 – Об изменениях в российской оборонной промышленности.
россия
сша
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0a/1055001519_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_82caf4f4b3b7e4559793a5985a622b96.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, сша, конфликт, сво, бпла, техника, рэб, армата, bayraktar tb2 (байрактар), украина, запад, нато, учения, владимир зеленский, эммануэль макрон, танки, видео
Видео, Россия, США, конфликт, СВО, БПЛА, техника, РЭБ, Армата, Bayraktar TB2 (Байрактар), Украина, Запад, НАТО, Учения, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, танки

Что происходит с нашей оборонкой и как России стоить ответить на "вундерваффе" Запада – Козюлин

12:16 10.05.2024
 
Читать в
Профессор Академии военных наук, заведующий Центром Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин в эфире Украина.ру рассказал о том, как меняется образ современной войны, какое место в конфликтах сегодня занимает искусственный интеллект, а также объяснил, как российская оборонная промышленность адаптируется к новым военным реалиям:

0:33 – Об использовании искусственного интеллекта в современных конфликтах;
2:38 – О противодействии FPV;
4:40 – Об использовании военной техники;
6:33 – О "вундерваффе";
8:52 – Об оружии для контрбатарейной борьбы;
11:23 – О ядерном конфликте в современных реалиях;
14:36 – Об изменениях в российской оборонной промышленности.
 
ВидеоРоссияСШАконфликтСВОБПЛАтехникаРЭБАрматаBayraktar TB2 (Байрактар)УкраинаЗападНАТОУченияВладимир ЗеленскийЭммануэль Макронтанки
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:41Зеленский уволил начальника управления Госохраны Украины Сергея Рудя
13:23Кэмерон призвал западных лидеров "пересидеть" Владимира Путина на Украине
13:03Обстановка под Харьковом, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 10 мая
13:02Чехия передала Украине первый тренажер F-16
12:49В Донецке в результате обстрела ВСУ погибли две женщины
12:36Reuters: саммит мира по Украине толкает нейтральную Швейцарию в объятия Запада
12:16Что происходит с нашей оборонкой и как России стоить ответить на "вундерваффе" Запада – Козюлин
11:42Раскольники захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области Украины
11:22Министр юстиции Украины ожидает, что ВСУ могут мобилизовать от 10 до 20 тыс. заключенных
11:08Ростислав Ищенко: В ближайшие годы противостояние России и Запада может перейти в горячую фазу
10:52Пентагон заявил о блокировке доступа России к терминалам Starlink - Bloomberg
10:31Президент Финляндии назвал военные действия единственным путем достижения мира на Украине
10:05СМИ: В Словакии удвоилось количество задержанных на границе уклонистов с Украины
09:59День победы против Дня Европы. Как на Украине прошло 9 мая
09:46Налёт беспилотников, поляки выдают украинцев. Главное на Украине на утро 10 мая
09:41Владимир Путин предложил переназначить Михаила Мишустина на пост премьера
09:26Алексей Леонков: Россия отобрала у ВСУ волшебную палочку, чтобы к ноябрю дойти до одного хорошего рубежа
09:20Нарышкин оценил возможность приема Украины в НАТО в ускоренном порядке
08:43Евгений Ющук: Если Россия сбросит бомбу на Париж из-за Украины, придётся решать много вопросов
08:00Как Галичина стала частью Русского мира
Лента новостейМолния