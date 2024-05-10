https://ukraina.ru/20240510/1055001803.html
Что происходит с нашей оборонкой и как России стоить ответить на "вундерваффе" Запада – Козюлин
Что происходит с нашей оборонкой и как России стоить ответить на "вундерваффе" Запада – Козюлин - 10.05.2024 Украина.ру
Что происходит с нашей оборонкой и как России стоить ответить на "вундерваффе" Запада – Козюлин
Профессор Академии военных наук, заведующий Центром Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин в эфире... Украина.ру, 10.05.2024
2024-05-10T12:16
2024-05-10T12:16
2024-05-10T12:16
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Профессор Академии военных наук, заведующий Центром Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин в эфире Украина.ру рассказал о том, как меняется образ современной войны, какое место в конфликтах сегодня занимает искусственный интеллект, а также объяснил, как российская оборонная промышленность адаптируется к новым военным реалиям:0:33 – Об использовании искусственного интеллекта в современных конфликтах;2:38 – О противодействии FPV;4:40 – Об использовании военной техники;6:33 – О "вундерваффе";8:52 – Об оружии для контрбатарейной борьбы;11:23 – О ядерном конфликте в современных реалиях;14:36 – Об изменениях в российской оборонной промышленности.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Видео, Россия, США, конфликт, СВО, БПЛА, техника, РЭБ, Армата, Bayraktar TB2 (Байрактар), Украина, Запад, НАТО, Учения, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, танки