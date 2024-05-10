https://ukraina.ru/20240510/1055005917.html
Зеленский подтвердил наступление ВС РФ в Харьковской области
Зеленский подтвердил наступление ВС РФ в Харьковской области - 10.05.2024 Украина.ру
Зеленский подтвердил наступление ВС РФ в Харьковской области
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление Вооруженных сил России на севере Харьковской области. Об этом 10 мая сообщило украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале.
2024-05-10T16:25
2024-05-10T16:25
2024-05-10T16:25
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Зеленский заявил, что Киев этого ждал. При этом он добавил, что пока неизвестно, какие резервы российские войска готовы бросить в бой.Как сообщало издание Украина.ру, ранее Минобороны Украины сообщило, что на волчанское направление в Харьковской области переброшены резервные подразделения ВСУ.Власти Харьковской области сообщили о начале эвакуации Волчанска и соседних населенных пунктов в Харьковской области.
https://ukraina.ru/20240510/1055004942.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьковская область, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф, наступление
Новости, Харьковская область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, наступление
Зеленский подтвердил наступление ВС РФ в Харьковской области
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление Вооруженных сил России на севере Харьковской области. Об этом 10 мая сообщило украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале.