Зеленский подтвердил наступление ВС РФ в Харьковской области - 10.05.2024 Украина.ру
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Зеленский подтвердил наступление ВС РФ в Харьковской области
Зеленский подтвердил наступление ВС РФ в Харьковской области - 10.05.2024 Украина.ру
Зеленский подтвердил наступление ВС РФ в Харьковской области
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление Вооруженных сил России на севере Харьковской области. Об этом 10 мая сообщило украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале.
2024-05-10T16:25
2024-05-10T16:25
новости
харьковская область
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украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вс рф
наступление
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Зеленский заявил, что Киев этого ждал. При этом он добавил, что пока неизвестно, какие резервы российские войска готовы бросить в бой.Как сообщало издание Украина.ру, ранее Минобороны Украины сообщило, что на волчанское направление в Харьковской области переброшены резервные подразделения ВСУ.Власти Харьковской области сообщили о начале эвакуации Волчанска и соседних населенных пунктов в Харьковской области.
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новости, харьковская область, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф, наступление
Новости, Харьковская область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, наступление

Зеленский подтвердил наступление ВС РФ в Харьковской области

16:25 10.05.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление Вооруженных сил России на севере Харьковской области. Об этом 10 мая сообщило украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале.
Зеленский заявил, что Киев этого ждал. При этом он добавил, что пока неизвестно, какие резервы российские войска готовы бросить в бой.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее Минобороны Украины сообщило, что на волчанское направление в Харьковской области переброшены резервные подразделения ВСУ.
Власти Харьковской области сообщили о начале эвакуации Волчанска и соседних населенных пунктов в Харьковской области.
Харьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
15:22
Украина перебрасывает резервные подразделения на Волчанск в Харьковской областиВооруженные силы Украины перебросили резервные подразделения на волчанское направление в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны Украины на своей странице в соцсетях 10 мая
 
НовостиХарьковская областьРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВС РФнаступление
 
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