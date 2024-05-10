https://ukraina.ru/20240510/1055005917.html

Зеленский подтвердил наступление ВС РФ в Харьковской области

Зеленский подтвердил наступление ВС РФ в Харьковской области - 10.05.2024 Украина.ру

Зеленский подтвердил наступление ВС РФ в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление Вооруженных сил России на севере Харьковской области. Об этом 10 мая сообщило украинское издание "Страна" в своем телеграм-канале.

2024-05-10T16:25

2024-05-10T16:25

2024-05-10T16:25

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Зеленский заявил, что Киев этого ждал. При этом он добавил, что пока неизвестно, какие резервы российские войска готовы бросить в бой.Как сообщало издание Украина.ру, ранее Минобороны Украины сообщило, что на волчанское направление в Харьковской области переброшены резервные подразделения ВСУ.Власти Харьковской области сообщили о начале эвакуации Волчанска и соседних населенных пунктов в Харьковской области.

https://ukraina.ru/20240510/1055004942.html

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новости, харьковская область, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф, наступление