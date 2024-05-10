https://ukraina.ru/20240510/1055001618.html

Украина отказалась от Победы

Украина отказалась от Победы - 10.05.2024 Украина.ру

Украина отказалась от Победы

Впервые на Украине 9 мая не празднуют День Победы. Праздник упразднен решением Зеленского. Тем не менее сотни киевлян в этот день пришли возложить цветы к Вечному огню в Парке Славы. Многие в социальных сетях проявили смелость (именно так) и поздравили соотечественников с Великой Победой над нацизмом. Эксперты об этом написали в своих соцсетях.

2024-05-10T14:45

2024-05-10T14:45

2024-05-10T14:45

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Политолог Константин БондаренкоУкраинские историки на протяжении десятилетий старались доказать, что настоящий День Победы - не 9 мая, а 8-го. В результате все свелось не к установлению истины, а к политизации вопроса. Ни отказ от устоявшейся терминологии (фактический отказ от понятий "День Победы", "Великая Отечественная война"), ни смещение акцентов с Красной армии на УПА*, ни частичный пересмотр истории не привели к торжеству истины. Жертвы экспериментов профессора Преображенского начали воплощать в жизнь тезис академика Покровского: история - это политика, обращенная в прошлое. Можно сколько угодно делать акцент на 8-м мая, а не на 9-м. Можно объявлять День Победы днем скорби и примирения. Можно убеждать себя и других в том, что новая война полностью перечеркнула значение той, далекой. Можно уничтожить все памятники. Но ведь память-то не материальна. И истина не зависит от политической моды. И настоящие памятники - у нас в сердце. А их не разрушить. Эксперименты с совестью продолжаются. Войны с Церковью, войны с книгами, войны с историей только подливают огонь в общество, и так измученное кровопролитной войной. Но для меня давно очевидно одно: отказавшиеся от празднования 9 мая очень скоро будут готовы праздновать 20 апреля.Общественный деятель Татьяна ПопДрузья, смотрела сегодня парад Победы с особыми эмоциями. Погода в Москве выдалась зимней как никогда, и это придает шествию особый настрой. Как будто сама природа напоминает нам, что Победа – не только праздник, а память о всех тяготах, выпавших на долю наших дедов и прадедов. То, что мы победили в Великой Отечественной – не просто главное событие в нашей истории XX века. Это очередной перелом, на котором нашей страны и нашего народа могло бы просто не стать. И нашим предкам понадобилось совершить невозможно, заплатить страшную цену за то, чтобы мы родились, чтобы у нас была Родина, чтобы мы жили и могли сами распоряжаться своей судьбой. Бесценный дар, который, увы, не ценят те, кто захватил власть в некоторых наших бывших республиках. Но тем важнее, что мы с вами в России осознаем это, помним, ценим и гордимся нашей страной.Общественный деятель Александр СкубченкоСегодня Украина впервые не будет официально отмечать День Победы — Зеленский подписал закон, по которому праздник переносится на 8 мая — "День памяти и победы над нацизмом", 9 мая теперь — "день Европы", которую, собственно, и победили. Но Украине пора вспомнить, что украинцы были победителями в Великой Отечественной, и смириться с тем, что Украина — это 10 миллионов украинцев в Красной армии, а не 100 тысяч колаборантов бандеровской УПА*. Сегодня на Украине — день оккупации Украины Европой, а не "день Европы". Американско-европейское иго — иначе то, что происходит на Украине после 2014 года назвать нельзя. Иго как праздник, оккупация — как "освобождение". Бандеровские выродки стали героями, а истинные герои — оплёваны. Почему так? Просто в рамках православной русскоязычной Украины, которая чтит День Победы и семейные ценности, то, что творят после 2014 года США и Европа на Украине — оккупация. Запрети русский язык, УПЦ, День Победы, возвеличь бандеровцев, перепиши историю и навяжи "ценности" ЛГБТ*, и вот — Украина уже часть "западного мира", в рамках которого "враг" — уже Россия. Но с историей шутки плохи: сначала ты плюёшь в историю — потом история плюнет в тебя. Помни об этом, бандеровская мразь, прислуживающая врагам Украины — США, Британии и Европе.Украинский политик Вадим НовинскийДень Победы - праздник особенный. Он очень личный для каждого. Ведь у каждого из нас есть история его семьи, личная трагедия и, личная сопричастность к подвигу. У кого-то предок погиб в одном из боев Великой Отечественной. У кого-то - дошел до Берлина. Кто-то не перенес ужасы Блокады или концлагерей… Из всех этих историй и состояла Победа в самой страшной, самой кровопролитной войне в истории человечества.И когда сегодня кто-то призывает переписать историю, отменить День Победы, подвергнуть ревизии наше прошлое – это, как минимум, подло. Соглашаясь, мы предаем своих предков. Мы обрекаем их на вторую смерть, стреляя в память о них и, вольно - невольно, становимся пособниками фашистов.Нас заставляют забыть о том, что в основе Победы лежала совместная борьба против нацизма православных народов, вышедших из одной киевской крещенской купели, ныне ставших врагами и, глядящих друг на друга в оружейный прицел. Несмотря на ту боль, которую мы ощущаем из-за нынешней войны, мы просто обязаны помнить о трагизме и значении Великой Отечественной войны.Сегодня в Украине празднование Дня Победы 9 мая - это уже смелость и проявление особой гражданской позиции. В этом году впервые 9 мая не отмечается в качестве государственного праздника. Власти, на протяжении последних десяти лет, пытались искоренить этот праздник, испохабить его, промыть мозги гражданам ложью и пропагандой. Но если наши предки были настоящими героями-победителями, то пристало ли нам проявлять трусость и прогибаться под действия людей, потерявших совесть?Я искренне поздравляю всех потомков победителей и еще живых ветеранов (а их осталось очень мало!) с Днём Победы! В этот день можно говорить очень много теплых и искренних слов. Чингиз Айтматов написал когда-то гениальные строки о манкуртах - людях, которым искусственно стерли память после того, как они попали в зависимость от более сильных завоевателей. Так вот: желаю всем нам не стать манкуртами, не поддаться моде на лжеисторию, а бережно хранить нашу благодарность тем, кто завоевал для нас право на жизнь. Ведь именно благодарная память о героизме наших предков - это то, что делает нас Людьми.Общественный деятель Дмитрий СпивакБолее 8 миллионов украинцев погибли в той страшной войне. Каждый пятый герой советского союза - украинец. Половиной фронтов командовали украинцы. И если бы не их бессмертный подвиг, нас возможно и не было бы…А потому, мы всегда должны помнить свою славную историю победителей, и никогда не отделять себя от Великой Победы во Второй Мировой войне… Переписывание и манипулирование историей и уничтожение славных традиций в угоду современной Европе, которую освобождали именно наши воины, это плохой знак для будущих поколений.. Потому что кто то может захотеть переписать и сегодняшнюю славную историю в угоду каким-то новым политическим реалиям. Так что, с Днём Великой Победы, Друзья! Не меняйте свои традиции! Не предавайте память о своих дедушках и бабушках. Они воевали не за Сталина или НКВД, они воевали и погибали за всех нас…Протоирей Александр Овчаренко, штатный священник храма святого благоверного князя Александра Невского Патриаршего подворья при МГИМО МИД РоссииНе могу удержаться. Вопрос некоторым на Украине. Тем, которые радовались отмене празднования 9 МАЯ. Тем, кто пишет про "победобесие". А где можно найти фото немецкого танка подбитого бойцами УПА*? А про самолёты вермахта можно спросить? Вот подводы и обозы разграбленные есть. Подлецы, мародеры и убийцы. Это и есть ваши новые герои и святые? Господи, как все просто.... Господи, вразуми кого ещё можно! А мы будем петь победные и грустные песни о Великой и Священной войне. И будем ждать нового парада к 80 летию Великой Победы! И даст Бог и новой Нашей Победы!!На фото: Такие шествия были раньше на Украине в День Победы.О том, как прошел День Победы, отмененный властью 9 мая 2024 года можно прочитать в статье День победы против Дня Европы. Как на Украине прошло 9 мая*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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https://ukraina.ru/20240510/1055000461.html

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