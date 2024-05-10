Reuters: саммит мира по Украине толкает нейтральную Швейцарию в объятия Запада - 10.05.2024 Украина.ру
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Reuters: саммит мира по Украине толкает нейтральную Швейцарию в объятия Запада
Reuters: саммит мира по Украине толкает нейтральную Швейцарию в объятия Запада - 10.05.2024 Украина.ру
Reuters: саммит мира по Украине толкает нейтральную Швейцарию в объятия Запада
Предстоящий "саммит мира" по Украине, который якобы является самой амбициозной заявкой нейтральной Швейцарии на роль посредника в крупном конфликте, на самом деле демонстрирует, как интересы Берна в сфере экономики и безопасности все больше совпадают с интересами Запада. Об этом 10 мая пишет Reuters
2024-05-10T12:36
2024-05-10T12:36
новости
швейцария
украина
россия
reuters
саммит
нейтралитет
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Издание подчеркивает, что такого мнения придерживаются как швейцарские сторонники более тесного сотрудничества с западными державами, так и националистические оппоненты, которые говорят, что Швейцария отказывается от своей нейтральной традиции и должна ограничить возможности для иностранного вмешательства.Издание напоминает, что саммит по Украине состоится 15 и 16 июня на курорте на берегу озера недалеко от города Люцерна. На эти переговоры Россия не была приглашена.При этом западные дипломаты и швейцарские эксперты по внешней политике опрошенные изданием считают, что цель саммита отнюдь не состоит в поисках немедленного решения украинского конфликта. Вместо того, чтобы искать пути для окончания войны, саммит будет работать над смягчением рисков, связанных с специальной военной операцией и попытками изолировать Россию, отмечается в публикации.Тем временем министерство иностранных дел Швейцарии заявило агентству, что нейтралитет страны является "постоянным" и конференция этого не изменит."Но быть нейтральным не значит быть безразличным", — говорится в заявлении.Швейцария заявляет, что в конференции должна участвовать и Россия, но оправдывает отсутствие приглашения незаинтересованностью в Москвы в участии в мероприятии.На саммит приглашено более 160 делегаций, в том числе Китай.
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новости, швейцария, украина, россия, reuters, саммит, нейтралитет
Новости, Швейцария, Украина, Россия, Reuters, саммит, нейтралитет

Reuters: саммит мира по Украине толкает нейтральную Швейцарию в объятия Запада

12:36 10.05.2024
 
© CC0, PixabayШвейцария флаг
Швейцария флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
Предстоящий "саммит мира" по Украине, который якобы является самой амбициозной заявкой нейтральной Швейцарии на роль посредника в крупном конфликте, на самом деле демонстрирует, как интересы Берна в сфере экономики и безопасности все больше совпадают с интересами Запада. Об этом 10 мая пишет Reuters
Издание подчеркивает, что такого мнения придерживаются как швейцарские сторонники более тесного сотрудничества с западными державами, так и националистические оппоненты, которые говорят, что Швейцария отказывается от своей нейтральной традиции и должна ограничить возможности для иностранного вмешательства.
Издание напоминает, что саммит по Украине состоится 15 и 16 июня на курорте на берегу озера недалеко от города Люцерна. На эти переговоры Россия не была приглашена.
При этом западные дипломаты и швейцарские эксперты по внешней политике опрошенные изданием считают, что цель саммита отнюдь не состоит в поисках немедленного решения украинского конфликта. Вместо того, чтобы искать пути для окончания войны, саммит будет работать над смягчением рисков, связанных с специальной военной операцией и попытками изолировать Россию, отмечается в публикации.
"Речь пойдет об укреплении Украины, а не о наведении мостов для немедленного мира", — сказал изданию бывший посол Швейцарии в Австралии, Сингапуре и Кувейте Даниэль Вокер.
Тем временем министерство иностранных дел Швейцарии заявило агентству, что нейтралитет страны является "постоянным" и конференция этого не изменит.
"Но быть нейтральным не значит быть безразличным", — говорится в заявлении.
Швейцария заявляет, что в конференции должна участвовать и Россия, но оправдывает отсутствие приглашения незаинтересованностью в Москвы в участии в мероприятии.
На саммит приглашено более 160 делегаций, в том числе Китай.
29 марта, 16:54
Саммит по "формуле мира" под угрозой срыва. Для кого дружба с Россией важнее алхимии ЗеленскогоУкраинские власти мечтали собрать все страны мира в Швейцарии для обсуждения плана Владимира Зеленского по урегулированию кризиса (читай: капитуляции Москвы), но часть государств отказывается разговаривать в таком ключе, да ещё и без присутствия России - второй стороны конфликта
 
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