https://ukraina.ru/20240510/1055002492.html

Reuters: саммит мира по Украине толкает нейтральную Швейцарию в объятия Запада

Reuters: саммит мира по Украине толкает нейтральную Швейцарию в объятия Запада - 10.05.2024 Украина.ру

Reuters: саммит мира по Украине толкает нейтральную Швейцарию в объятия Запада

Предстоящий "саммит мира" по Украине, который якобы является самой амбициозной заявкой нейтральной Швейцарии на роль посредника в крупном конфликте, на самом деле демонстрирует, как интересы Берна в сфере экономики и безопасности все больше совпадают с интересами Запада. Об этом 10 мая пишет Reuters

2024-05-10T12:36

2024-05-10T12:36

2024-05-10T12:36

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Издание подчеркивает, что такого мнения придерживаются как швейцарские сторонники более тесного сотрудничества с западными державами, так и националистические оппоненты, которые говорят, что Швейцария отказывается от своей нейтральной традиции и должна ограничить возможности для иностранного вмешательства.Издание напоминает, что саммит по Украине состоится 15 и 16 июня на курорте на берегу озера недалеко от города Люцерна. На эти переговоры Россия не была приглашена.При этом западные дипломаты и швейцарские эксперты по внешней политике опрошенные изданием считают, что цель саммита отнюдь не состоит в поисках немедленного решения украинского конфликта. Вместо того, чтобы искать пути для окончания войны, саммит будет работать над смягчением рисков, связанных с специальной военной операцией и попытками изолировать Россию, отмечается в публикации.Тем временем министерство иностранных дел Швейцарии заявило агентству, что нейтралитет страны является "постоянным" и конференция этого не изменит."Но быть нейтральным не значит быть безразличным", — говорится в заявлении.Швейцария заявляет, что в конференции должна участвовать и Россия, но оправдывает отсутствие приглашения незаинтересованностью в Москвы в участии в мероприятии.На саммит приглашено более 160 делегаций, в том числе Китай.

https://ukraina.ru/20240329/1054195615.html

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